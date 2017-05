Maza pide perdón a Nieto porque la frase que le imputa "está mal redactada"

Etiquetas

El fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha pedido disculpas este jueves al secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, por el informe de la Fiscalía en la 'caso Lezo' que sembró "un halo de sospecha" de que pudo filtrar la investigación a los afectados.

Maza, en declaraciones a Carlos Alsina, ha querido "pedir disculpas al señor Nieto por el fallo que se ha producido". También ha querido aclarar que "si leemos el escrito, la redacción no es muy correcta".

El fiscal general dice que la frase que complica todo dice textualmente "investigaciones chivadas del secretario de estado de seguridad. Eso no quiere decir investigaciones chivadas por sino que las investigaciones del secretario fueron chivadas".

Así se lo han trasladado los compañeros de anticorrupción que dice están entristecidos: "es un error de redacción o redacción confusa y ellos fueron los que me llamaron y me dijeron que había que sacar un comunicado porque se estaba interpretando mal. No se trata de que se le imputa algo y luego no se le persigue. Directamente no se le imputa nada".

Maza insiste en que lo que ha sucedido lamentable. "Me pongo en su lugar y el mal rato que debía pasar y la mala tarde que pasó y ese halo de sospecha, aunque se aclare, que se vive... lo siento sinceramente. Lo siento en nombre de la fiscalía y mis compañeros fiscales. Pedimos disculpas. Un error lo puede tener cualquiera", dice.

Preguntado entonces si se refería a una investigación dirigida por el secretario de Estado de Seguridad o a una que se le haya abierto a él, ha puntualizado que él no tiene conocimiento de ninguna investigación sobre Nieto.

"Esto no puedo hablarlo ni comentarlo porque estaría amparado por el secreto del sumario, pero para no crear más confusión y porque creo que está muy claro, no hay, que yo tenga conocimiento, ninguna investigación abierta, ni mucho menos. Echaríamos mas leña al fuego, con lo que ha tenido que sufrir este señor, si yo dejase abierta la más mínima duda, sólo por eso y por él me adelanto a decir algo", ha dicho en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Más titulares

“Sostengo que la mejor manera de perseguir la corrupción es que la investigación la lleve el fiscal”.

“Ahora no nos estamos dedicando a la lucha contra la delincuencia por todos estos asuntos que están saliendo”.

“La impresión que hay de la subordinación de la Fiscalía no se sustenta en datos reales. Si los diputados creen lo contrario, tienen la potestad de cambiarlo”.

“En casi todos los países que conozco la designación del fiscal general del Estado la hace el Gobierno. Mi homólogo francés es un director general del Ministerio de Justicia”.

“Las garantías del fiscal general español desde el año 2007 son totales. A mí no me puede cesar el Gobierno”.

“El fiscal tiene que ser autónomo del Gobierno, del Parlamento, de lo que diga la calle… sólo depende del imperio de la Ley”.

“En nombre de la Fiscalía tengo que pedir disculpas al señor Nieto por el error que se ha producido, pero el escrito habla de ‘investigaciones chivadas del secretario de Estado’, no ‘por el secretario de Estado’. No se le imputa nada. Los compañeros admiten que fue una interpretación errónea por una redacción algo confusa”.

“Empezar a ejercer un cargo sabiendo que tiene una fecha de caducidad está asumido”.

“La postura de Moix sobre la cercanía territorial de los fiscales a los casos (en el caso del 3%) tiene sentido, pero también lo tiene la posición contraria, la del profundo conocimiento de la causa por parte de los fiscales de Madrid”.

“Con las razones que me den uno y otros, estudiaré el caso y tomaré una postura”.

“Al final haga lo que haga me pondré en una situación difícil”.

“Yo en ningún momento he dicho que pretenda censurar a los medios ni que el problema de las filtraciones esté ahí”.

“Las filtraciones son gravísimas, porque afectan al desarrollo del procedimiento; son muy negativas para las filtraciones”.

“Los periodistas, si tienen reciben una filtración, no deben callarse, pero tampoco hacer interpretaciones parciales”.

“Yo no puedo perseguir las opiniones por mucho que esté en contra de ellas”.

“Los sumarios pasan por las suficientes manos como para poder averiguar quién lo ha filtrado”.

“Si preventivamente se pudiera controlar a todas las personas que intervienen en un procedimiento, estaríamos en un estado policial. No sería legal”.

“Cuando se produce la filtración, nadie está mirando”.

Un Maza 'conspiranoico'

Tenían mucho que explicar. El Fiscal General del Estado y el ministro de Justicia. José Manuel Maza y Rafael Catalá. La oposición solicitó la presencia de los dos máximos responsables del Ministerio de Justicia y del Ministerio Público tras el estallido del 'caso Lezo', en el que se investigan las presuntas irregularidades en el Canal Isabel II y que ha hecho que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ingresase en prisión incondicional. Todo esto después de una sesión de control muy calentita en la que Catalá ha sido la diana de la oposición.