Puigdemont acorrala a Junqueras y dice que era el jefe del 1-O desde septiembre

Con el referéndum todavía en el aire y sin que los partidos se pongan de acuerdo en los términos y condiciones que debería celebrarse, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha puesto hoy al vicepresidente en el Govern, Oriol Junqueras, contra las cuerdas. Así, ha asegurado ya tenía el encargo de organizar una consulta sobre la independencia desde la cuestión de confianza que protagonizó el pasado 29 de septiembre.

Así ha respondido Pugidemont, en la sesión de control del Parlament, cuando el líder del PPC, Xavier García Albiol, le ha preguntado por una información del diario El País según la cual Junqueras rechazó ayer una oferta del propio Puigdemont para ser el comisionado que coordine las tareas para impulsar el referéndum que el Govern quiere celebrar el 1 de octubre.

Según este diario, Junqueras rechazó esta oferta en una reunión con Puigdemont ayer por la mañana, después de que el presidente rechazara las condiciones del vicepresidente, entre ellas, que la responsabilidad futura sea compartida con los consellers del PDeCAT o, en caso contrario, que éstos sean destituidos.

En la sesión de control en el Parlament, Puigdemont no ha desmentido ni ha confirmado la información -tampoco lo han hecho fuentes del Govern consultadas por Efe- y le ha preguntado a Albiol dónde estaba en septiembre de 2016.

Pero lejos de amilanarse y de aceptar la supuesta renuncia de Junqueras, Puigdemont ha recordado que en aquellas fechas anunció el encargo de coordinar el referéndum a Junqueras, junto con el titular de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, aunque a éste último no lo ha citado explícitamente. "Claro que tiene el encargo (Junqueras), y lo está haciendo", ha añadido el jefe del Gobierno catalán.

No obstante, el Govern, por boca de su portavoz Neus Munté, no descartó ayer que hubiera nuevos cambios organizativos en el gabinete, con la posibilidad de designar un conseller coordinador específico que asumiera todas las tareas del referendo.

En su intervención, Albiol, por su parte, ha deseado que "llegue el 1 de octubre para ver quién asume la responsabilidad del fracaso" de un proceso soberanista que ha pasado "del desprestigio al ridículo".

En un tono bastante crítico, ha señalado que no se va a celebrar el referéndum porque "les empiezan a temblar las piernas, no tienen apoyo institucional, no tienen urnas, ni papeletas, ni censo, ni locales, ni funcionarios", y ha planteado a Puigdemont si no debería celebrar un referéndum dentro de su partido, el PDeCAT, para "ver qué piensan de su liderazgo".

"Son independentistas de fin de semana; están de acuerdo pero mientras no les toquen el patrimonio", ha añadido Albiol, en alusión a lo que dijo el ya exconseller Jordi Baiget, que temió por su patrimonio por el pulso con el Estado y los tribunales a cuentas del referéndum.

El PP, firme ante el referéndum

La discusión ha llegado hasta la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha considerado que el referéndum "ilegal y divisivo" que pretenden convocar los independentistas en Cataluña "con lo primero que va a acabar es con el Gobierno de la Generalitat".

Para la vicepresidenta, si los representantes de la Generalitat empiezan a no estar convencidos de ese referéndum, lo mejor que podrían hacer es reflexionar porque eso generaría mucha tranquilidad en Cataluña y permitiría trabajar en otros ámbitos.

También se ha referido a la situación en Cataluña el ministro del Interior. Preguntado por si el referéndum se frenará con la Ley de Seguridad Ciudadana, Zoido ha recalcado que la consulta soberanista se para porque "un referéndum unilateral es un referéndum ilegal". "Confío que sea parado por el tribunal competente, no por la Ley de Seguridad Ciudadana", ha subrayado.

Por último, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha abordado el tema y ha llamado a la tranquilidad ante el desafío soberanista en Cataluña y las "subidas de tono" en las declaraciones de los independentistas a las que ha asegurado que el Ejecutivo "no va a contribuir".

Además, ha insistido en que "de ninguna de las maneras" se autorizará el referéndum que quiere convocar la Generalitat de Cataluña el 1 de octubre ni se permitirá que se celebre. "Es claramente contrario a la ley, no lo apoya absolutamente nadie, no tiene ningún sentido y pretende que los demás no podamos opinar de lo que queremos que sea nuestro país", ha reiterado.