Maza acusa a la lentitud procesal de pudrir el sistema judicial

Etiquetas

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, apuesta por atribuir la investigación penal al Ministerio Público, como único sistema que proporciona "mayor agilidad y mejores garantías" si de verdad "se quiere colaborar en la lucha contra la corrupción y el delito en España", ya que reduciría la "lentitud procesal", que es la que "pudre el sistema social".

Maza ha asegurado hoy en León que para combatir eficazmente la corrupción y otros delitos hay que asumir un cambio en el procedimiento penal para que los fiscales puedan encargarse de las investigaciones de estas causas.

La reforma, ha señalado, permitiría "aún mayores garantías en el sistema judicial español", ya que sería el fiscal "el que considere e investigue si la materia es judicializable o no", como ya sucede en el caso de las "diligencias de investigación", de las que se han interpuesto en el último año un total de 5.000.

Maza, que ha participado esta tarde en el Foro de Justicia que organiza el diario El Norte de Castilla, acompañado de la presidenta de la Audiencia Provincial de León, Ana del Ser, ha señalado que ese ha sido el mensaje que ha querido trasladar en sus tres comparecencias en el Congreso de los Diputados en apenas seis meses.

"En mis tres comparecencias se lo he dicho a los diputados y lo seguiré repitiendo", ha recalcado Maza, que ha afirmado que el modelo que defiende, vigente en la mayoría de países europeos, propicia "mayor agilidad".

Además, ha advertido de que "ahora mismo" la justicia española "tiene dos claros desafíos de cara a Europa desde el punto de vista de la función del fiscal", el primero de ellos derivado de que se acaba de trasponer una directiva de la UE en la que se atribuye a los fiscales españoles la investigación encargada por otras autoridades judiciales extranjeras.

"Ha habido un gran debate sobre si debía encargarse a los jueces de instrucción o a los fiscales y al final la decisión que se tomado, con el apoyo de las autoridades judiciales, ha sido que lo haga la Fiscalía, que ya lleva unos días puesto a ello", ha señalado.

El segundo reto, ha manifestado, es la concreción de la figura del fiscal europeo que está ya en marcha y que no tardará mucho tiempo en estar operativo.

Al respecto, ha advertido de que "va a ser complicado compatibilizarlo en España, donde no existe la figura del juez de garantías y hay, por tanto, una gran falta de adaptación" derivada precisamente de la actual incapacidad de los fiscales de asumir las investigaciones.

Ha valorado especialmente la "gran autonomía" de la que gozan los fiscales en España y ha puntualizado que no está reñida con el necesario principio de jerarquía, porque, aunque un fiscal reciba órdenes, no "debe una obediencia ciega" y puede discrepar y discutir.

"Por lo general, en Europa los fiscales se someten a las órdenes del gobierno correspondiente", mientras que en España la legislación "protege su autonomía de manera absoluta", ha insistido.

"Hasta tal punto es así que, si yo no soy autónomo, será culpa mía, pero no de la ley", ha apostillado Maza, que ha recordado que desde el año 2007 el fiscal general del Estado "no puede ser cesado por el Gobierno".

A su llegada al Palacio del Conde Luna de la capital leonesa, Maza ha declinado opinar sobre el malestar que su defensa de Manuel Moix, que dimitió el pasado jueves como fiscal Anticorrupción a raíz de hacerse pública su participación en una sociedad radicada en Panamá, ha generado en parte de la profesión hasta el punto de que la Unión de Fiscales Progresistas le pidió que abandonase el puesto.

"Cada uno es muy libre de pensar lo que quiera y yo no me meto en lo que piensen los demás", se ha limitado a responder al ser preguntado sobre este asunto.