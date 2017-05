Nieto insiste en pedir a los fiscales que aclaren si le acusan de ser un chivato

Etiquetas

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha pedido a los fiscales al frente de la 'operación Lezo' que aclaren si le imputan algún delito al relacionarle "con una investigación chivada" o, en caso contrario, emitan una nota aclaratoria matizando o desmintiendo este extremo.

En una entrevista con Carlos Alsina asegura que aún no ha recibido respuesta por parte de la Fiscalía. "Lo mínimo es solicitar que esta información se nos traslade".

Durante la entrevista Nieto ha dejado varios titulares:

“Se me acusa de unos hechos que, se llamen como se llamen, son un delito”.

“Si hay alguna prueba contra mí, debería actuarse. Lo único que pido es que se me deje defenderme”.

“Yo no conozco el sumario, que es secreto, pero hay mucha gente que dice que lo ha visto, aunque no me lo enseña”.

“Yo recibí a Pablo González, número dos de la empresa pública Mercasa, porque pidió una reunión en enero. No estaba imputado y nadie sabía que estaba siendo investigado. No tenía ni idea de que ni él ni Ignacio González estuvieran siendo investigado”.

“No conozco a Ignacio González, y nunca le recibiría porque no es cargo público en absoluto”.

“En los dos últimos años yo no había tenido ningún tipo de relación con Pablo González”.

“Yo no he visto el documento del sumario secreto de la ‘Operación Lezo’. He pedido a medios que dicen haberlo visto y lo ha publicado que me lo enseñen o me digan si lo ha visto. Y nadie me ha dado respuesta”.

“Pido defenderme en unas condiciones dignas”.

“En nuestra reunión, Pablo González no me hizo ninguna referencia a la investigación. Si me hubiera dicho algo, yo no podría haberle respondido”.

“Pablo González me dijo que quería saludarme y presentarme un proyecto en materia de seguridad para Mercasa”.

“42 días antes de que se conociera la ‘Operación Lezo’ yo no sabía que Pablo González estuviera siendo investigado”.

“No tengo absolutamente nada que ocultar. Ojalá la conversación esté grabada para que se demuestre mi inocencia”.

“No sabemos sobre qué hechos objetivos se me está acusando. Y esto es una situación terrible para mí”.

“Con Ignacio González e Isabel González no he hablado en mi vida”.

“Entiendo la alarma y mi obligación de dar explicaciones. Por eso he pedido comparecer en el Congreso”.

“Estoy oyendo hablar de mi de una forma muy dolorosa, y no sé qué puedo decir cuando la verdad es la que es. ¿Qué posibilidad tengo de dar más explicaciones?”.

“Quien hace una acusación tan grave como esta es quien tiene que demostrar que he cometido un delito”.