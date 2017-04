El Tribunal de Cuentas detecta hasta 73 anomalías en las finanzas del Estado

Etiquetas

Tirón de orejas del Tribunal de Cuentas al Gobierno. El órgano fiscalizador ha analizado con lupa la Cuenta General del Estado (CGE), que recoge todos los ingresos y gastos de la Administración Pública de los años 2013 y 2014, y su conclusión es contundente: ha detectado hasta 73 anomalías que el Ejecutivo de Mariano Rajoy deberá corregir en los próximos ejercicios si quiere cumplir con la legalidad.

Son un total de 36 irregularidades en 2013 y 37 en 2014 relacionadas con desviaciones en el presupuesto de algún ministerio, con problemas descubiertos en las fuentes de financiación de la Seguridad Social o con importantes errores por parte de algunas entidades públicas que han presentado sus cuentas fuera del plazo legal, como por ejemplo AENA (actual Enaire).

La fiscalización de la Cuenta General es, precisamente, uno de los trabajos más importantes del Tribunal de Cuentas. En su dictamen, en el que se destripan a fondo las finanzas del Estado, el organismo presidido por Ramón Álvarez de Miranda analiza la situación patrimonial y financiera de la Administración del Estado, el resultado económico patrimonial y la ejecución del presupuesto del sector público estatal a través de todas sus entidades.

"Presupuestos más ajustados a los gastos"

El informe del Tribunal de Cuentas detecta las siguientes desviaciones o situaciones que hay que corregir en dicha Cuenta General del Estado. En el año 2013, el órgano fiscalizador insta al Gobierno a "elaborar unos Presupuestosmás ajustados a los gastos que se van a efectuar y evitar así una modificación de los créditos iniciales por valor de 59.349 millones de euros, lo que significa un 13% de más respecto a los créditos iniciales".

El Tribunal de Cuentas también pone de manifiesto la no ejecución en su totalidad de algunas de las "partidas presupuestarias que mejor pueden contribuir a cambiar el modelo productivo y reforzar el tejido productivo, como es el caso de las correspondientes a 'investigación, desarrollo e innovación', que no se ejecutó en 1.986 millones de euros en 2013 y 788 millones en 2014, y la de 'otras prestaciones económicas', que no se ejecutó en 1.518 millones de euros. Esta situación es preocupante porque ya se dio en 2012", apunta el informe.

En relación al cada vez más exiguo Fondo de Reserva de la Seguridad Social, en el informe se puede leer que el Gobierno debería "plantear con urgencia, en el marco de los Pactos de Toledo, el análisis de las consideraciones efectuadas reiteradamente por el Tribunal de Cuentas en relación a la insuficiencia de transferencias del Estado a la Seguridad Social para la cobertura de los gastos que deben ser financiados por la Administración General del Estado, como pueden ser las prestaciones no contributivas y universales. Estos gastos deben financiarse con cargo a la imposición general y no con cargo a cotizaciones, ya que ello contribuye a reducir el Fondo de Reserva".

Otra recomendación que no está cumpliendo el Gobierno es la de separar las fuentes de financiación en el sistema de Seguridad Social, tal y como se establece en el Pacto de Toledo. El órgano fiscalizador exige "a la Administración General del Estado que aporte las previsiones presupuestarias y las transferencias correspondientes para pagar las prestaciones no contributivas". Considera que esta decisión "permitirá evitar tensiones de liquidez en el ámbito del sistema de Seguridad Social".

El problema de las cuentas de AENA

También es significativa la anomalía que cometen algunas entidades empresariales al no cumplir los plazos establecidos para presentar sus cuentas. "Especialmente llamativo es el incumplimiento de la antigua AENA" (ahora Enaire), concluye el Tribunal de Cuentas. La compañía que gestiona los aeropuertos españoles es la única entidad que no publicó en el BOE sus cuentas anuales consolidadas.

Otras entidades sí presentaron sus cuentas al órgano fiscalizador, pero lo hicieron fuera de plazo. El cuadro que se reproduce a continuación incluye el número de días de demora, incumpliendo el artículo 139 de la Ley General Presupuestaria:

RTVE, SEPI, Defensa, FROB...

En la fiscalización de la CGE de 2014 el Tribunal de Cuentas encuentra otras anomalías diferentes a las del año anterior. Una de ellas hace referencia a RTVE y a la necesidad de "que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) consolide las cuentas de la Corporación de Radio y Televisión Española de acuerdo con el criterio y recomendación del Tribunal". A 31 de diciembre de 2014, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) poseía el 87,99% de las acciones de la Corporación RTVE. Pese a ello, no había consolidado a esta Sociedad al considerar que no ejercía su control efectivo.

Otra disfunción que aprecia el Tribunal de Cuentas en su informe es la "desviación a todas luces desmesurada" en el presupuesto del Ministerio de Defensa de 2014 que entonces dirigía Pedro Morenés. La desviación fue del 33%, 1.903 millones de euros. El organismo fiscalizador también pide "acabar con la práctica de imputar cantidades de otros ejercicios incumpliendo el principio de anualidad presupuestaria establecido en el artículo 34 de la Ley General Presupuestaria".

Otra reprimenda al Gobierno se refiere a "la costumbre de incrementar año a año las operaciones de gastos pendientes de aplicar al presupuesto en curso, que en el ejercicio 2014 supusieron 2.899 millones de euros de gastos, contraviniendo el artículo 34 de la Ley General Presupuestaria".

En relación al sector bancario, el Tribunal de Cuentas pide al Gobierno "incrementar la información sobre las incertidumbres que pesan sobre determinadas operaciones registradas en la Cuenta General del Estado, especialmente aquellas derivadas del proceso de reestructuración bancaria, a través de la cuantificación de las incertidumbres que pesan sobre las cuentas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB)".

Y, por último, en relación al FOGASA, el organismo fiscalizador solicita "exigir la aplicación de medidas correctoras y de control" sobre el fondo que presentó en 2014 un "patrimonio negativo —12.9 millones de euros— como consecuencia del incremento de gasto en prestaciones de garantía salarial motivado por la crisis económica, sin que la Administración General del Estado haya adoptado ninguna medida de corrección y con la incertidumbre futura sobre la viabilidad del pago de las prestaciones".

En total, el Tribunal de Cuentas detecta hasta 73 anomalías, algunas de ellas prolongadas en el tiempo, que el Ejecutivo deberá solucionar para cumplir con la legalidad y la estabilidad presupuestaria. Hay que destacar, eso sí, que los informes de este organismo son preceptivos, pero no vinculantes. Los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado ya han aprobado ambos dictámenes del organismo que vigila el correcto funcionamiento de las cuentas públicas.

[Puede consultar el informe completo del Tribunal de Cuentas del año 2013 y 2014 pinchando aquí y aquí]