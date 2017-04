¿Tienes una cuenta en Suiza, Nacho? Así investiga el PP los casos de corrupción

Etiquetas

Algo ha dejado claro la actuación del PP en el caso González. Su falta de rigor y contundencia a la hora de combatir la corrupción en sus filas. Apartado ahora Rajoy del fuego cruzado potenciando su visitas al exterior, la más larga que ha hecho como presidente, ya se sabe que las investigaciones del PP ante sospechas era preguntar: ¿Tienes una cuenta en Suiza, Nacho? Este respondía que no.Y asunto resuelto.

El mismo hombre que presentó en 2013 unos ingresos de 112.725 euros y 11.761 euros en acciones, un utilitario y un todoterreno y deudas por créditos de 77.500 euros a Bankinter y 135.000 a La Caixa... vivía a cuerpo de rey. Todos los sabían, pero se fiaban de su palabra.

Ahora, un PP acosado, echa balones fuera. Rafael Hernando se muestra convencido de que compañeros del PP estarán hoy "muy arrepentidos" de haber tenido como amigo al expresidente. No solo eso. Después de saber que Moix sigue haciendo todo lo posible para que las investigaciones no se escapen de unos cauces (González sabía que iba a ser fiscal anticorrupción seis meses antes de su nombramiento, según las escuchas), el PP saca pecho ahora porque, aunque González engañó a todos al final no fue candidato y está en prisión.

La pregunta es ¿por qué Rajoy decidió que González no debía ser candidato?Hernando ha explicado que el PP nunca conoció que Ignacio González tuviera una cuenta en Suiza, sino la denuncia de una persona del partido (Jesús Gómez, que se reunió con Juan Carlos Vera y Carlos Floriano, de la dirección nacional). Este ya ha explicado que cuando comunicó a Esperanza Aguirre sus sospechas la reacción de esta fue considerarle un traidor.

Pero para el PP se hicieron todas las comprobaciones necesarias, o lo que es lo mismo, se le preguntó al afectado si tenía una cuenta y él lo negó. Hernando sostiene que un partido político, ante las denuncias que se pueden producir, tiene unos "sistemas limitados", y que son los tribunales los que tienen capacidad para investigar. Increíble, pero cierto. No solo eso, el PP considera ahora que fue Cristina Cifuentes quien denunció el caso Ignacio González.... igual que Aguirre destapó la Gürtel.

"Esto no ha sido investigado a iniciativa del PSOE, ni de Ciudadanos ni de Podemos sino del PP --ha remarcado- Aquí no se tapa, ni se va a tapar a nadie. Aquí el que la haya hecho, la va a pagar y esto afecta a todos". Sin palabras. Preguntado por si se arrepiente de no haber actuado antes contra Ignacio González, Hernando ha hecho hincapié en que "cada cosa tiene su momento" y que en todo caso "afortunadamente" no fue candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2015. "Y de lo que me alegro es que al final a cada uno le llegue su momento", ha enfatizado.

De las ranas a los gatos: mejor no buscar tres pies

Rafael Hernando, que ha dicho no tener "ni idea" de cómo Ignacio González podía saber con meses de antelación que Manuel Moix iba a ser fiscal anticorrupción, ha pedido no crear confusión involucrando al actual Gobierno en la trama.

"Intentar mezclar unas cosas con otras o sacarlas de quicio es un mal camino para que finalmente resplandezca la verdad e intentar crear confusión donde no tiene que haberla o buscar tres pies al gato es un camino erróneo", ha insistido--.

No paran ahí las sorpresas. Y la perplejidad, El ex vicesecretario de Organización del Partido Popular Carlos Floriano ha admitido que en Génova sabían de la existencia de una cuenta bancaria en Suiza de Ignacio González. "Lo negó todo y los miembros del partido no somos jueces".

En los pasillos de la Cámara Baja, Floriano ha confirmado que se reunió en 2014 con Jesús Gómez y con el entonces coordinador de Organización del PP, Juan Carlos Vera, un encuentro en el que el dirigente del PP de Leganés le enseñó el "famoso" número de cuenta de González en Suiza.

Sin embargo, ha explicado que entonces no acudieron a la justicia porque el propio expresidente madrileño negó todo lo relacionado con esa cuenta --"y fíjense luego las cosas que están pasando", ha apostillado-- y porque Gómez, que no iba a ser candidato en Leganés, "parecía que venía con un ánimo de venganza contra los responsables regionales".

Floriano ha recalcado que en todos estos procesos llega "mucha información contradictoria" que, a su juicio, está movida por "intereses personales" y que hay que ser "muy frío" y tomar las decisiones "sabiendo que no eres juez".

"Nuestra capacidad es la que es: escuchar a la gente, intentar hacer conciencia de qué es lo que sucede cuando alguien denuncia algo y ver cuál es la decisión más adecuada", ha abundado el portavoz 'popular'. Visto lo visto, no aciertan casi nunca.

Floriano, al menos, ha reconocido que a la vista de los sucedido con Ignacio González "hay que sacar dos conclusiones: una, que el señor González no fue candidato a la Comunidad de Madrid y, dos, que el señor Gómez sí", en tanto en cuanto al final Gómez, aunque no fue candidato a la Alcaldía de Leganés, acabó en las listas electorales para la Asamblea de Madrid que encabezó Cristina Cifuentes. O sea, que el PP acertó y lo hizo bien.

Floriano no ha estado solo a la hora de hablar sobre el caso González para defender al partido y a Rajoy. El miembro de la dirección nacional del PP Juan Carlos Vera ha dejado claro que nada de esto afecta a Rajoy, otra cosas es que los militantes se sientan defraudados y molestos. No solo eso, Vera señaló que el PP debía pedir perdón, mientras confesaba que el PP no tenía la culpa de lo que hacía una persona ante el desconocimiento del resto. A la vista de las confesiones, indicios había y no se entiende eso de pedir perdón si no hay culpa.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio se sumó al coro de decepcionados con González. Pero ni sospechó nunca de él, ni cuando tuvo dudas se convenció de que pudiera ser un presunto corrupto. El portavoz, que fue consejero de Hacienda en la etapa en que Ignacio González era presidente de la Comunidad de Madrid, manifestó que su relación fue "muy buena" con él , ya que era un hombre que "tenía la comunidad en la cabeza, trabajaba muchísimo".

"¿Que si sospeché? Sinceramente no. Había muchas habladurías, había dossieres, pero precisamente por mi labor en el gobierno si tenía alguna duda, la perdí porque veía que salían cosas, que se comentaban cosas, pero tenía una labor de gobierno y veía un interés por los ciudadanos, por Madrid por mejorar la economía, el empleo y no veía nada más. Si hubiese tenido alguna duda antes desde luego que en el trabajo del día a día la perdí", ha relatado Ossorio sobre su etapa como consejero de González.

El portavoz ha afirmado que ahora tiene "una decepción absoluta" y ha explicado que cuando le ve en televisión siente una "sensación extrañísima de decepción", que si se confirman los hechos judiciales, será "de profundo enfado. No sé si es malo pero me siento un poco víctima", ha añadido.

Desde el PP se quiere pasar página rápido. Y nada mejor para eso que potenciar la figura de Cifuentes. "Ha sido un Ejecutivo comprometido de forma absoluta en la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática", ha defendido Ossorio, quien ha defendido que la transparencia "es el mejor antídoto para evitar conductas no deseadas" y la Comunidad de Madrid ha pasado de la penúltima posición en el ranking de transparencia a la segunda. Pues nada, todo perfecto.