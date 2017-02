Lo que separa a las dos cabezas de Podemos a unas horas de Vistalegre 2

Etiquetas

Iglesias contra Errejón. Solo puede quedar uno después de la asamblea ciudadana de Vistalegre 2 de este fin de semana. En las últimas horas los ataques cruzados entre los partidarios de uno y otro se han recrudecido. Ya se acusan abiertamente de no "ir de frente" y de "sembrar cizaña". La guerra es total.

¿Qué separa a pablistas y errejonistas? ¿Están tan enfrentados como parece? ¿Por qué Podemos se encamina hacia un choque de trenes entre las dos facciones? Lainformacion.com ha realizado un repaso a cuáles son los principales temas de discusión analizando los documentos que han presentado cada uno de ellos y las declaraciones que han hecho públicas. Así están las cosas:

¿La calle o el Parlamento?

Iglesias apuesta por la calle. El secretario general es partidario de hacer frente a sus rivales en distintos frentes: en los medios de comunicación, en los centros de trabajo, en los movimientos sociales, en las instituciones y, principalmente, en la calle. Defiende el concepto "gente" y se inclina por trabajar "con, para y por la gente".

Errejón, por su parte, apuesta por las instituciones, algo que ha recibido ya el reproche de Iglesias al criticar a quienes están acostumbrándose a la "moqueta del Congreso" y se están pareciendo a los "viejos partidos". El número dos del partido apuesta por un proyecto basado en tres frentes para conseguir ser un "Podemos ganador" y capaz de gobernar: el frente parlamentario, el municipal y el social.

Errejón también realiza en su documento político una enmienda a la totalidad de lo realizado por Iglesias al frente del partido desde el 20D. Dice no a cavar trincheras, a creer que todo el pueblo es de izquierdas y a considerar que el miedo da votos. Al contrario, Errejón cree que la sociedad ha demostrado en las elecciones que quiere orden y que quiere propuestas e ideas antes de dar la confianza a nadie para presidir el Gobierno.

Cree Errejón que volver a los inicios de tomar la calle y no hacer política son un error. En clara referencia a Iglesias, al que llama SG, señala que hacer política en las instituciones no es domesticarse. "Al contrario, no hacer política institucional nos coloca arrinconados en el lado izquierdo del tablero". Y ahí, dice Errejón, Podemos es irrelevante.

Errejón tampoco quiere ser un continuo show y golpe de efecto. Considera que eso no lleva a nada más que salir en los medios, pero no aporta nada al proyecto político.

El frente parlamentario por el que apuesta Errejón pasa por asumir que existe una "potencial mayoría en el Parlamento con la que hay que jugar" y en la que el papel de Podemos debe ser llevar la iniciativa. El actual número dos cree que hay que arrastrar al resto de fuerzas a sus posiciones.

PSOE, IU y el morado original

Sobre sus posibles socios en el Congreso de los Diputados también ha división. Errejón no considera un avance la fusión con Izquierda Unida. En los últimos días su sector ha difundido una campaña que apuesta por recuperar el morado: "Ni PSOE, ni IU. Recupera el morado", defienden.

Iglesias, por su parte, ha arremetido contra el errejonismo por haber "insinuado" que fue un grave error el órdago que lanzó a Pedro Sánchez en las negociaciones de la pasada primavera para formar Gobierno con PSOE y Ciudadanos. Diferencias sustanciales, en definitiva, sobre unas conversaciones en las que no estuvieron de acuerdo.

No sin mi equipo

También hay diferencias en relación a los equipos. Errejón, que no se ha presentado a la secretaría general, denuncia que hay pablistas que quieren acabar con él. Quizá eso explica la propuesta para que se convirtiera en candidato al Ayuntamiento de Madrid. El número dos, por tanto, se aleja más de tener equipos propios.

Iglesias, sin embargo, es un fiel defensor de los suyos. Dice que no sería nada "sin su equipo y sus ideas", lo que indica que habrá purga de errejonistas si gana la asamblea.

Cómo atraer a más votantes

Iglesias y Errejón también tienen diferencias en cómo atraer a más votantes a Podemos. Mientras el número uno apuesta por marcar distancias con el PSOE, Errejón se inclina por una acercamiento a los socialistas y "los que faltan"; incluso apuesta por "corregir el rumbo de los últimos meses y volver a disputar el sentido común y las nociones centrales para los españoles, como fuerza que más y mejor entronca con las mejores posibilidades de nuestro futuro".

Es decir, Errejón apuesta por un transversalismo y llega a hablar de una "agenda patriótica para incluir las necesidades y anhelos también de los sectores que no nos votan, pero de los que una fuerza política responsable y de futuro ha de hacerse cargo".

Iglesias, por su parte, cree que con el PSOE no van a ir a ningún lado. El secretario general habla de una gran coalición con PP y Ciudadanos y que los socialistas son defensores de "mantener una política económica neoliberal conformista con las dinámicas europeas y, asimismo, de mantener la Constitución como papel mojado en lo que se refiere a la soberanía y los derechos sociales".