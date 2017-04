Podemos se gasta entre 600 y 700 euros al día para hacer circular el 'Tramabús'

Etiquetas

El 'Tramabús' de Podemos, tras un fallo mecánico, ha vuelto a funcionar esta mañana. El líder de la formación morada, Pablo Iglesias, ha informado de que el autobús en el que señalan a políticos y periodistas como miembros de una "trama", tiene un coste de entre 600 y 700 euros al día y se paga con dinero del partido.

El autobús iba a salir a las 10:00 horas, pero un fallo en el embrague ha obligado a cancelar la ruta. Al final se ha reparado y ha retomado su camino a las 12:30 horas desde el parque del Oeste de Madrid. En este primer viaje estaban Julio Rodríguez, Rubén Juste y Juan Antonio Delgado. Estaba prevista la participación también de Rafa Mayoral, pero no ha subido al 'Tramabús'.

El líder de Podemos, en declaraciones a Telecinco, ha defendido la campaña que ha emprendido su partido y a afirmado que "no se paga con dinero en B ni en maletines como parece que pagaba sus campañas el PP". Además, ha recordado que cuesta "más o menos la mitad de lo que costaban a Francisco Camps sus trajes".

Por otro lado, Iglesias ha señalado que no le consta que haya habido críticas en algunos sectores del partido por la puesta en marcha de esta campaña y por "copiar" la del autobús transfóbo Hazteoir.org: "A mí no me lo ha transmitido nadie; al contrario, veo a los círculos con mucha ilusión".

Una estrategia perfectamente diseñada

La estrategia está perfectamente diseñada: el 'Tramabús' se mueve recorriendo sedes y lugares estratégicos de la trama. Sus primeras paradas han sido las sedes de Endesa, Iberdrola, Gas Natural, el Partido Popular, BlackRock, Bankia o Aguirre Newman, entre otros.

Junto al recorrido por Madrid, Podemos pretende hacer lo mismo en otras comunidades. Por ejemplo, en Valencia, donde pretenden visitar los lugares salpicados por la trama Gürtel. O también Andalucía por el caso de los ERE y los cursos de formación.

¿Quiénes aparecen en el 'Tramabús'?

Políticos como Mariano Rajoy, Felipe González, José María Aznar, Jordi Pujol, Luis Bárcenas, Rodrigo Rato y Esperanza Aguirre, así como los empresarios Miguel Blesa, Gerardo Díaz Ferrán, Villar Mir y Arturo Fernández, y los periodistas Juan Luis Cebrián y Eduardo Inda, están dibujados en los laterales del bus.