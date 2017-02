El padre Ángel sienta a 30 'sin techo' a desayunar en el hotel Ritz de Madrid

Etiquetas

El Padre Ángel, Presidente de Mensajeros de la Paz, la voz de los 'sin techo', ha indicado que es "absurdo" defender en el siglo XXI un solo modelo de familia "tradicional", y ha pedido que las monoparentales o las formadas a partir de uniones civiles también sean consideradas dentro del concepto de familia.

"Sería absurdo en pleno siglo XXI defender un solo tipo de familia. La familia es la institución mejor valorada por los españoles y dentro de ese valor están los nuevos modelos familiares, a los que ha llegado la hora de llamarlos también familias: uniones civiles, monoparentales, hijos de mamás solteras o viudas", ha enumerado. Así lo ha afirmado este martes, 7 de febrero, en un desayuno informativo en el Hotel Ritz al que han asistido un total de 30 personas sin hogar.

Corbata roja... Como la de Trump, contra el que carga

El padre Ángel, que ha bromeado con cambiar el color de su corbata, siempre rojo, con tal de no ir vestido como el presidente de EE.UU. ("cada vez que veo a Trump con corbata roja me dan ganas de cambiarme la mía"), ha asegurado que no pierde la esperanza de que Donald Trump cambie y, si no, cree que acabarán destituyéndole. "No es posible que en las manos de una sola persona haya tanto poder. Si no cambia por las buenas, le cambiarán por las malas, destituyéndole", ha apuntado.

Al desayuno han asistido algunos políticos como el diputado vasco y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, o el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, así como el exsecretario general de UGT Cándido Méndez. Además, el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha sido el encargado de presentar al padre Ángel.

"Mi partido es la Iglesia"

El presidente de Mensajeros de la Paz ha reconocido no estar afiliado a ningún partido aunque ha mostrado su aprecio por Fernández, pues además de ser asturiano como él, tuvo como catequista a su tía, Pacita. "Yo soy de una coalición que es la Iglesia y a veces hasta soy incomprendido en esa coalición", ha indicado.

En cualquier caso, ha invitado a seguir creyendo en los políticos porque los hay comprometidos. En este sentido, ha afirmado que incluso algunos acuden por las mañanas a ofrecer desayunos a las personas pobres que se acercan a su Iglesia o a los comedores sociales de la organización, si bien no ha desvelado sus nombres.

"Que Podemos encuentre la fraternidad perdida"

También ha pedido a los políticos que se peleen menos y en respuesta a una pregunta sobre los miembros de Podemos y la fraternidad perdida, el padre Ángel ha mostrado su deseo de que la encuentren.

Por otro lado, ha defendido la labor que realizan las ONG. "La solidaridad es patrimonio de todos. El Estado somos todos, no solo los funcionarios", ha precisado.

La Iglesia, con los desfavorecidos

Atendiendo a los asuntos de la Iglesia, el padre Ángel se ha referido al celibato para recordar que antes él era de los que pedían que las mujeres sean sacerdotes o que los curas pudieran casarse y cree que "ese día llegará", pero admite que, desde la llegada al Vaticano del Papa Francisco, ha comprendido que estos no son los problemas de la Iglesia, sino estar cerca de los desfavorecidos.

Esta ayuda a los más necesitados es la que el sacerdote presta cada día en su ONG así como en su Iglesia de San Antón, abierta 24 horas, y en sus restaurantes solidarios Robin Hood, y cree que aunque el Papa no le ha nombrado obispo ni cardenal -que tampoco es su sueño- cada uno debe trabajar desde el puesto en el que está.

Padre Ángel en @NewEconomyForum: La familia siempre está cuando todo te da la espalda. Todas las familias sin distinción. pic.twitter.com/p9hHVz8OsK — Mensajeros de la Paz (@Padre__Angel) 7 de febrero de 2017

Denuncia la "indiferencia" ante el drama de los refugiados

Asimismo, ha denunciado la "indiferencia" ante la crisis de refugiados y ha recordado que no solo mueren en Europa sino también en España, en referencia a Samuel, el niño que fue encontrado muerto hace unos días en una playa cerca de Barbate (Cádiz).

También ha criticado la existencia en España de vallas con "cuchillas" y las dificultades de los migrantes para acceder a la sanidad. "Los muros a veces no son de ladrillos", ha subrayado.

"Empeñado en cambiar el mundo"

El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, ha dibujado esta mañana en Madrid el perfil del padre Ángel García, su paisano mierense, presidente y fundador de la ONG Mensajeros de la Paz, como una de esas "contadas personas que ha empeñado su vida en mejorar el mundo".

Lo ha hecho, afirmó el Presidente de la Gestora del PSOE, "a su modo y manera, en efecto, pero es que debemos comprender que no existe una vía única y exclusiva para construir una sociedad más fieramente humana".

Treinta sin techo desayunan en el Hotel RItz con el padre Ángel en el @NewEconomyForum. pic.twitter.com/glFkiFE2O9 — Mensajeros de la Paz (@Padre__Angel) 7 de febrero de 2017

Según Javier Fernández, ha intentado mejorar el mundo "a la manera de Terencio", que allá por el siglo II antes de Cristo dijo aquello de "hombre soy y nada humano me es ajeno". Así, "a este cura de Mieres no le han sido extraños los huérfanos, ni los viejos, ni los inmigrantes, ni los sin techo, ni los sufridores de la desolación causada por la naturaleza o por esa catástrofe miserable que es la guerra".

"La capacidad del ser humano para hacer el bien"

Fernández pidió al Padre Ángel que explique "cómo se puede hacer un mundo mejor cuando los países se repliegan sobre sus límites, las fronteras se espinan con alambradas, se proponen muros que son paredes y cimientos para el miedo; cuando millares de personas mueren en el intento de entrar en esta vieja Europa que reniega de sí misma y del proyecto más esperanzador que ha tenido en toda su historia; cuando la palabra refugiado, en lugar de solidaridad parece que ya suena acompañada del eco del temor". Porque tú, Padre Ángel "eres uno de los ejemplos que me hacen confiar en la inmensa capacidad del ser humano para hacer el bien".