Varios británicos ya han hecho el examen para ser españoles por el Brexit

El Brexit pilló por sorpresa a más de uno, que nunca pensó que se fueran a cumplir los pronósticos y Reino Unido decidiera mayoritariamente salir de Europa. Muchos de esos 'sorprendidos' viven en España. Es el caso de Isabel Campbell. Madre española, padre británico y ella residente en España "desde hace muchos años, casada con un español y con hijos españoles "ya tengo muy poco británico" comenta con una sonrisa.

"Hasta ahora había mantenido la nacionalidad británica porque no me suponía ningún problema vivir aquí aunque fuera británica y los problemas de papeleo compensaban". Pero este año ha realizado las pruebas para obtener la nacionalidad española: "Estoy indignada. Lo he hecho por principios.

Me parece una vergüenza lo que ha pasado en Gran Bretaña y lo que está pasando en buena parte del mundo. Sentencia con seguridad, esta directora de una universidad norteamericana en Madrid.

"Gran Bretaña se ha dejado conquistar por el populismo y no estoy de acuerdo". Adquirir la nacionalidad española le supone renunciar a la británica "España no permite la dobla nacionalidad con Reino Unido peor eso viene de antes, del franquismo." Cuando estábamos todos en Europa no hacía falta la doble, pero yo confío en que ahora se revise la situación y cambien muchos de los acuerdos políticos."

Lo dice convencida porque todavía es pronto para saber cómo va a ser el proceso y cómo va a repercutir a los extranjeros tanto que están allí como los nacionales que viven fuera. "pero aquí vivimos muchos británicos. Tendrán que facilitarnos las cosas, ¡¡eso espero!!". repite.

En Gibraltar están cabreadísimos. Fíjate que panorama ¿Qué van a hacer ahora? Es todo muy complicado y todavía sabemos poco del proceso, pero sería interesante poder conservar ambas nacionalidades, como permiten en Gran Bretaña.

Isabel comenta que su caso no es único, que con ella hizo el examen otro profesor también británico. "También por principios, lo hizo él. No estamos de acuerdo. Y no somos los únicos. Isabel se relaciona con la colonia británica en España y alguno más está pensando en presentarse a las pruebas.

Pero existe una razón práctica también, señala Isabel. "Yo siempre he cotizado aquí y aquí voy a cobrar mi pensión, es todo más sencillo burocráticamente."

Y aunque podía haber esperado a saber cómo iba a ser el proceso, por si era más ventajosa escoger otra opción está segura de lo que ha hecho y no daría ni un paso atrás.