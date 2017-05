¿Guante blanco? Díaz y Pedro se atacan sin piedad y se culpan del desastre del PSOE

Etiquetas

Iba a ser un debate de guante blanco, pero al final demostró que el PSOE está roto, que supura rencor y que tiene tantas batallas guardadas que no atacarse era misión imposible. Pedro tardó escasos segundos en hablar de la abstención y Susana tardó poco en decir que Pedro era un fracasado. Patxi López abría los brazos y decía, dejemos el pasado. Hablemos del futuro. Pero no resulta fácil porque el debate demostró que el PSOE se debate ahora entre convertirse en un PSOE de izquierdas al estilo Podemos, antiPP, o un partido de centro izquierda que se diferencie poco de este, pero gobierne.

Y entre tanto, vivimos una lucha sin piedad y sin cuartel entre Pedro y Susana con Patxi como espectador. "No mientas, cariño", llegó a decir Susana a Pedro. Y no fue lo único. Susana dijo que se comprometía a que, si tenía la confianza mayoritaria de mis compañeros y compañeras, no le iba a endosar la responsabilidad del partido a nadie, la asumiré yo". O lo que es lo mismo, no haré lo de Pedro.

Susana reincidió en que Pedro no ha sabido ganar al PP y ha cosechado los peores resultados de la historia. "Estamos como estamos por tener 85 escaños, por los vaivenes. En cada momento defiendes lo que te viene bien, y eso se castiga en las urnas".

Pedro por su parte, acusó a Susana de representar al PSOE más a la derecha. Y ha puesto como ejemplo de gobierno el de Portugal.

Los ataques de Susana a Pedro

"Te tengo que reconocer, y lo digo con humildad, que esta semana has sido muy imaginativo porque decir que España es una nación de nación de culturas"."¿Por qué los ciudadanos nos han dado 85 escaños? Porque hemos dado muchísimos bandazos, no sabían que proyecto de país defendíamos".

"No digo que seas voluble, creo que vas cambiando de opinión en función de lo que te viene bien. No se puede tener cada día de la semana una opinión distinta. Ni 19, una por cada comunidad autónoma y ciudad autónoma".

"Todos coincidiremos en que el PP es un partido tóxico e infame, pero tonto no es. Sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Sabe que le conviene el candidato con el que cada vez que se ha presentado ha obtenido una ventaja mayor. Sabe perfectamente el PSOE que no le conviene".

"Sé lo que quiero hacer con Podemos. Lo que no sé, Pedro, es qué quieres hacer tú"

"Estoy convencida de que los ciudadanos no nos votaron en las últimas elecciones porque no sabían a qué partido estaban votando, si estaban votando al Partido Socialista de Ciudadanos o al Partido Socialista plurinacional".

"Yo el voto de insulto no lo quiero"

Los ataques de Pedro a Susana

"Al final los votantes y militantes quieren lo mismo. Quieren, Susana, un Partido Socialista creíble, coherente".

"El PSOE tiene que mirar de frente al PP, no de frente ni, desde luego, desde abajo"

"Todas las encuestas dicen que los votantes del PSOE se identifican con el modelo de partido que defendemos nosotros".

"No creo que tú te hayas derechizado por pactar con Ciudadanos".

"La abstención (que permitió gobernar a Mariano Rajoy) no fue una buena idea". Se ha dicho que el no es no no es un proyecto político. Claro que no. Tampoco es la abstención”.

"Por coherencia y credibilidad yo estoy en el paro".

"Tu también Patxi podías haber renunciado a acta".

Los ataques de Patxi al resto

"Me parece bien que cojas mis ideas si no tenías ninguna".

"Cien por cien PSOE lo somos todos".

"Creo que candidatos de la militancia somos todos".

"Desde vuestra candidatura Pedro nos han llamado ratas y fascistas".