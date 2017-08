Puigdemont confiesa al FT que ya tiene 6.000 urnas para un 1-O "imparable"

Etiquetas

Puigdemont ha desvelado en una entrevista al Financial Times que ya dispone de 6.000 urnas para celebrar el referéndum el 1 de octubre. El presidente de la Generalitat no explica de dónde las ha obtenido teniendo en cuenta que el concurso quedó desierto. "No veo cómo el Estado puede pararlo", señala en referencia a celebrar la consulta.

"Yo no quiero ir a la cárcel, pero no hay nada que ellos puedan hacerme que me haga parar este referéndum", dice Puigdemont en la entrevista ante la advertencia de Rajoy de actuar con todos los medios que tenga a su alcance para frenar una consulta ilegal.

Puigdemont además, y ante la polémica del censo y del porcentaje de votos necesarios para el referéndum se muestra convencido de que "habrá suficientes para dejar claro el deseo de los catalanes".

El presidente de la Generalitat considera que la vuelta a la normalidad, es decir, a seguir con el process es la mejor respuesta al terrorismo porque no supone otra cosa que volver a la normalidad, la mayor derrota para los terroristas.

En cuanto a los atentados que ha segado la vida a 15 personas en Cataluña, Puigdemont ha acusado al Gobierno de hacer política con la seguridad de los catalanes y ha echado en cara al Ejecutivo que no aumentara la dotación de Mossos antes del atentado y no permitir el acceso a los datos de la Europol por parte de la policía autónomica.

No ahorra dardos Puigdemont para el Gobierno de Rajoy al considerar que "la Policía catalana, incluso sin tener todas las herramientas que necesitan y estar mal financiada, ha gestionado la crisis excepcionalmente". No solo eso, el líder catalán ha aprovechado las alabanzas de medios como The Guardian, o WSJ sobre la gestión de la crisis para ir más allá: "Mostramos cada día que estamos preparados para actuar como un Estado independiente, no solo en momentos excepcionales".

Estas declaraciones se suceden después de que Rajoy protagonizara una rueda de prensa para pedir unidady alabando la forma de actuar de los Mossos en los atentados, en un intento de acabar con una polémica y unos enfrentamientos que han logrado ser portada del NYT.