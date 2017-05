Moix : "No tengo ningún apego al cargo; si creen que no soy el más idóneo, me pueden quitar"

Etiquetas

"Yo no tengo ningún apego al cargo y no estoy para estar cueste lo que cueste porque igual que me han puesto me pueden quitar", asegura el fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, tras conocerse que tiene una participación en una empresa heredada de su padre en Panamá. "No informé a mis superiores sobre mi sociedad regularizada porque lo consideré irrelevante", continua. Y admite cierta autocrítica: "Es indudable que calculé mal la posible repercusión".

En declaraciones a Onda Cero Moix ha asegurado a Alsina que "no le quepa la menor duda" de que si llega a la convicción de que su permanencia perjudica a la institución se apartaría.

Moix todavía no ha llegado a esa conclusión "porque tengo una conversación pendiente con el fiscal general y no tengo apego al cargo y cualquier solución me parece razonable", asegura. Dicha reunión está previsto que la mantenga con Maza esta misma noche o mañana.

Moix insiste en que continúa con la sociedad a cuyo nombre está la casa donde vivían sus padres en Collado Villalba (Madrid) y cuyo valor se estima en unos 900.000 euros por una "cuestión simplemente económica".

"Yo he oído que disolver una sociedad es sencillo y barato pero creo que ahí está el malentendido porque era disolver sociedad y adjudicar el bien y ahí hay que pagar unos impuestos y eso encarece la operación. Si no lo hacemos así el bien se queda en un limbo jurídico".

El fiscal jefe Anticorrupción, que no se encuentra en Madrid por motivos de trabajo, vuelve a decir que no ha ocultado su patrimonio nunca. "Está todo legalizado desde el primer momento. En el momento en que recibo el bien hago la declaración del impuesto de sucesiones y se pone el valor de la sociedad y se pone en conocimiento de Hacienda lo datos y mi participación".

Alsina pregunta a continuación por la tesorera de dicha sociedad, una mujer de 93 años. "No la conozco y no sé por qué está a su nombre", reconoce. "Yo heredo una casa que está a nombre de una sociedad y no tengo ninguna participación en la sociedad ni como administrador ni representante. Simplemente heredo una cuarta parte de la sociedad porque era lo que tenía mi padre. Los integrantes no sé quienes son ni lo he sabido nunca".

Insiste en este punto en dejar claro que no sabía nada de esa sociedad antes de 2012 "porque esa casa era la de mis padres".

Sobre la intención de su padre de tener una casa a nombre de una sociedad en Panamá reconoce que "no tenía ningún conocimiento" y señala que no responde a los actos de su padre: "sobre lo que que hizo mi padre no le puedo responder porque serían conjeturas".

Moix señala que "efectivamente la estética es un concepto absolutamente subjetivo. Se puede entender que estéticamente no es correcto pero hay que valorar si influye en el ejercicio de la profesión. Este asunto no afecta en absoluto al desempeño de mi función".