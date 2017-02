Spiriman, el 'súperhéroe' granadino que pone contra las cuerdas a Susana Díaz

Etiquetas

Se llama Jesús Candel pero todo el mundo en Granada le conoce como 'Spiriman'. Este 'superhéroe' para muchos no lleva capa y espada. De día viste con bata blanca, la que se pone cada jornada para trabajar en las urgencias del hospital Clínico de Granada. Pero cuando sale del centro se pone su gorra y sus gafas para luchar contra los abusos de los poderosos y denunciar lo que está pasando en la sanidad andaluza. Sus 'armas' son las redes sociales y un megáfono. Lainformacion.com ha hablado con él para que cuente cómo surgió todo y quién le apoya.

Le llaman el azote de Susana Díaz porque protesta la diana de sus ataques es la consejería de Sanidad y la Junta de Andalucía. Es más, en diciembre quiso medir sus fuerzas en Jaén con la presidenta, que había convocado un acto en la ciudad. A ambas convocatorias acudieron unas 3.000 personas.

Granada es su territorio. No puede andar por la calle sin que le paren. Parece un futbolista o un cantante de moda. La piden fotos o le dicen "tienes que destapar esto". Así es un día en la vida de este 'superhéroe'.

¿Cuándo te das cuenta de que hay que denunciar la situación de la sanidad en Andalucía?

"Fue hace cuatro años, cuando comenzó la fusión de dos hospitales en Granada. Unos compañeros iniciaron las protestas porque los profesionales no queríamos esa fusión". Spiriman en 2012 había solicitado la reducción de jornada para dedicarse parcialmente a su Fundación. "Vimos que lo que querían hacer era un desastre y que detrás había corrupción. Eran políticos que habían sustituido a gente válida. Eran chupatintas del PSOE, muy soberbia, que solo querían poder y que querían hacer las cosas en contra de los profesionales", afirma.

¿Qué veíais?

"Empezamos a ver que crearon las productividades, para que recetemos menos, para que pidamos menos pruebas. Empezaron a cargarse la atención primaria, a cargarse las listas de espera, a hacer contratos ilícitos, a saltarse la legalidad para derivar pacientes a la sanidad privada en lugar de abrir los quirófanos por la tarde... Los trabajadores empezaron a denunciar y a sufrir acoso y difamaciones".

¿Y qué hace Spiriman ante eso?

"Cuando hacen la fusión, el 2 de julio, lo que hicieron fue recortar y llevar a la zona sur de Granada unos especialistas. La administración vendió la idea de la superespecialización pero no se puede dividir la sanidad. Si una embarazada llega al hospital de Granada con una pierna rota se encuentra con que el traumatólogo está en un edificio y el ginecólogo en otro. Eso no se puede permitir. ¡Un desastre! Mientras la consejería decía que era un éxito, pero la realidad es que las urgencias empezaron a saturarse y hubo compañeros que se tuvieron que dar de baja por ansiedad. Unos amigos me dijeron que como yo manejaba bien las redes sociales lo denunciara. Yo estaba en la playa, era julio, e hice un vídeo con mis niños denunciando todo esto. Ese vídeo peta en las redes".

¿Qué pasó después?

"Cuando vine de vacaciones vi que las urgencias estaban saturadas y le dijo a mi mujer, que también es médico: me voy. Los pasillos están llenos, los abuelitos se me mueren... Y entonces hice un vídeo con mi bata, mi gorra y mis gafas diciendo no puedo más, estoy indignado, esto está pasando en Granada. Cuando lo colgué, ¡madre mía la que se lió! Recibí miles de mensajes de ciudadanos y profesionales diciéndome 'qué cojones has tenido'. Ahí empezó a atacarme la administración".

¿Atacar?

"Decían 'este médico miente'. ¿Cómo que miento? 'Este médico tiene intereses privados y quiere privatizar la Sanidad'. Yo decía que esta gente estaba tonta. Cada ataque que recibía del gerente, del consejero, del viceconsejero... hacía un vídeo. Y la gente empezó a apoyarme cada vez más. Me mandaron un matón a la consulta, me amenazaron por la calle, me llamaron por la noche al teléfono amenazándome".

Mientras Spiriman habla le paran hasta tres veces por la calle. Es un vecino de Granada que le dice: "Tienes que sacar toda la mierda que hay". "Muchas gracias, nos vemos mañana", responde él.

Jesús Candel cuenta que también recibió ataques de los dos medios de comunicación más importantes de Granada. Cita al diario Ideal y a la Cadena SER. Incluso llegaron a decirle que consumía heroína. También le dijeron que era de Podemos o del PP.

"A partir de ahí empezaron a enviarme documentos y a contarme cosas. Y veo corrupción. Entonces empiezo a pedir con muchos compañeros informes sobre por qué se hace la fusión de hospitales. Y solo recibimos ataques. Hasta dijeron que mi fundación abusaba de menores", afirma.

Hasta Fernando Hierro, el exfutbolista del Real Madrid y patrón de su fundación, recibió una llamada anónima. Le dijeron que su amigo el médico tuviera cuidado y que no era de fiar. "Calla a tu amigo", le amenazaron. Hierro respondió que no iba a hacer nada y que su amigo era libre para hacer lo que quisiera. "Cuidado que es mi amigo", respondió el que fuera capitán del equipo blanco.

Cuando Spiriman contó estos ataques en un vídeo la oleada de apoyos que recibió le llevó a convocar la primera manifestación. Fue el 16 de octubre. También recibió amenazas para que no saliera a la calle para reivindicar una sanidad pública digna. La concentración fue todo un éxito. Spiriman dice que hubo 150.000 personas. "Los medios dijeron que hubo 20.000, pero nosotros lo contamos con las fotografías", afirman.

Tras la marcha volvió a recibir ataques, ya personales. Le llamaron "payaso". Su reacción fue hacer un vídeo con una nariz roja convocando una nueva manifestación:

En los últimos tres meses Spiriman ha convocado tres manifestaciones (16O, 27N y 15E). Su poder de convocatoria ha sido portada en los medios de comunicación, este miércoles ha salido a hombros del juzgado por un policía local uniformado (el exconsejero de Salud Martín Blanco se ha querellado por injurias y calumnias) y ha llegado a poner en jaque a la presidenta andaluz.

¿Ha hablado con Susana Díaz alguna vez o la has visto?

"Que va. Me han ofrecido un puesto en el PSOE diciendo que yo sería un buen candidato. ¿Sabes qué les dije? Vete a tomar por culo. Y, además, iros preparando. Yo soy un profesional de la medicina que defiende lo mío. Iñigo Errejón vino y quería hacerse una foto conmigo. Yo no quiero a los políticos. Político que se acerque a mí me lo como.

¿Por qué el mote de Spiriman?

Todo comenzó cuando el doctor Candel estaba haciendo la residencia de medicina de familia en Granada. Por las tardes trabajaba como voluntario en el Centro-Hogar Nuestra Señora del Pilar, en el Albaicín. Allí iba a echar una mano a las monjas con niños que necesitaban ayuda (muchos eran maltratados). Jesús hacía de "sujetavelas" ya que era una amigo quien quería conocer a una monitora. Así se enganchó con la causa.

El doctor recuerda el testimonio de María, una niña gitana. "Se me vino el alma al suelo", admite. Como le gustaba el deporte quiso que los niños lo practicaran y así les enseñó cómo jugar al 'Spiribol', un juego que había ideado su abuelo en las Alpujarras. En Lanjarón, con calles empinadas aptas para escaladores, el patriarca de la familia ató una pelota a un palo para que los niños no tuvieran que ir a recoger la bola a la parte baja del pueblo. Más tarde un tío de Jesús lo patentó y él se quedó con Spiriman.

En 2012 Spiriman creó la Fundación Spiribol y comenzó a viajar por colegios de toda España. A su vez creó el perfil en las redes sociales para dar a conocer su proyecto. ¿Cómo consiguió tener una mayor difusión? Con la ayuda de famosos.

Los primeros en colaborar con él fueron Tricicle, que acudieron a Granada a actuar. Desde ese día son íntimos amigos. Más tarde conoció a Carles Puyol, el capitán del FC Barcelona que hizo historia al levantar seis trofeos en 2009. Spiriman viajó hasta la ciudad deportiva del Barça para conocer al futbolista que metió a España en la final del Mundial de Sudáfrica con un cabezazo contra Alemania. "Eres una fuerza de la naturaleza", le dijo Puyol. "Le caí bien", admite Spiriman. Tricicle, Puyol y Spiriman fueron los patronos iniciales de la Fundación Spiribol.

El destino le llevó más tarde a conocer a Fernando Hierro, "un puñetero crack". El malagueño se volcó desde el principio con Spiriman. También Andrés Iniesta ha colaborado económicamente con la ONG y ha grabado algún vídeo. ¿Otros famosos que han ayudado a Spiriman? Sara Baras, el Gran Wyoming, Antonio Carmona de Ketama, Pepe de MasterChef ("un tío cojonudo")... Incluso Cristiano Ronaldo y Pepe han estado con sus niños.

Jesús, ¿qué te dicen tus niños?

"Están en las manifestaciones conmigo. Ellos me ven como el de siempre, Spiriman. Yo tengo cuatro hijos, pero son muy pequeños. Se ríen. Voy por la calle con ellos y se quieren hacer fotos conmigo".