La pancarta de apoyo al presunto violador grupal de San Fermín mostrada en el Sadar ya ha sido exhibida en el Pizjuán

Etiquetas

La pancarta que aficionados sevillistas mostraron este domingo en El Sadar en apoyo al 'Gordo' o el 'Prenda', uno de los cinco presuntos violadores ('la manada') que el pasado 7 de julio, en plenas fiestas de San Fermín, agredieron y violaron repetidamente a una joven madrileña que entonces contaba con 18 años, ya ha sido mostrada este año en varias ocasiones en el estadio del Sevilla, el Ramón Sánchez Pizjuán, ante la indiferencia del club sevillista y de las autoridades policiales y la subdelegación del gobierno de Sevilla.

En concreto, hay constancia gráfica de ello en una captura de pantalla de la retransmisión televisiva del encuentro Sevilla-Atletico de Madrid del pasado 26 de octubre de 2016, donde se puede ver la misma pancarta exhibida ayer en el estadio de El Sadar, sobre uno de los vomitorios del fondo norte del estadio nervionense, y en otra foto del pasado encuentro entre el Sevilla y el Real Madrid, donde se puede ver la misma en la parte baja del estadio, casi junto al césped, detrás de los futbolistas Samir Nasri y Wisan Ben Yeder, que corren hacia el centro del campo tras la consecución de un gol.

Al Presidente del Sevilla no le parece un tema importante

De hecho, el Presidente del Sevilla F.C., Pepe Castro, se desvinculó este lunes del escabroso asunto y hasta se enfadó porque los periodistas le preguntaran por el tema. "Pone 'Gordo' y a partir de ahí todo lo que se imaginen ya no es cierto. Los Biris no asisten al partido y hay una pancarta que pone 'Gordo' como si va usted y pone 'canijo'. ¿Usted sabe lo que significa? Yo tampoco", se limitó a responder Castro.

Con todo, a Pepe Castro le pareció "increíble y lamentable" que las primeras preguntas fuesen respecto a este tema y no sobre un equipo que "va segundo en la Liga"

Los 'Biris' se desmarcan, pero piden "respeto" para el 'Prenda'

El grupo Biris Norte se ha desmarcado este lunes mediante un comunicado de la exhibición de la pancarta en apoyo a 'El Prenda', aunque como decimos, la misma, con la palabra Gordo escrita en mayúsculas, en referencia a José Ángel P.M., ha aparecido esta temporada en la zona de la grada que ellos ocupan en el estadio sevillista.

"Ante las informaciones aparecidas en varios medios de comunicación y en multitud de cuentas de Twitter", dicen, "debemos aclarar que Biris Norte no ha estado presente en las gradas de El Sadar, y damos las gracias a todos los que están detrás de esta campaña contra nuestro colectivo por ser tan torpes de mentir en esto y quitar las dudas a quien pudiera creer que no existe el plan de eliminar a Biris Norte valiéndose de engaños y manipulaciones".

Grande Sevilla !!! Remontando y callando bocas. FORZA BIRIS. PRENDA UNO DI NOI !!! — Manuel GL (@ManuelGL3) 22 de enero de 2017

Eso sí, los Biris, peña a la que pertenece el 'Gordo', y varios de cuyos miembros se jactaban el domingo en las redes sociales de la 'hazaña', "aprovechamos también para pedir que se tenga la decencia de no condenar a quien aún no ha sido juzgado, de no crear un juicio público paralelo y que se respete la presunción de inocencia".

Quién si estuvo en Pamplona, como demuestran diversos tuits fue la peña 'Vengo a verte', entre los que se encuentra, supuestamente quien colgó la ignominiosa pancarta en la Tribuna Alta del estadio navarro.

21 de enero, a Pamplona hemos de ir. pic.twitter.com/7fuZNqaoxa — PS Vengo a Verte (@VengoaVerte) 21 de enero de 2017

Y entre ellos, una persona, que en su cuenta de twitter -que este lunes se ha dado prisa en cancelar- se hace llamar Wander El Látigo @sfc_firm, y que el domingo colgó la foto de la pancarta junto con la palabra, entre admiraciones "¡Presente!", supuestamente en referencia al 'Gordo' o 'Prenda'.

En dicha cuenta de tuiter cancelada, y como portada del perfil, aparecía una foto de un grupo de amigos, en la que el estaba el tal 'Wander El Látigo' y José Ángel P.M., 'Gordo' o 'Prenda', el segundo por la izquierda.

Las autoridades pamplonesas y navarras y el parlamento Foral, "indignados"

El Ayuntamiento de Pamplona, el Parlamento Foral y el Gobierno de Navarra han mostrado su "indignación" por la exhibición de la pancarta en El Sadar, en apoyo a un "supuesto terrorista sexual" y así, el Parlamento ha mostrado su "unánime rechazo" a la exhibición de la pancarta y la peticdión qde que se persiga a los autores de la misma; como también ha hecho el Gobierno autonómico presidido por Uxue Barkos, mientras que el Ayuntamiento de pamplona ha pedido la dimisión de la delegada del Gobierno en Navarra, El Ayuntamiento de Pamplona rechaza la pancarta en El Sadar y pide la dimisión de la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, por su "pasividad".

El texto aprobado por el consistorio pamplonés dice que la "pasividad de la Policía Nacional (...) al no actuar y mantener una actitud de tolerancia que ha llenado de indignación a miles y miles de personas" mientras que en ese mismo partido se retiraron "con celeridad" otro tipo de pancartas, ha expuesto el Ayuntamiento en una nota. Así, en la declaración de la comisión se ha aprobado un segundo punto validado por mayoría (6 votos a favor, 4 en contra) y que reclama "pedir la dimisión de la delegada del Gobierno en Navarra por su gravísima inhibición ante una gravísima ofensa a la víctima y su familia, así como un insulto a la ciudadanía de Pamplona".

La Policía remite un informe a la Comisión Antiviolencia

La Policía Nacional, por su parte, que no ordenó retirar la pancarta exhibida en El sadar, que estuvo presente durante los 90 minutos de encuentro, va a remitir un informe a la Comisión Antiviolencia para dar cuenta de la exhibición de la misma por parte de aficionados del Sevilla en el estadio de El Sadar.

La Delegación del Gobierno en Navarra, cuya máxima responsable, Carmen Alba, esgrimió en principio no saber lo que quería decir la palabra 'GORDO', ha informado de que la Policía elaborará un informe en relación con esta pancarta y será Antiviolencia la que examine los hechos y proponga una sanción a la autoridad competente. 1-La @policia pondrá en conocimiento de Antiviolencia lo ocurrido en el Osasuna-Sevilla, con la aparición de pancarta con la leyenda "gordo" — DelegGobNavarra (@DelegGobNavarra) 22 de enero de 2017

Y el Presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, tampoco parece haberse dado por enterado, hasta ahora: "No conozco esas pancartas. Lo que tengo del fin de semana son los gritos en el Sadar contra el Sevilla de una parte minoritaria que va a ser denunciado como siempre hacemos desde La Liga, pero habrá que ver esa situación y nos informaremos", ha dicho.

Este domingo en El Sadar se denunció la violencia de género

En fin, un escabroso y bochornoso asunto el protagonizado por unos hinchas sevillistas este domingo en Pamplona, el mismo día en el que el estadio pamplonés guardó un minuto de silencio contra todas las mujeres víctimas de la violencia de género y en el que la peña Indar Gorri mostró una gran pancarta contra las agresiones sexistas.