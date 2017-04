Rajoy ve normal declarar por el caso Gürtel y lo hará como pida el Tribunal

Etiquetas

Rajoy ha hablado por primera vez en una acto organizado por la CEOE de su citación como testigo en relación al caso Gürtel. Es la primera vez que un presidente en ejercicio tendrá que testificar ante un Tribunal. Solo González lo hizo cuando ya no era presidente por el tema de los GAL.

Y lo ha hecho llevando la contraria a todo su partido, que reaccionó con virulencia e incredulidad. "Lo percibo como un acto de absoluta normalidad y debemos aceptar lo que decidan los tribunales. Es algo obligado para todos estar a lo que nos digan y eso también incluye a los gobernantes y en mi caso también. Iré encantado a responder a lo que tenga que responder y a lo que tenga bien preguntar el Tribunal y aclarar lo que quiera aclarar este. Es un acto de pura normalidad".

Sobre si declarará por escrito, videoconferencia o de forma presencial, Rajoy ha señalado que hará lo que le diga el Tribunal. En cuanto al cambio de postura del Tribunal acerca de la necesidad de su declaración, Rajoy no ha querido valorar este hecho, no lo he hecho nunca. En las tres ocasiones anteriores el Tribunal dijo que no tenía que declarar y no dije nada, y ahora que ha cambiado de postura, tampoco lo voy a hacer. Esta es la postura que debe tener un presidente del Gobierno, acatar lo que digan los tribunales y cumplir la ley. De Esperanza Aguirre e Ignacio González no ha querido hablar y ha soltado su típico buenos días".

Todos los secretarios generales del PP testificarán

El tribunal escucha desde el pasado 24 de febrero la declaración de los 300 testigos que aceptó de los 400 solicitados por las partes. En los próximos meses también desfilarán como testigos ante el tribunal que juzga la trama 'Gürtel' destacados exdirigentes del Partido Popular como su exsecretario general y exvicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez-Cascos; su sucesor en la Secretaría General, Javier Arenas; el exministro y ex coordinador general del PP Ángel Acebes, y los exministros y ex vicesecretarios generales del PP Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja.

Las declaraciones se producirán entre el 19 y el 20 de junio.Todas estas declaraciones se aceptaron a petición del extesorero popular Luis Bárcenas, cuya defensa las consideró necesarias porque todas estas personas “son conocedores de las funciones, relaciones y responsabilidades" del extesorero durante las fechas que se están juzgando.