Moix dimite como fiscal anticorrupción tras el escándalo de Panamá

Maza llamó a la prensa. Encuentro en cinco minutos. Era la señal que todo el mundo esperada, aunque tal vez no de forma tan caótica. Era la crónica de una muerte anunciada tras 87 días ha durado en el cargo. Manuel Moix deja su cargo como fiscal jefe Anticorrupción. La noticia llega después de que se conociera que posee el 25% de una sociedad offshore en Panamá.

Moix ha presentado la dimisión por motivos "personales", según ha explicado el Fiscal General. Maza ha defendido la actuación de Moix y considera que no había motivos para el cese del fiscal anticorrupción: "He podido constatar que no ha existido en su comportamiento (el de Moix) ningún tipo de irregularidad ni ilegalidad", ha explicado Maza. "Lo ha hecho con total transparencia y ha pagado sus impuestos".

El Fiscal General ha defendido todas y cada una de las actuaciones que Moix ha tomado en este tiempo tanto a nivel personal como laboral. "Ni siquiera como algunos han dicho el hecho de que existiera incompatibilidad por ser titular de unas acciones de una sociedad meramente patrimonial. los que saben de esto que la doctrina de los tribunales es que solo se refieren a actuaciones de carácter mercantil."

Maza ha dejado claro que no tenía intención de cesarle pero "tampoco puede obligar" a nadie a seguir en el puesto así que ha aceptado su renuncia. "Él ha insistido que renuncia de manera irrevocable y no he podido convencerle de lo contrario porque insisto en que creo que sería de justicia que siguiera ejerciendo en cargo", ha vuelto a insistir Maza.

Ahora el Fiscal tiene que elegir a su sustituto. Ha explicado que va a convocar en el más breve tiempo posible el puesto para ser cubierto y considerará "a quien reúna las mejores condiciones de mérito y capacidad y que la sustitución sea en el menor tiempo posible".

El Panamoix, la gota que ha colmado el vaso

Las explicaciones de Moix también han cavado su propia fosa. Pero ésta ha sido solamente la gota que ha colmado el vaso. Su misión, poner orden en la fiscalía, le obligaba a ser impoluto.

Tras mantener una reunión con el fiscal jefe del Estado, José Manuel Maza, ha decidido presentar su renuncia. "No se recuerda un periodo tan convulso dentro de la Fiscalía. Siempre ha habido discrepancias entre distintas corrientes, pero nada como hasta ahora. El aluvión de filtraciones, puñaladas... entre progresistas y conservadores es intolerable. Y mucha culpa la tiene Moix. La prueba es que ya ni los suyos le defienden", aseguraban fuentes de la Fiscalía el miércoles.

Ahora Moix dice adiós en medio de una vorágine de filtraciones y guerras internas que han hecho tambalear la lucha contra la corrupción.