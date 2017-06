La Patronal garantiza el empleo actual a los estibadores en las mismas condiciones

Etiquetas

Primera reacción de la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO) a la huelga de los estibadores. La patronal apela a la responsabilidad de las organizaciones sindicales para que retomen el diálogo,desconvoquen las huelgas anunciadas, "cesen las acciones de huelgas ilegales selectivas encubiertas" y garanticen la estabilidad del sector durante las negociaciones.

La Patronal se reafirma en lo que ya ha dicho en varias ocasiones: ofrece la garantía en el empleo y el mantenimiento de sus condiciones a los trabajadores actuales de las SAGEP. "No debe ser, por tanto, la petición de subrogación convencional el motivo de las convocatorias de huelga, ni de las diferentes medidas de presión, puesto que es aceptada por la representación de las empresas.", asegura en un comunicado.

La Patronal asegura que no ha modificado esta posición en las sucesivas reuniones con los sindicatos. Lo que no asegura son esas mismas condiciones para los trabajadores futuros. "No existe acuerdo en relación a la subrogación de los futuros trabajadores que se incorporen el día de mañana a la profesión de estibador portuario. El compromiso de garantía en el empleo y el mantenimiento de las condiciones actuales no puede alcanzar a trabajadores que todavía no lo son". Así es como se recoge en la propuesta de mediación y en el borrador del Real Decreto que desarrollará la ley.

Lo que tampoco está de acuerdo es en la propuesta sindical de obligar a permanecer en las actuales SAGEP a las empresas asociadas de ANESCO e incrementar la obligatoriedad legalmente establecida de contratar al 75% de los trabajadores actuales. La Patronal cree que podría vulnerar el derecho de competencia "ya que podría restringir la libertad de empresa, podría ser considerado como un pacto entre competidores e incluso incumplir la aplicación efectiva de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea."

Las posibles sanciones por adoptar este tipo de acuerdo pueden ascender al 10% de la facturación de cada una de las compañías, junto a multas individuales a cada persona física interviniente de hasta 60.000 euros.

Negociación puerto a puerto

Por último ha propuesto abrir simultáneamente la negociación puerto a puerto para definir las mejoras operativas que se deben implementar, según lo pactado, para mantener la competitividad de los puertos españoles en el mercado marítimo internacional.

Por último ANESCO se reafirma en la práctica de huelgas encubiertas. "Al margen de los periodos de huelga oficialmente convocados, se continúan produciendo intencionadas bajadas de rendimientos a diferentes compañías, para presionar ilegalmente a la representación empresarial", asegura. .