Monedero entra en el Juego de Tronos de Podemos y advierte que si cae Pablo, cae Podemos

Monedero ha realizado su análisis de la lucha de poder de Podemos, en su particular Juego de Tronos. Pero no ha hablado de lucha de poder, algo típico en los partidos de la casta, que tanto critica la formación morada. No. Ha hablado de que hay un intento del sistema por acabar con la formación morada. Iglesias ya ha perdido perdón por el espectáculo.

¿Es la lucha entre diferentes fracciones de Podemos por claras diferencias de estrategia culpa del sistema? Para Monedero parece que sí. ¿Es culpa del sistema los enfrentamientos, más de facultad que de partido asentado, entre Errejón y Pablo? Para Monedero parece que sí. ¿Cuál es la solución, más círculos, abrir el partido, que hable la gente de Podemos? No, la solución es que Pablo tenga mano de hierro para mandar en el partido sin disidencias.

Estas son las conclusiones de un artículo escrito por Monedero en el diario 20 Minutos titulado Si cae Iglesias, cae Podemos (y tú te jodes). El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero advierte en dicho título del "intento impenitente del sistema por acabar" con el partido morado y, a su juicio, es en ese contexto en el que hay que entender la "bronca" en el seno de la formación en las últimas semanas. Además, ha avisado de que si el líder de Podemos, Pablo Iglesias, "cae", también lo hará todo el partido.

Aunque en el texto no explica en ningún momento si con esa expresión se refiere a alguien en concreto todo apunta a quien apunta, o al pueblo en general, visto la grandeza con la que se ven los miembros de Podemos así mismo, casi inventores de una democracia lastrada por la Transición.

Monedero cree que al régimen aún le huelen los pies a franquismo

Según Monedero, "en un país donde todavía nos huelen los pies a franquismo (el Parlamento español aún no ha condenado en el pleno el golpe de estado del 18 de julio de 1936 culpable de la guerra civil), el régimen prefiere sembrar sospechas generalizadas sobre la política antes de cargar en las espaldas del bipartidismo y los socios nacionalistas las culpas de la democracia demediada que tenemos".

"Ahí hay que entender la bronca de Podemos de estos días. Con el añadido de que hemos sido tan ingenuos y tan tontos de ayudarles a esa tarea de intentar cargarse a Pablo Iglesias, responsable de haber juntado cinco millones de votos en cinco años. Cae Iglesias, cae Podemos", ha afirmado el cofundador de la formación morada.

De este modo, ha advertido de que "Podemos no puede cometer el error de ser su propio verdugo", ya que "hay un pueblo esperando" y la "alternativa" a esto es "más Rajoy". "Es decir, más pueblo sufriendo", ha apuntado.