Otra rufianada al nº2 de Interior: "Usted se ha hecho la rubia más chulo que un 8"

Había expectación como casi siempre cuando Rufián, el político que mejor ha encajado en la política show que domina hoy en España, cogió el micro. Lo hizo ante el nº2 de Interior, Jose Antonio Nieto, que también se ha mostrado indignado con todos y enfadado, cuando el que tenía que dar explicaciones por una conducta, cuando menos inapropiada, era él.

Su reunión con Pablo González, director de estrategia y operaciones de Mercasa y hermano de Ignacio González implicado en el caso Lezo, dijo Nieto, se hizo a la vista de todos y con luz y taquígrafos. "No actuemos como animales salvajes, que no lo somos", dijo Nieto.

"¿Qué le digo yo a mi mujer y a mis hijos? Para que España sea una democracia limpia, para hacer acusaciones deberíamos acreditar alguna prueba. No han demostrado que yo haya hecho nada ilegal ni malo, ojalá no hubiera tenido esta reunión, pero no saben lo que me alegro haber solicitado esta comparecencia", dijo el número dos de Interior.

Rufián, como siempre, permaneció tranquilo. Su parsimonia es parte de su show a la hora de atacar al adversario. Con su voz pausada atacó sin piedad. "Ha sido usted pillado".

Según Rufián, la forma de defenderse de Nieto no le ha servido para limpiar su imagen, pero sí criticó las formas utilizadas para defenderse de las acusaciones que se han vertido contra él: "Usted es mas chulo que un ocho, está de fango hasta las orejas y le han pillado con el carrito del helado. Lo siento por la frase machista, pero citando a Cifuentes usted se ha hecho la rubia. Eso sí, también le reconozco que no se apellida Borbón y quizá no le salgan gratis algunas cosas".

El Rey, el PSOE, Rajoy... pocos se libran de Rufián

El diputado catalán escribió una carta abierta en eldiario.es dedicada al discurso navideño del monarca: "Anoche un señor que vive en un palacio pagado por todos y al que no ha votado nadie salió en la tv y durante 12 minutos y 22 segundos habló de España, de legalidad y de convivencia. Otra vez. Y ya van 41 veces, 41 años (comenzó su padre Juan Carlos de Borbón al que al menos si votó alguien, un tal Francisco Franco Bahamonde pionero en esto de hablar en navidades allá por el año 1937). El señor de ayer se llama Felipe de Borbón y por su apellido cobra 7.700.000 euros públicos al año".

En el Congreso también fue cruel con la abstención del PSOE para facilitar el Gobierno al PP y le dedicó frases como estas:

"Candidato Rajoy maese cuñado Rivera, señora Susana Diaz Richelie y señor Felipe gonzalexxx". Un saludo donde estén. Señores del PSOE Iscariote.

"Los fundadores del PSOE se revuelven en sus tumbas, nunca más vuelvan a decirse socialistas, nunca más vuelvan a decir obreros, traidores es el único nombre que merecen".

Citando a votantes de toda la vida del PSOE linchó al partido por su abstención ante Rajoy.

"O como José Antonio: Quiero que sepan que mi madre tiene 51 años y friega suelos por menos de 4 euros la hora y llora cada vez que los ve en la tele traicionándola".

"O como Laura señor Madina: mi abuelo murió con el carné en la mano y el socialismo en el corazón mi asco y mi rabia se quedarían muy cortos si el les viera. O como Antonio que les dice y ahora como explico esto a mis hijos o armando que les dice cobro 884 euros por 168 euros al mes, vivan con esto una temporada y se les pasará las ganas de apretar ese botón".

"Esta es su gente, su gente, tienen alguna respuesta para ellos? Algo? "."Señores del PSOE sociedad anónima no les da vergüenza que solo les queda de izquierda el sitio donde se sientan en las eléctricas".

"¿No les da vergüenza doblegarse a los designios de una cacique que gobierna la CCAA con una de la tasa de paro y fracaso escolar más alto de Europa?"."No les da vergüenza ser socialista pero neoliberal, obrero pero en consejos y de izquierdas pero dando el poder a la derecha y republicano pero monárquico?""El mercado de marcas blancas del PP está saturado con los cínicos naranjas y su escisión forocoches".

"No les da vergüenza traicionar tanto que hasta un consejero de Abengoa al que echaron a patadas parece de izquierdas y pasar del si no vas al no vayas que ya te los traemos y dar la gobernabilidad del país a quien persigue urnas y esconde Jaguar y dar la gobernabilidad a quien recibe a ricos en jet privados y con pelotazos a pobres

"Iglesias y Domenech, teníais razón, el bipartidismo ha muerto".

"¿No les da vergüenza darle el poder a uno de los partidos más como rebajar el IVA veterinario porque hay sífiles en Barcelona... este es el nivel de esta gente.""La buena noticia es que tras lo de hoy la única sorpresa que nos depara la política española es saber en qué partido estará en la próxima legislatura el señor Toni Cantó".

A Rajoy también le espetó que "se satisface al pueblo de Cataluña haciendo flamantes estaciones de AVE en poblaciones de cien habitantes se cura, se cura cogiendo el cercanías en Cataluña en cualquier pueblo, le invt¡ito yo que soy catalán e independentista". Así es Rufián, el rey del show.