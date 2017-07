Zapata deja Podemos tras ser denunciado por no aportar dinero al partido

Etiquetas

La Comisión de Garantía Democráticas de Podemos en la Comunidad de Madrid ha abierto expediente a varios concejales por no aportar al partido el dinero que este les exige por ser cargos públicos e inscritos en el partido.

"Hace unos meses recibí un mail en el que se me solicitaba cumplir la carta financiera de Podemos por ser cargo electo de la organización", ha explicado Zapata en su página de Facebook, donde aclara que él ser presentó a las elecciones de 2015 por Ahora Madrid.

"Ahora Madrid tiene su carta financiera con la que cumplo puntualmente y a la que me debo, entre otras cosas porque firmamos un compromiso por escrito en relación a la misma", ha señalado Zapata, que ha informado también de que "en unos días" hará las donaciones correspondientes al primer semestre de 2017.

La carta ha sentado mal al edil, que ha decidido darse de baja como miembro del partido. "Esta mañana me he dado de baja como inscrito en Podemos y por tanto ya no haré lo que había venido haciendo hasta ahora en Podemos desde un punto de vista orgánico: participar en consultas", ha dicho.

Según ha adelantado eldiario.es, entre los expedientados está el actual delegado de Seguridad de Manuela Carmena, Javier Barbero.