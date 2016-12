La líder de Podemos en Andalucía denuncia por acoso a un empresario

Etiquetas

Teresa Rodríguez, portavoz y líder de Podemos en Andalucía, ha emprendido acciones legales contra el empresario Manuel Muñoz Medina, quien es director general de la compañía Guadarte, por haberla agredido durante un acto oficial que tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Sevilla.

En su página de Facebook, Rodríguez ha asegurado: "Me dispuse a irme cuando me salen al paso dos hombres que venían de la sala donde estaba la reunión anteriormente citada. Con una actitud abiertamente distendida e informal, el primero de ellos me saluda y me da dos besos. Es entonces cuando el Sr. Muñoz Medina directamente se abalanza sobre mí y con un empujón me amordaza la boca con la mano mientras aproxima su boca a la mía y simula besarme en los labios con su mano de por medio".

La mujer ha detallado hechos que supuestamente pasaron el 20 de diciembre, cuando acudió a la Cámara de Comercio a la inauguración de una exposición de fotografías de la Agencia EFE. Al terminar el acto, el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, la invitó a conocer las instalaciones de la casa.

Cuando la política subió hasta su despacho acompañada por una trabajadora de la Cámara, con el objetivo de disculparse por no poder hacer toda la visita, al salir del despacho (y en presencia de Francisco Herrero) fue cuando se vio abordada por dos hombres que salían de una sala donde se estaba celebrando una reunión.

"La única en reaccionar es la trabajadora que me había acompañado hasta allí. Abrió los ojos claramente escandalizada a dos pasos de la escena y me preguntó '¿pero lo conoces?', queriendo saber si había conocimiento mutuo o familiaridad previa. Le dije que no, y aún así el señor que me había amordazado, empujado, y dado un 'beso fingido' en la boca, lejos de disculparse comentó: "claro que la conozco, estoy harto de verla en la tele". En ese momento me siento paralizada, humillada, ultrajada y siento deseos de marcharme lo antes posible de allí y lo único que me sale es preguntar “¿y usted quién es?”. El Sr. Muñoz Medida, que seguía divertido ante lo que se había atrevido a hacer, ni corto ni perezoso, me dio una tarjeta corporativa donde figuraba que era Manuel Muñoz Medina “Director General de Guadarte”. El presidente por su parte se limita a seguir la broma diciendo 'ten cuidado que te vende un mueble", ha narrado Rodríguez

Por otra parte, también ha explicado que el presidente de la Cámara ha reconocido los hechos y ha pedido disculpas por no haber reaccionado de otra manera.

"Tenía unas copitas, me pasé siete pueblos"

En declaraciones a Elindependiente.com, Manuel Múñoz Medina ha definido el "incidente" como una "broma desafortunada". El empresario ha reconocido: "Estaba ebrio. Me he pasado siete pueblos". El hombre dice sentirse ahora "totalmente avergonzado. Posiblemente mi mujer o la suya también habrían reaccionado de la misma manera que ella", ha subrayado ante la consulta de un periodista.

También ha agregado: "Se me fueron los cables. Hice eso como me podía haber vestido de payaso y haberme subido a una silla". Además ha dicho que pedirá perdón a la secretaria general de Podemos, aunque esperará a que pasen los días de fiesta para ir a verla personalmente: "Si tengo que ir a Cádiz, iré", ha indicado.