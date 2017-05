El PP defiende que Rajoy declare por plasma para "no contribuir al circo"

Etiquetas

Relacionados Así fue la polémica entre los jueces de la Gürtel por citar a Rajoy

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha defendido hoy que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declare en el juicio del caso Gürtel por videoconferencia para no contribuir a "circos", que es lo que quieren, ha dicho, las acusaciones de PSOE, IU y Adade.En declaraciones en el Congreso, Hernando ha justificado así la petición que ha hecho el PP al tribunal del caso, para que Rajoy pueda declarar como testigo con la citada fórmula, porque su "posición institucional" como presidente del Gobierno así lo "aconseja".En un escrito dirigido al tribunal que juzga la primera época de la trama Gürtel, conocido ayer, el abogado del PP Jesús Santos alega que a tenor de "la legislación aplicable y las circunstancias concretas" la videoconferencia es "el medio que menos perjudica o perturba el ejercicio normal de su cargo como Presidente del Gobierno".Rafael Hernando ha explicado esta mañana en los pasillos del Congreso que lo que hace el PP es aplicar un criterio que tiene precedentes y que es "normal", aunque el partido estará a lo que diga el tribunal.Ha insistido en cualquier caso en criticar la decisión del tribunal de llamar a Rajoy a declarar, porque "no tiene sentido" que el presidente comparezca para "hablar sobre un asunto del que no tiene conocimiento y responsabilidad alguna", en alusión a las campañas electorales de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo.Dos cuestiones, ha recalcado, sobre las que Rajoy no tiene "nada que decir y nada que ver".Por eso ha considerado que lo que busca la declaración de Rajoy como testigo es "montar un circo". Y ha advertido: "No vamos a contribuir a los circos, para eso están otros".

No busca evitar la foto

Ha negado el portavoz del PP que con esta petición se busque que Rajoy evite la foto de declarar ante el tribunal y en presencia de los acusados del caso.

"No es evitar fotos o no evitarlas", ha señalado Hernando, para quien "los que buscan esas fotos y esos circos son PSOE, IU y Adade" que han pedido cuatro veces al tribunal que cambiase de criterio y al final "lo han conseguido".Pero ha insistido en que los jueces podían haber llamado a declarar "a Rajoy o al Papa de Roma para que diga lo que sabía en ese momento, porque sabe lo mismo".Por su parte, el vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, ha subrayado que Rajoy está "siempre a lo que digan los jueces" y será el tribunal el que decida si acepta esta petición.