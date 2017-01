Verde, amarillo, rojo y negro, los colores que advierten del peligro de la nieve en carretera

Etiquetas

El temporal que está azotando el este de la península ha teñido de blanco carreteras que en muy pocas ocasiones nos podíamos imaginas nevadas. Los cortes en las vías del mediterráneo ha dejado atrapadas a miles de personas. Repasamos los colores de los niveles de la nieve y sus peligros.

Nivel verdeSucede cuando comienza a nevar. Se prohíbe superar los 100 km/h en autopistas y autovías y los 80 km/h en el resto d elas vías. Los camiones circularán por el carril derecho y no podrán adelantar. Desde la revista de la DGT se pide evitar los puertos, extremar la prodencia y estar atento al parte meteorológico.

Nivel amarilloCuando el pavimento está parcialmente cubierto por nieve. La calzada comienza a cubrirse y se prohíbe circular a camiones y vehículos articulados. Los tuirstas y autobuses no han de superar la velocidad de 60 km/. Hay que evitar las maniobras bruscas y, en curvas y descensos, disminuir más la velocidad.

Nivel RojoLlega con la carretera completamente cubierta de nieve. Está prohibido circular a vehículos articulados, camiones y autobuses. No hay que rebasar a los vehículos inmovilizados si no se tiene la seguridad d epoder continuar la marcha. Sólo se puede circular con cadenas o neumáticos especiales y a 30 km/h.

Nivel negroLa nieve ha cogido ya mucho espesor. Se prohíbe la circulación. Hay riesgo de quedarse inmovilizado. Si se queda bloqueado se debe utilizar la calefacción del motor y no abandonar el vehículo si no hay refugio. Para no obstaculizar a los quitanieves hay que aparcar lo más orillado posible.

Los peligros de la nieve

La nieve oculta las señales y marcas viales, también reduce la visibilidad del conductor y puede producir sensación de mareo. Con los primeros copos la calzada se vuelve muy deslizante; y, a medida que crece el espesor, las dificultades aumentan y no podrá circular si no lleva cadenas.

Lo primero que hay que hacer es reducir la velocidad, encender el alumbrado de cruce y aumentar la distancia de seguridad. Hay que intentar circular por las rodadas de otros vehículos y evitar manejar con brusquedad el volante, el acelerador y el freno. Para iniciar la marcha no hay que acelerar sino soltar suavemente el pie del acelerador.

El hielo, el enemigo invisible

En la revista de la DGT también advierten del hielo. Es menos llamativo que la nieve, pero resulta más peligroso ya que, habitualmente, no se detecta hasta que no se pisa una placa.Entre sus riesgos:- La adherencia de un vehículo sobre el hielo es crítica, mucho menor que sobre nieve.- El hielo suele ocultarse en umbrías, resguardos orientados al norte y puentes sobre ríos.- Al derretirse la nieve, el agua que se desliza por el asfalto en las zonas peraltadas puede helarse al caer la noche.

¿Cómo actuamos con el hielo?- Reduzca la velocidad y extreme la suavidad de movimientos al actuar con el volante, el freno y el acelerador.- Si su coche mide la temperatura externa, manténgase alerta y desconfíe cuando se sitúe a partir de 3 grados sobre cero, que es cuando comienza a helar. - Si pisa una placa de hielo, levante suavemente el pie del acelerador y trate de controlar la trayectoria con movimientos suaves del volante; y si debe frenar, hágalo también con suavidad (salvo que lleve ABS, con el que puede frenar a tope) para no bloquear las ruedas.