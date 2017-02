Pujol ve a Junqueras President en una conversación grabada que desvela La Vanguardia

Etiquetas

El expresident de la Generalitat se ha confesado ante un grupo de jóvenes. Jordi Pujol se ha abierto y ha dicho todo lo que piensa. La Vanguardia ha tenido acceso a esa conversación que ha tenido en la calle Roselló de Barcelona.

Pujol ve a Oriol Junqueras como president de la Generalitat porque cree que ERC está aprovechando la debilidad de CDC. Cree eso pero le gustaría que fuera Artur Mas el candidato de su partido al que no le gusta el nuevo que ha adaptado. Al expresident le dijo: "Yo me quedo con la mierda pero no renunciéis a mi obra"

Jordi Pujol se encuentra actualmente investigado por una confesión sobre sus fondos en Andorra y sus están hijos imputados en diversas causas judiciales por presuntos delitos fiscales.

No cree que probable que Colau alcance la Generalitat

“Pueden pasar cosas... por ejemplo, podría ser que Colau fuera presidenta de Catalunya. Sí, podría ser. ¿Es probable? Creo que no, creo que no es probable”, apunta el expresident.

Pujo cree que ERC y CDC se disputan el mismo terreno y apunta a la debilidad de su partido. Por eso cree que Junqueras será president, eso sí con el apoyo de su partido. Sobre el cambio de nombre de la antigua Convergencia asegura que fue un error y lo ha comparado con el caso Wolkswagen. "Hemos de pagar una multa, pues la pagamos; hemos de decir que lo hicimos mal, bien; que nos debemos someter a inspecciones, también; pero el nombre no lo cambiaremos"

¿Homs en la cárcel?

El expresident cree que Francesc Homs puede acabar en la cárcel, aunque apunta que puede que a última hora la justicia cambie de opinión: “Se lo pensarán porque tienen posibilidad de hacer daño sin necesidad de esto, por ejemplo con la inhabilitación”

"Me retiráis los honores o la pensión"

El expresident cuenta a los jóvenes cómo acordó con Artur Mas su salida. Pujol le dijo a Más que le expulsaran del partido, que le retiran los honores o la pensión y a cambio pidió: " Me quedo con la mierda...ahora bien, sobre todo no renunciéis a la obra hecha, esto es capital, de manera que puedo entender porque quedaron traumatizados”.

"Ahora debo aguantar, no me queda otra cosa que aguantar y resistir”, dijo Pujol.