Zaragoza reprueba a Echenique, multado por contrato irregular de su asistente

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha reprobado hoy, con la abstención del PSOE y de ZeC, al secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, tras ser multado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la contratación irregular de un asistente.

Ha sido a través de una moción presentada por el PP, que ha contado con el voto favorable del grupo proponente, de Ciudadanos y CHA.

En defensa de la iniciativa, el portavoz popular, Jorge Azcón, ha asegurado que el número dos de Podemos "no puede meter la pata más", después de no haber asumido la responsabilidad de su error de no abonar la seguridad social a su asistente.

Ha expresado que tenía la "duda" de si los concejales de ZeC iban a decir lo mismo que dicen "en los pasillos", donde dan una opinión de "su jefe", en referencia a Echenique "completamente distinta" a la mantenida hoy en el Pleno.

En este sentido, ha asegurado que si un concejal del PP hubiera incurrido en esa irregularidad pediría lo mismo mientras en ZeC lo respaldan, "esa es la diferencia".

Por último, ha tachado de "miserable" a Echenique por haberse defendido "echándole la mierda encima" a su asistente.

No dedicar más de un minuto

El portavoz de ZeC, Pablo Muñoz, ha rechazado dedicar "más de un minuto" a esta iniciativa, porque era para "satisfacer egos" y "arañar algún minutito en alguna televisión nacional", sin ir al fondo de la cuestión.

Del mismo modo, ha subrayado que el PP no tiene la "legitimidad" para hablar de "doble moral" ni de defender a los trabajadores, especialmente después de haber atacado sus derechos al recurrir el pacto convenio de los funcionarios municipales.

Esta moción se ha debatido una semana después de que trascendiera que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha sancionado por la contratación irregular de su asistente personal a Echenique, que, por su parte, consideró que la sanción -para la que se propone una multa de entre 10.001 y 25.000 euros- es "injusta" y la ha recurrido