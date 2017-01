¿Puedo bajar del avión por el tobogán? y otras 9 peticiones extravagantes de los pasajeros

Etiquetas

Ya lo dice el refrán: “quien no llora, no mama”. Y cuando se trata de viajar en avión, los españoles se lo toman al pie de la letra, echan a volar su imaginación y se ponen más exigentes que nunca para convertir su viaje en una experiencia memorable. De hecho, los españoles ocupan el tercer lugar entre los europeos en número de peticiones extravagantes o inútiles (17%), sólo por detrás de los franceses (31%) y los italianos (19%). Es lo que ha revelado un estudio de Rumbo, que ha analizado todas las reservas de vuelos efectuadas por sus usuarios en 2016 y ha elaborado un Top 10 con las peticiones más extravagantes.

Un 15% de las "peticiones especiales" recibidas de los usuarios que reservan un vuelo son extrañas o carecen de sentido, y un tercio de estas solicitudes están relacionadas con el equipaje (29%), lo que demuestra que los europeos no están familiarizados con lo que pueden o no pueden llevar a bordo de un avión.

Estos son los 5 tipos de solicitudes más frecuentes entre los europeos a la hora de reservar sus vuelos

1. Equipaje - 29% 2. Asistencia médica - 21% 3. Peticiones absurdas / extravagantes - 15%4. Comida - 12%5. Asiento - 7%

Con respecto a las peticiones extravagantes, la mayoría proceden de parejas y, más en concreto, de aquellas que viajan por su luna de miel. Una de las más frecuentes consiste en pedir un aumento a primera clase, sólo por el simple hecho de que se acaban de casar. Pero hay quienes se atreven a ir más allá, como por ejemplo un matrimonio que pidió que sus asientos estuviesen decorados de una forma especial, para que todo el mundo supiese que se iban de luna de miel.

Otras de las peticiones más frecuentes son las relacionadas con el menú. Hay pasajeros que piden que en la carta sólo haya comida sana, mientras que otros solicitan todo lo contrario y exigen un amplio surtido de chocolate. Por último están los pasajeros que se preocupan, sobre todo, por la tripulación que les atenderá a bordo. Una pasajera llegó a pedir “azafatos sexis, muy sexis”, para superar el estrés que le producía estar a varios miles de kilómetros sobre la tierra.

10 peticiones más raras

1. "Puedo usar el tobogán en lugar de la escalera para bajar del avión, ¿verdad?" 2. "Voy a viajar con un peluche gigante. Pero no se preocupen, no necesitará comida".3. "Aseguraos de que me atienda un azafato sexi. Muy sexi. :D"4. "¿Me puedo sentar mirando hacia atrás, como los azafatos? Es que me mareo…" 5. "Necesito saber quién se va a sentar a mi lado. ¡Odio viajar con extraños!" 6. "Buenas tardes. ¿Me puedo sentar con el piloto, por favor? Es mi cumpleaños". 7. "Sólo para avisaros: mi novio tiene gases. Muchos gases". 8. "Sé que es un tema espinoso, pero… ¿puedo llevar un cactus en mi equipaje?" 9. "Es nuestra luna de miel. Así que tratad a mi mujer como a una reina, chavales". 10. "Nada de comida para mí. Sólo bombones (pero que no lleven café, ¡puaj!)"