Rosell y Teixeira hablaron sobre en qué país instalarse para evadir a la Justicia

El expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, y el de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF), Ricardo Terra Teixeira, debatieron en una conversación telefónica sobre qué lugares del mundo serían más seguros para evitar los problemas judiciales que asediaban a este último. Esa conversación grabada, es una de las razones por las que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a que Rosell, encarcelado el 25 de mayo, salga de prisión.

Los fiscales Vicente González Mota y María Antonia Sanz, rechazan el argumento de la defensa de Rosell de que tiene suficiente arraigo en España, al residir en Barcelona. En su escrito, ambos explican que el grueso de su actividad profesional se desarrolla fuera del territorio nacional. “Además de viajar de forma habitual y por períodos de tiempo prolongados, dispone de parte de sus bienes fuera de España, donde además tiene sus negocios”, mantiene el Ministerio Público.

El documento insiste en que el expresidente del Barça podría instalarse con su familia en un buen número de países sustrayéndose a la acción de la justicia española. Sus actividades en Asia y África, y más concretamente en China, Senegal y Qatar, así como “la disposición de cuentas bancarias en el extranjero” y “la utiización de sociedades opacas ubicadas en territorios offshore” son, para la fiscalía, datos objetivos del riesgo de fuga que aconsejan que Rosell siga entre rejas.

El escrito hace, además, referencia a una llamada grabada por los investigadores en la que Teixeira -que por el momento no ha podido ser detenido- consulta con Rosell qué lugares del mundo podrían resultarle más seguros a la hora de evitar las investigaciones que asedian al expresidente de la CBF en diversos países.

Los fiscales recuerdan también que la pena que podría ser impuesta al expresidente del Barcelona por los dos delitos que se le imputan -blanqueo de capitales y organización criminal- es grave, ya que podría oscilar entre los 6 y los 9 años de prisión.

Rosell, en el recurso en el que reclama su puesta en libertad, argumenta que tampoco existe riesgo de que el imputado vuelva a delinquir. Pero Mota y Sanz recuerdan que es el segundo proceso abierto contra él en la Audiencia Nacional. El juez José de la Mata tiene procesado a Rosell por los delitos de estafa y corrupción entre particulares por el fichaje de Neymar. En ese caso, el fiscal pide 5 años de cárcel para él.

Por último la defensa del expresidente azulgrana afirma que se le envió a prisión en condiciones de indefensión, porque, al estar el caso secreto, no se le informó de los hechos que se le imputaban. Fiscalía también lo niega. Asegura que, durante su comparecencia ante el juez, se le ofreció la posibilidad de examinar la documentación del caso. Sin embargo, alegaron que no tenían tiempo para examinarla y no solicitaron la suspensión de la declaración para poder hacerlo.

El caso Rosell investiga el desvío de casi 15 millones de euros a favor del expresidente del FC Barcelona y del de la CBF por los derechos de imagen de la selección brasileña correspondientes a 24 partidos amistosos. Rosell recibió 6,5 millones de comisión por poner otros 8,3 a disposición de Teixeira en Andorra.