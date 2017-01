García de la Concha: “Encerrarse en una lengua es ir a contracorriente del mundo”

Etiquetas

Como tantos apóstoles de la lengua española, el director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, observa con preocupación los gestos del nuevo presidente de EEUU, Donald Trump, hacia nuestro idioma.

La decisión de colocar, a diferencia de lo que había ocurrido en los gobiernos precedentes, una página web de la Casa Blanca ‘English only’, solo en versión inglesa, puede considerarse como “una falta de respeto” a un idioma que hablan más de 550 millones personas en el mundo, 56 de ellos en Estados Unidos.

A punto de retirarse de la primera línea (“uno ya necesita su descanso”, confiesa en una entrevista telefónica con lainformacion.com), De la Concha manifiesta pese a todo su confianza en la fortaleza del español en Norteamérica. No solo le anima el elevado número de hispanos, sino la defensa apasionada que estos hacen de su idioma y costumbres. Y ofrece un dato tumbativo: “El 95% de los hispanohablantes en EEUU estiman absolutamente necesario que se defienda la enseñanza de su idioma materno”.

O sea, que Trump lo puede tener crudo si pretende seguir luchando contra Quevedo, Borges o García Lorca en los próximos años.

¿Cómo calificaría la decisión de la nueva administración Trump de colocar un página web de la Casa Blanca sólo en inglés?

Veo en ello un gesto simbólico preocupante. Se inscribe en la línea de la actitud que ha mantenido contra los hispanos en campaña. Es poco respetuoso con una lengua que hablan más de 556 millones de personas en el mundo y que tiene una tradición cultural muy presente en Estados Unidos. Y, sobre todo, es muy poco respetuosa con los 57 millones de ciudadanos estadounidenses que hablan español y que representan el 18% por ciento de todos los ciudadanos de EEUU. ¡El 18%! Son cifras oficiales de la propia oficina del censo de EEUU, la misma que en en 40 años prevé que sean el 24% de estadounidenses hablen español. ¡Casi un cuarto de la población!

¿Ve alguna posibilidad de que algunos estados federales plasmen en las leyes la defensa del español? Estoy pensando en estados como Nuevo México, Texas, California…

Y no solo ahí. Recuerde que la presencia hispana también es numerosa en territorios del norte, como Illinois o Nueva York. Supongo que los hispanos que no han votado a Trump estarán indignados, y no solo ellos. También hay muchos republicanos, pero muchos, muy favorables al español. De momento yo espero que haya gestos simbólicos. Hay que esperar y ver qué ocurre. Desde luego, mal síntoma es que en el gobierno no haya ningún hispano, aunque no dudo que Trump ha elegido a gente valiosa para su gabinete.

El español tiene un futuro prometedor en EEUU, pero… ¿tiene algo que temer? ¿Qué les preocupa a los expertos de español sobre el futuro de nuestro idioma en este país?

A mí me preocupa sobre todo lo que pueda repercutir en el terreno de la educación, en los colegios, en la enseñanza a distintos niveles. Pero creo que es difícil que cause un gran perjuicio porque en EEUU no existe un ministerio de Educación como tal. En el terreno educativo, Estados Unidos está muy descentralizado. Además, hay otros contrapesos

¿Como cuáles?

Por ejemplo, los medios de comunicación. En EEUU hay 250 emisoras que emiten en español, otras 300 que junto a sus emisiones habituales en lengua inglesa también incluyen programas en español. Hay una fuerte presencia televisiva. Los periódicos son menos influyentes en este sentido, pero no faltan las vías de expresión en español. Es difícil luchar contra el español cuando un 95% de los hispanohablantes estiman absolutamente necesario que se defienda la enseñanza de su idioma materno. Quien quiera atacar al español en EEUU, se va a encontrar con un fuerte obstáculo.

Estamos viendo que la coexistencia de dos idiomas a veces provoca roces en una comunidad. ¿Cree que eso puede ocurrir en EEUU y, si es así, cómo evitarlo?

No. Los hispanohablantes de EEUU hablan inglés en su casa y fuera. Son bilingües, una tendencia que se está imponiendo en todas partes del mundo. No tiene más que fijarse en España, donde tanto colegios públicos y privados apuestan por la enseñanza del inglés. O lo que ocurre en las autonomías con lenguas propias. Cuando la línea general es el plurilingüismo, encerrarse en una lengua es ir a contracorriente del mundo.

