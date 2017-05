Cifuentes critica a la UCO y su "difama que algo queda"

Etiquetas

Cifuentes ha vuelto a salir ante la prensa para despejar las dudas sobre su honorabilidad y ha vuelto a dejar caer que este informe poniendo en duda su honorabilidad coincide con la petición de una moción de censura de Podemos. A la pregunta de si los ataques procedían de fuego amigo Cifuentes ha callado.

"No creo en las causalidades ahora cada cual que saque sus conclusiones. Yo no voy a hacer hipótesis, reivindico mi trayectoria política amplia y limpia. No voy a permitir que pongan en cuestión mi honradez, nunca he hecho nada ilegal, siempre he combatido las irregularidades, y he puesto en manos de la fiscalía las irregularidades del Canal de Isabel II. Tengo mi familia, mi trabajo, mi honradez, yo no tengo casas, fincas, bienes y lo que tengo es mi honorabilidad y no voy a permitir que la manchen.

"Supongo que el informe lo habrá hecho alguna persona. Yo defiendo a la Guardia Civil y lo seguiré haciendo, porque creo que como la policía es un pilar del Estado de Derecho. Eso no quita, que en la UCO se pueden hacer la cosas mejor o peor o cometer errores. Respeto el informe de la UCO, pero no estoy de acuerdo con el informe.

"Hay que actuar contra la corrupción. Creo que los ciudadanos saben que soy una persona honrada. Mi actuación en la mesa de la Asamblea fue totalmente legal que se tomó por unanimidad. Estoy muy tranquila, mi reto es mejorar el empleo y los servicios públicos de la Comunidad de Madrid. Esto es el difama que algo queda. La gente luego dice otra más, otra igual".