Trump dice 'au revoir' París y el acero y el carbón español perderán competitividad

El Acuerdo de París contra el cambio climático de 2015 potencia el gas natural, respeta el petróleo y liquida el carbón. Wyoming, Montana, Virginia Occidental, Kentucky o Pensilvania son estados carboníferos que en las elecciones del pasado mes de noviembre votaron masivamente por Donald Trump. Un Trump que había prometido recuperar una industria extractiva de capa caída por contaminante y poco eficiente, que perdía empleos a marchas forzadas y a la que la administración Obama ya había puesto la cruz. El magnate, fiel a su estilo, anunciaba este jueves en un discurso desde la Casa Blanca que retira a su país del Acuerdo de París, que suscribieron cerca de 200 países en 2015.

"Es un mal negocio para los estadounidenses y a mí me eligieron para ser alcalde de Pittsburg (Pensilvania), no de París", aseguró Trump para justificar su decisión. Y Pittsburg es carbón... y acero. Y aunque Washington esté a 6.000 kilómetros de distancia de las minas asturianas, castellanoleonesas o aragonesas y de las plantas siderúrgicas de Gijón, Avilés, Sestao, Olaberría (Gipuzkoa) o Sagunto, en todos estos lugares se tientan la ropa y ronda la incertidumbre acerca de las repercusiones que para ellos puede tener que el gigante americano salga del Acuerdo de París. "De momento, nuestras empresas serán menos competitivas que las estadounidenses porque nosotros sí que invertimos en la lucha contra las emisiones de gases contaminantes y ello conlleva un coste al que factorías similares del otro lado del Atlántico no tendrán que hacer frente", tal y como asegura una fuente sindical del sector industrial.

Igualmente, desde la patronal minera, Carbunión, se considera que "Estados Unidos va a intensificar su extracción de carbón" (actualmente es el segundo productor mundial tras China con casi 1.000 millones de toneladas) "y si el petróleo y el gas suben de precio intensificarán la obtención de estos dos combustibles por medio del fracking y les sobrará carbón e inundarán el mercado mundial con este mineral... Ello abarataría el precio del carbón y nuestra hulla, antracita y lignito serán entonces menos competitivos".

El segundo mayor contaminante tras China

Estados Unidos es el segundo mayor emisor del mundo de los gases causantes de efecto invernadero, por detrás de China. El compromiso adquirido por el país norteamericano bajo la presidencia del predecesor de Donald Trump, Barack Obama, era la reducción de sus emisiones antes del año 2025 entre un 26% y un 28% por debajo de los niveles registrados en el año 2005.

Una estimación de varios expertos consultados por Associated Press apunta a que con la decisión de Estados Unidos de salirse de París cada año podría haber hasta 3.000 millones de toneladas más de dióxido de carbono en la atmósfera. Si todos los países del Acuerdo de París cumplen su compromiso excepto EE UU, la tierra podría calentarse 0.3 grados centígrados más a finales de siglo —el objetivo es que no alcance los 2 grados para entonces- y ya hemos superado más de 1,1 grado centígrado.

Este pacto, que entrará en vigor en noviembre, establece un compromiso de reducción de emisiones de efecto invernadero a partir de 2020 (hasta esa fecha estarán en vigor los acuerdos del Protocolo de Kioto, que no suscribieron ni EE UU ni China) y la obligatoriedad de adoptar medidas para evitar que el aumento de la temperatura durante este siglo se quede entre los 1,5 y los 2 grados respecto a los niveles preindustriales.

El anuncio de Trump supone un duro revés para las empresas más contaminantes de países desarrollados y no desarrollados (todos están afectados por el acuerdo de París). Estas gastan una cantidad de recursos importantes en sus planes para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y los objetivos marcados en sus estrategias, en las que incluso algunas establecen un futuro sin huellas de carbono, pueden quedarse en papel mojado si los países (y por extensión las empresas) más contaminantes del mundo, como EE UU, se salen del acuerdo.

La salida de EEUU también establece un escenario desequilibrado. En un lado, los países de la UE, sometidos a restricciones muy elevadas para cumplir las reglas de París, y por otro EEUU, sin límites en la contaminación. El consejero delegado de Acerinox, Bernardo Velázquez, ha advertido de los riesgos que conlleva el empeño europeo de liderar la reducción de emisiones en el mundo y pone como ejemplo el cierre de fábricas en el continente que provocará que el acero llegue desde China o desde Estados Unidos en barco, lo que, a su juicio, contaminaría un 50% más.

"Evidentemente, con Estados Unidos fuera de París, nuestro acero será menos competitivo con respecto al de los norteamericanos porque tendría que afrontar más costes. En el fondo es una medida proteccionista más de la administración Trump", afirma el director de producción de una de las plantas españolas de Arcelor Mittal, "pero no sería bueno precipitarnos antes de ver qué medidas se implementan", sentencia.

Pero el proceso de salida de París no será rápido para estados Unidos, ya que el acuerdo estableció que quienes lo firmaran (195 países, todos menos Siria y Nicaragua) no podrían abandonarlo durante los primeros tres años y, una vez decidido, no sería efectivo hasta un año después. Es decir, en teoría, EE UU seguirá formando parte del acuerdo del clima hasta 2020.

Pero Trump ya se había adelantado y se ha dado prisa en aprobar desde que llegó a la Casa Blanca diversas normativas que, en la práctica, habían desmantelado la política de Obama en su lucha contra el cambio climático.

El compromiso de las empresas españolas

Desde luego, el anuncio de Donald Trump también podría poner en duda las inversiones y los planes estratégicos de las grandes empresas contaminantes de España, como Repsol, que de seguir adelante con los mismas se encontraría en desventaja con sus competidoras estadounidenses. La petrolera presidida por Antonio Brufau ha comprometido una inversión de 500 millones de euros en la estrategia desplegada para reducir en un 25% sus emisiones con respecto a los registros de 2005.

Si hacemos referencia a las eléctricas, los planes de Iberdrola pasan por reducir un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 2007. En 2030 prevé llegar a una reducción del 50% y ser neutra en carbono en 2050. Por su parte, el plan de sostenibilidad de Endesa pasa por no emitir dióxido de carbono en 2050.