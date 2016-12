Pablo Iglesias pide perdón a los militantes tras recibir un mensaje de la 'Abuela de Podemos'

Etiquetas

Teresa Torres, una señora de 76 años y fiel seguidora de Podemos, ha hecho reflexionar a Pablo Iglesias. Ella, "la abuela de Podemos", ha enviado un mensaje al líder del partido, que ha decidido escribir una carta de perdón "a todos los inscritos e inscritas" en la que se excusa "por toda la vergüenza" que están pasando todos los cercanos al partido morado.

Tras recibir ayer un mensaje de Teresa Torres, la abuela de Podemos, he querido responderle. A ella y a vosotr@s, y pediros perdón. pic.twitter.com/Plp81m8ONO — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 28 de diciembre de 2016

La abuela, además de felicitarle las fiestas, dice que le gustaría conocerles. A Iñigo (Errejón), a Alberto (Garzón) y a ese otro chico anticapitalista que me cae bien (Miguel Urbán). Asegura no entender la pelea que tienen con la que está cayendo en el país. "Podéis coger lo mejor del programa de cada uno, lo más con sentido común, y Pablo Iglesias como líder indiscutible. Que no quepa duda", asegura la abuela. ¿Vamos echarlo todo a perder por ver quién está en primera fila?, se pregunta Torres.

La contestación de Iglesias

"A todos los que confiasteis en nosotros como Teresa, perdonadme. Sé que os estamos avergonzando. A todos los que os ilusionasteis, a los que pensasteis que éramos diferentes y ahora lo dudáis, a los que nos defendisteis en cada discusión en el trabajo o en familias a los que no llegabais a fin de mes y, aún así, donasteis 50 o 100 euros para que hiciéramos campaña electoral sin pedir un euro a los bancos y ahora nos veis así, perdonadme por haceros pasar esta vergüenza", afirma Iglesias.

"A los que estáis lejos de España y os organizasteis para votar como fuera, a los que cada días os dejáis horas militando en la defensa de la sanidad y la educación mientras veis a Diputados y liberados de Podemos tirarse los trastos a la cabeza, a los que por primera vez sentisteis que alguien decía las cosas como son y ahora nos veis criticarnos entre nosotros... perdonadme por haceros pasar esta vergüenza", continúa en su escrito difundido en un vídeo en su cuenta de Twitter.

"A quienes saltasteis del sillón cuando os dije "no olvidéis y sonreír porque sí se puede" y ahora nos veis haciéndonos daño mientra el Gobierno se burla de la gente, perdonadme por haceros pasar esta vergüenza".

Ha pedido a los miembros de su partido que se contengan a la hora de airear sus diferencias para así "parar la espiral de torpeza": "Si los medios y las redes sociales siguen siendo el escenario donde intentamos lavar nuestros trapos sucios destruiremos Podemos".

"Pido a los que sois portavoces y a los que sin serlo intervenís con regularidad en los medios que os contengáis, que dejemos de hablar de nosotros mismos y de nuestras diferencias internas.

Así, aunque admite que "algunos dirán que su libertad de decir lo que quieran en la televisión está por encima de cualquier cosa" y que "por suerte nadie en Podemos puede callar a nadie", subraya que "esto no va de callarse, ni de contenerse", y de "respetar" a las bases que "no pueden ir a un plató ni tienen miles de seguidores en Twitter" y sólo pueden "lanzar un grito de indignación y desesperación".

"AÚN PODEMOS RECTIFICAR"

"Estoy convencido de que aún podemos rectificar y estamos a tiempo de hacerlo bien. Os saluda vuestro secretario general", finaliza la carta que lee Iglesias en el vídeo.

Tras unos días en los que se ha intendificado el cruce de acusaciones entre 'pablistas' y 'errejonistas' en Podemos, el líder del partido pide perdón a inscritos y votantes por hacerles pasar "esta vergüenza" de convertir en noticia sus propios problemas en vez de hablar de los problemas de la gente, "mientras los viejos partidos recuperan su arrogancia y se frotan las manos".

Eso sí, también lanza mensajes hacia el interior del partido al opinar que "desde hace meses" en Podemos no siempre han sabido "distinguir la pluralidad y el debate interno de las lógicas de familias que buscan cuotas de poder".

Militantes de Podemos piden a Iglesias y Errejón acabar con la "permanente crisis interna" y llegar a un acuerdo

Un grupo de militantes de Podemos ha lanzado este martes un manifiesto para pedir a los actuales dirigentes del partido morado que pongan fin a la "permanente crisis interna" y hagan de la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre de febrero un "abrazo" en lugar de un "campo de batalla entre facciones".

Los impulsores de este manifiesto titulado 'El abrazo. Por un Podemos de acuerdos, no de facciones', que ya ha recabado más de 250 firmas, han lanzado su iniciativa tras días de duras acusaciones cruzadas entre los sectores encabezas por el secretario general, Pablo Iglesias, y el del secretario Político, Íñigo Errejón.

"Nos necesitamos todas, todos. No tenemos derecho a olvidar la fraternidad entre compañeros y compañeras, ni nos podemos permitir que el campo de la esperanza sea a la vez un campo de batalla entre facciones", aseguran en su texto, que ya han firmado, por ejemplo, el filósofo y miembro de partido próximo a Errejón, Santiago Alba Rico, o el profesor de la Complutense Carlos Fernández Liria.