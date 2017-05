Susana propone una ayuda para jóvenes de 24.000 € a devolver sin intereses

Etiquetas

Susana Díaz ha presentado por fin su programa para liderar el Partido Socialista con el título "Una propuesta de futuro". La candidata a las primarias lo ha hecho en la sede del PSOE en Fuencarral (Madrid). Dos son las propuestas sobre las que ha vertebrado dicho programa. Por un lado una ayuda de 24.000 euros para jóvenes que tendrán que devolver sin intereses, y por otro se compromete a realizar una reforma constitucional con el consenso de todos en el que se respeten las identidades y singularidades de España. A la vez ha advertido que solo hay dos Estados: el de Bienestar y el español.

En el documento presentado además asegura que lo primero que hay que hacer es desmantelar la tarea del PP en el Gobierno. En concreto cita cinco leyes: derogar la Reforma Laboral, la Ley Mordaza, la LOMCE, el mecanismo de revalorización de las pensiones y la Reforma Local.

“Estoy convencida, ilusionada, con ganas, y sé que la afición está mejor que el equipo y va a ayudar mucho al equipo a levantarse”, dijo Díaz en la presentación a cuatro días de las primarias para elegir nuevo líder del PSOE.

La dirigente andaluza, que recordó su afición al fútbol y al Betis, rememoró un partido del equipo sevillano que se ganó “gracias a la afición”, porque “la afición acaba tirando” del equipo. “La misma situación estamos viviendo en estos momento en el país”, afirmó.

Ayudas para jóvenes que quieran estudiar o emprender

La presidenta de la Junta ha presentado una propuesta para conceder 24.000 euros de ayuda pública a jóvenes al final de su etapa académica para que amplíen estudios o inicien un proyecto empresarial, un dinero que devolverán a través del IRPF en los años siguientes cuando empiecen a tener renta suficiente. Esta ayuda, propuesta estrella de Díaz, no está en el programa sino que se ha presentado de forma separada.

El dinero se entregaría de golpe a quienes tengan un proyecto emprendedor, iniciativa que estaría apoyada y supervisada por la administración, mientras que otros podrían optar por recibir 8.000 euros en tres años o 6.000 en cuatro ejercicios.

¿Cómo se devolverá?. Dichas rentas las devolverán sin intereses a lo largo de su vida laboral, en el marco del impuesto sobre la renta, durante un período de 10 a 20 años, de forma flexible y siempre en aquellos casos que perciban rentas superiores a los umbrales mínimos declarables.

Ha asegurado que su equipo tiene bien calculado el coste de la medida, que no repercutiría en el déficit, "que será lo primero que diga la derecha". ¿Cómo se financiará? Así lo explica el documento: "El programa previsto tiene un coste cero desde el punto de vista del déficit público. El presupuesto estimado anual sería de unos 1.000 millones de euros. El coste para el erario publico sería el aval del Estado: la subvención del tipo de interés y los posibles fallidos. Todo ello se recuperará sobradamente con el aumento de la recaudación fiscal que propicia este programa. Con 1.000 millones de euros al año podemos dar nuevas oportunidades a más de un millón de jóvenes en un plazo de 6 años"

Solo "dos estados: el español y el de bienestar

Susana Díaz se ha comprometido a reconocer las "singularidades de las identidades y nacionalidades", si bien entiende que en España un socialista "solo entiende dos estados: el español y el de bienestar".

Con esta propuesta quiere solucionar el "descontento del independentismo" abordando "lo que Mariano Rajoy no ha querido abordar".

Por ello, ha dicho que reconocerá en pleno las singularidades y nacionalidades de las distintas regiones, enumerando la lengua, la cultura, su condición de isla.

En este sentido, ha llamado a impulsar una reforma constitucional "consensuada por todos". "Si tengo la confianza de los militantes -ha dicho- exigiré la constitución de la comisión constitucional del Congreso". Díaz no ha dado más detalles sobre la reforma que pretende impulsar, afirmando que defiende el marco de Granada 2013.

A preguntas de los periodistas por un posible modelo plurinacional ha afirmado que reconoce "riqueza de la diversidad y la garantía de la igualdad". Ha añadido que españoles tienen claro "el modelo de país" y "la idea de España que tengo".

En su llamada a revisar la Constitución y abordar el modelo territorial, ha añadido que incluirá el reconocimiento constitucional del poder municipal, en un apuesta declarada por un mayor autogobierno. "Un paso de enorme trascendencia", ha asegurado Díaz.

Medidas económicas

El documento presentado por Susana quiere recaudar más. Asegura que no hay un problema de gasto público en España y que los problemas vienen por la baja recaudación. Por eso propone luchar contra el fraude y la economía sumergida. "Por ejemplo, recuperando el peso de los salarios en el PIB de 2011 y sin subir los tipos impositivos, los ingresos del estado aumentarían en más de 10.000 millones de euros", asegura.

Continuar aumentando el salario mínimo. Tras la subida del 8% conseguida por el PSOE para este año, proponemos subirlo otro 6% anual los próximos tres años.

Integrar políticas activas y prestaciones sociales para personas desempleadas. Especialmentepara mujeres solteras, separadas o divorciadas con niños a cargo en situación de pobreza.

Una mayor regulación con un sistema más garantista a nivel hipotecario y de sectores estratégicos de la economía, dentro de la lógica de la economía social de mercado.

Mercados públicos y privados más transparentes y mayor lucha contra los oligopolios. Las sanciones de la Comisión Nacional de la Competencia ahorran unos 1.000 millones de euros a las familias españolas en precios más competitivos.

Una mayor transparencia y fiscalización de obra pública, suministros, con un sistema fiscal progresivo y equitativo que haga aflorar la economía sumergida y el fraude fiscal.

Una fiscalidad con discriminación positiva a favor de las energías renovables, el coche eléctrico, el I+D+i, en los sectores culturales y la economía social (que no penalice a quienes emprenden).

Educación: Matrícula gratis por aprobar a la primera

El programa de Susana apuesta por invertir más en educación y seguir desarrollando un sistema educativo inclusivo, equitativo y no segregador, todo bajo un enfoque más justo y multinivel en el que actuemos desde todas las administraciones públicas y desde todos los sectores sociales. Da mucha importancia a las becas y por eso propone lo siguiente: "Hacer universal y gratuita la educación de 0 a 3 años y la primera matrícula en las universidades. Los alumnos que aprueben a la primera no pagarán matrícula, como sucede en varios países europeos. Y las becas se destinarán para cubrir otros gastos estudiantes de familias con rentas bajas".

También apuesta por impulsar la Formación Profesional. Un tercio de nuestros jóvenes entre 25 y 29 años tienen como máximo la ESO, frente al 13% de la UE. Y más de 500.000 jóvenes españoles se quedan sin poder estudiar formación profesional todos los años.

Modelo de partido: más consultas a la militancia

Susana incluye en su programa para las primarias del partido regular la organización de consultas a la militancia socialista si así lo proponen órganos colectivos o "un porcentaje significativo" de la militancia, para preguntar sobre la elección o una moción de censura a la secretaría general, acuerdos de gobierno postelectorales o cualquier cuestión que apruebe el Comité Federal o un "porcentaje significativo" de la militancia. Estas medidas aparecen en un último apartado sobre la formación: 'El PSOE que queremos y que España necesita'

La candidata mantiene así la consulta a las bases sobre asuntos que puedan ser importantes pero no podrá decidirlas el secretario general sino órganos colectivos o un número significativo, que no se precisa. También se propone que las gestoras que tengan que organizarse en casos excepcionales no puedan durar más de nueves meses en total.

También apuesta por crear una oficina ética "con capacidad de actuar de oficio" para luchar contra la corrupción dentro del PSOE, "dignificar" el ejercicio de la política e "impulsar el respeto a la democracia interna". Y por instituir el defensor del militante, elegido por el Congreso, para defender los derechos del afiliado, el acceso a al información y evitar "abusos de poder".

Además, Díaz quiere que los presupuestos del PSOE sean públicos y que el gerente lo elija el Congreso Federal y "todos los cargos públicos y orgánicos rendirán cuentas periódicamente y harán públicas sus agendas".

Diagnóstico: PP, Populismos y recado a Sánchez

El programa presentado por la candidatura realiza un diagnóstico de la situación actual del país. En ella asegura que después de seis años de Gobierno del PP el panorama es desolador: "Desigualdad galopante, batiendo records negativos en Europa; paro masivo; millones de trabajadores que no salen de la pobreza; deterioro de los servicios públicos fundamentales, como la educación pública, la sanidad universal o la atención a la dependencia".

En ese diagnóstico manda un mensaje a Podemos y también hace autocrítica por los últimos años del partido, lo que se puede considerar un dardo a Pedro Sánchez. Sin mencionar expresamente a Podemos hace referencia a los populismos: "Más que una ideología, son una forma de aprovechar las circunstancias para hacerse con el poder. Populismos que encuentran un caldo de cultivo favorable en esa desafección que se ha extendido entre muchos sectores de la sociedad".

Y entonces es cuando da paso a la autocrítica: "Los socialistas debemos asumir también nuestra cuota parte de responsabilidad, porque en los últimos años no hemos sabido ofrecer a la sociedad española una alternativa creíble y reconocible a esta situación que muchos españoles juzgaban, con razón, insoportable." Por eso asegura que la alternativa no puede venir de "más de lo mismo", en clara referencia a Pedro Sánchez: Más de lo mismo de lo que se ha revelado incapaz de ilusionar y motivar al electorado que, en España, sigue siendo mayoritariamente progresista."

Compromiso de irse

La candidata andaluza ha vuelto a lanzar sucesivos mensajes a uno de sus oponentes, Pedro Sánchez, al exponer su compromiso de que si no consigue que el PSOE "remonte electoralmente" con ella al frente se marchará, "sin hacer ruido", y al abogar por "dejar atrás el tiempo de la derrota, la frustración y la división, entrar en un tiempo de cambio y de esperanza".

Susana Díaz ha asegurado que nada se puede construir en el PSOE "desde el rencor y el resentimiento" ni tirando "por la borda" el pasado del partido. "Para construir algo nuevo hay que poner en valor el legado y actualizarlo", ha agregado.