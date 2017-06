Moragas vota en principio sí a la moción de censura presentada por Podemos

Etiquetas

El Mundo Today ya había avisado. En la votación de la moción de censura presentada por Podemos alguien podía votar lo que no debía. El diario señalaba a Rajoy. Ha sido Moragas, su jefe de gabinete. Cuando ha escuchado su nombre para emitir el voto ha dicho un Sí rotundo. Luego le han dejado rectificar. Ha sido la anécdota de una votación que ha acabado con 349 votos emitidos, 82 a favor, 170 en contra y 97 abstenciones.

"Al no haberse obtenido la mayoría absoluta se entiende rechazada la moción de censura. Se levanta la sesión", ha concluido Ana Pastor, presidenta del Congreso. La otra anécdota de las votaciones ha sido la interpretada por Ana Oramas, que ha respondido con otro rotundo "Pues no" cuando emitía su voto sobre si secundaba o no la moción.

Podemos propone presentar la moción de censura contra Rajoy y esperar a que él mismo la apruebe por error https://t.co/xQg8pLmTHgpic.twitter.com/TKD8qR0XFK 13 de junio de 2017

El tuit de El Mundo Today hace referencia al día en que Rajoy se equivocó durante la segunda votación de las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Ejecutivo para 2017. El jefe del Ejecutivo votó en contra de la enmienda 5885 en los términos de la transaccionada en Pleno número 29, que se correspondía con una de las pactadas entre el Gobierno y Nueva Canarias para que el diputado Pedro Quevedo respaldara las cuentas públicas y éstas pudieran salir adelante.

En esta ocasión Mariano no pasará a la historia en esta votación por su equivocación. El nombre que ya forma parte del anecdotario de la votación es el de Ana Oramas y su "Pues no". Ayer la diputada de Coalición Canaria se declaró "indignada" con la moción de censura y acusó a Podemos de utilizar las instituciones para hacer "teatro" buscando su propio beneficio. "Esto es una lamentable pérdida de tiempo, un despilfarro", remachó. Las redes pronto interpretaron su intervención a su modo.