El amigo de Echeverría asegura que volvió a ayudarle pero la policía no le dejó

Guillermo, el último amigo que vio con vida a Echeverría, relata en 'Espejo Público' cómo fueron esas décimas de segundo en las que Ignacio se convirtió en el héroe del monopatín. Se encontraron junto al Tate Modern, a unos dos kilómetros y medio del Borough Market, donde sucedió todo.

"Íbamos los tres con una bicicleta y él, además, llevaba un patín. Habíamos visto cómo apuñalaban a un policía y estaban apuñalando a una mujer. De repente Ignacio saltó a salvarla y empezó a darles patinazos a los terroristas", cuenta.

"Los cuchillos eran gigantescos. Ignacio llevaba la mochila puesta y de repente vi como un terrorista le clavaba un cuchillo por la espalda o por el costado". En ese momento cuenta Guillermo que intentó acercarse para ayudarle. "De repente tuve a los tres terroristas encima. Uno lo tenía muy cerca. He visto la muerte. Hice lo que pude", relata.

Guillermo cuenta que salió corriendo y en menos de un minuto volvió a socorrer a Ignacio "pero la policía no nos dejó acercarnos, le supliqué que me dejara pasar porque tenía allí un amigo, que sabía donde estaban lo terroristas, pero no me dejaron pasar. La policía estaba asustada".

Amigo de Ignacio desde hacía ocho meses, se defiende de las críticas que ha recibido por no socorrerle. Tiene claro que si se hubiera quedado hoy estaría muerto. "Me gustaría ver a los héroes de sofá y que están con su móvil ver cómo hubieran actuado. Le conozco desde hace ocho meses y le quiero mucho pero no he podido hacer nada", cuenta.

"¿Qué hago, me lío a puñetazos con tres tíos que van armados con cuchillos?", se pregunta Guillermo. "Si me da por quedarme o enfrentarme a puñetazos me iban a matar seguro. Sería una víctima más", asegura.