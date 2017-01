Lo último para no tirar las fotos de viajes inolvidables tras una ruptura

Etiquetas

Año nuevo y vida nueva a las fotos de los ex. O por lo menos eso se ha propuesto Hoffman, que lanzará a finales de enero una pegatinas para poner sobre la imagen del ex para no tener que olvidarse para siempre de viajes que en su día fueron inolvidables guardando el álbum en lo más alto del armario o tirándolo a la basura.

Un 92% mayor de los mayores de 18 años afirma tener un ex en su vida y un 28% de éstos ha preferido deshacerse de sus fotos. Según un cálculo sobre las ventas de álbumes y fotografías realizados en Hofmann desde 2013, esto significa que aproximadamente 500.000 fotografías impresas han quedado en el olvido a causa de las rupturas.

El sentimiento que nos deja una ruptura se convierte en un vacío tan grande que nos impide tener cercacualquier imagen que nos recuerde a esa persona a la que tanto quisimos. El estudio refleja que el 79% de los encuestados afirma haber quitado de su casa todas las fotografías en las que aparece su ex.

Por otro lado, el 37% de las personas encuestadas afirma haberse hecho un álbum de fotos con su ex. Sin embargo, casi la mitad de esos álbumes caen en el olvido cuando se termina el amor, y con ello, 157.000 álbumes “se pierden” cada año.

Si hablamos de fotografías, más de la mitad de los encuestados se deshace de ellas o las esconde tras la ruptura. Esto supondría que cada hora una foto “desaparece” a causa del desamor.

Pero, ¿quién no ha querido volver a mirar esas imágenes pasado cierto tiempo? Los españoles intentan novolver a contemplar las fotografías de sus ex parejas, pero 6 de cada 10 españoles confiesa que ha vuelto amirar a escondidas las fotos de su ex.

Para todas aquellas personas que deciden eliminar todos los recuerdos de sus ex, para las que no puedenresistir la tentación de volver al pasado a través de fotos con sus ex parejas, e inclusopara ese 18% que no puede ni verlas llegan los Stickers for broken hearts: 5 colecciones de pegatinas paraesconder bajo ellas la cara de esa persona que ya no está en nuestras vidas, haciendo la ruptura más fácil e, incluso, dándole un toque de humor a ese complicado momento.

Desde el 24 de enero hasta el 14 de febrero, con los Stickers for broken hearts puedes esconder el rostro detu ex bajo la imagen de un/una surfero/a australiana, un fantasma o pixelar sus rasgos.