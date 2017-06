El PSOE se fija en la plurinacionalidad de Bolivia... y copia la tesis de Errejón

Etiquetas

El PSOE acaba de descubrir el concepto de plurinacionalidad para España. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha puesto a Bolivia como ejemplo. "Bolivia es una nación de naciones, es un Estado plurinacional", señaló este lunes en declaraciones a Onda Cero.

La 'número dos' del PSOE también ha hecho hincapié en el caso de Baviera, alegando que "es un Estado libre asociado en Alemania", pero "nadie dice que los bávaros no sean alemanes". No obstante, ha destacado que cada país "es un mundo" y cada Constitución "distinta". "España es una nación de naciones con una única soberanía y con un único Estado", ha dicho poco después. Una idea que no le ha costado más que críticas, especialmente de Ciudadanos y el PP.

¿Pero de dónde sale esta idea de la plurinacionalidad? Sólo hay un país que se define como plurinacional, y ese es Bolivia. Otros como Rusia o Ecuador recogen este término en su Constitución, pero no llegan al caso boliviano autodefinido desde 2009 como “Estado Plurinacional de Bolivia”. Los socialistas argumentan que el artículo 2 de la Carta Magna ya reconoce el concepto cuando habla de “nacionalidades” (naciones) y “regiones”.

El término fue introducido por Podemos en campaña electoral. Seguro que a nadie aún se le ha olvidado cuando Pablo Iglesias se 'pidió' la vicepresidencia y todos los grandes ministerios mientras Pedro Sánchez mantenía su reunión con Felipe VI. Mientras decía aquello de “la sonrisa del destino”, el líder de Podemos pedía la creación de un ministerio de la Plurinacionalidad que debía ser dirigido por Domenech, de En Comú Podem.

El término fue introducido por el 'cerebro' entonces del partido, Iñigo Errejón. El exnúmero dos de la formación morada dirigió su tesis doctoral al estudio del proceso constituyente boliviano. En Podemos todo es plurinacional, desde su concepción del Estado hasta su grupo parlamentario. Tienen también una secretaría de Plurinacionalidad y diversidad territorial que dirige Meri Pita.

La tesis de Errejón

La idea viene recogida de la tesis "La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en Bolivia (2006-2009)” que el político presentó en 2012. Errejón cita la palabra “plurinacionalidad” en 39 ocasiones durante las más de 654 páginas que tiene su estudio. Es la fórmula que encontró Evo Morales para apaciguar a los movimientos autonomistas ricos del páis.

La revisión de Errejón no estaba interesada tanto en el diseño territorial de Bolivia sino en “la geografía política de la lucha por la hegemonía en Bolivia". El político de Podemos sostiene que fue en el conflicto regional cuando el MAS (Movimiento al Socialismo), el partido del presidente, venció a la oposición conservadora de los departamentos orientales y "comenzó a estabilizar una verdadera configuración hegemónica en todo el país."

La denominación “plurinacional” que adopta el Estado, escribe Errejón citando a Sabino Mendoza (uno de los constituyentes), no se refiere más que simbólicamente a un pacto constituyente entre diferentes naciones, “sino más bien a la integración de las diferentes formas de ser boliviano de los pueblos indígenas”, convocados a reconstruir la comunidad política y sus normas.

Todo un pilar en el discurso del oficialismo de Evo Morales para derrotar a la derecha, a través de un giro significativo: “Pasa de denigrar a las autonomías como una reivindicación de la oligarquía separatista a integrarlas en la Constitución, para así defenderlas como proceso de cambio y asegurarse la hegemonía”, escribe Errejón.

La Constitución boliviana de 2009

Por eso la Constitución reconoce el pluralismo cultural en su artículo 1, y en su artículo 2 "la libre determinación dentro del marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a la cultura y al reconocimiento de sus instituciones.” Vemos como la Constitución no permite la autodeterminación de las distintas naciones al ser dentro del marco del Estado, cosa que Podemos sí acepta aquí con el derecho a decidir. "La argamasa y el pegamento del respeto y la seducción es la única solución", ha dicho en alguna ocasión el propio Errejón.

En el artículo 3 habla de la “nación de naciones” al reconocer que la nación boliviana “está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.” La Carta Magna aprobada por Evo Morales cita todas las lenguas y el Tribunal Constitucional es también plurinacional: “Estará integrado por Magistradas y Magistrados elegidos con criterios de plurinacionalidad, con representación del sistema ordinario y del sistema indígena originario campesino”.

En definitiva, lo que sostiene Errejón es que con la plurinacionalidad Evo Morales frenó a los movimientos independentistas del país enmarcándolos en un proceso de cambio y reconocimiento de su cultura y diversidad. “El Estado Plurinacional incentiva una autonomía democrática, solidaria y productiva. Que acabará con el 'dedazo' del prefecto para elegir a sus amigos. Se trata, prosigue, de una Autonomía solidaria porque busca el equilibrio económico entre las distintas regiones del país”, cita Errejón del programa del MAS.

“Esta operación ha reducido drásticamente la capacidad de movilización de la derecha regionalizada”, escribía el político de Podemos en la tesis. Muy similar a lo que busca Sánchez en Cataluña, dar cabida al catalanismo y ya de paso recuperar el voto perdido a Podemos y también a los independentistas.