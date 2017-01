Sigue la cencellada: cuando la mezcla de la niebla con las heladas haga que parezca que ha nevado

Etiquetas

¡Ha nevado! Pues no. En muchas capitales de provincia estos día un manto blanco cubría las calles, coches, árboles... sin que haya caído ni un copo de nieve. El culpable de esto es el fenómeno conocido como cencellada. Deja un manto blanco sobre las ciudades pero al juntarse las heladas con la niebla. Y estos días ambas han sido las protagonistas.

Se espera que el primer lunes del año siga haciendo el mismo frío que el primer día de 2017 y las nieblas no se retiran por lo menos hasta que llegue una borrasca desde el atlántico. Lo empezará a hacer el día 2 y dejará algo de lluvia. En Galicia tendrán que buscar y rebuscar el paraguas que no utilizan desde hace bastante tiempo, al igual que en el sistema central. Pero habrá poca lluvia. Es una de las cosas que esperan como agua de mayo en Madrid para quitarse la seta de la contaminación que ha llevado estos días al ayuntamiento de la capital de España a poner en marcha el plan anticontaminación. El día 2 está previsto que no se aplique ningún escenario. La lluvia ayudaría mucho.

Lo que irá desapareciendo según avance la semana será el frío. Está haciendo mucho pero que mucho frío y el lunes seguirán algunas ciudades con máximas de cero grados y mínimas de hasta -8ºC, como sucede en Valladolid, León, Guadalajara, Cuenca, Huesca... Las heladas más fuertes se darán en las comunidades más al este de la península.

Como el frío desaparecerá seguiremos subiendo el número de días que llevamos en España sin sufrir una ola de frío. Y por increíble que parezca ya van dos años desde que se registró la última en España, que abarcó del 30 de diciembre de 2014 al 1 de enero de 2015. Desde entonces ha habido algunos episodios de bajas temperaturas invernales sin que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) los haya catalogado oficialmente como ola de frío.