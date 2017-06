Un ladrón con más de 50 atracos a la espalda se licencia en Derecho en Canarias

Etiquetas

Emilio Collazos es un ladrón que ha cometido más de 50 atracos en los últimos 30 años. Estos delitos le han llevado a pasar una década en prisión. Parece que en este caso la cárcel le ha servido de escarmiento, tras abandonar la prisión se puso a estudiar derecho y ahora se ha licenciado.

Emilio Collazos cometió su ultimo atraco en 2008. Tras horas atrincherado en una sucursal bancaria de Gran Canaria, fue detenido. "Cuando me metieron en el furgón, empezaron a aplaudir", explica.

Tras una vida dedicada a la delincuencia, una de las lecciones que aprendió es que la Policía sabe todos los pasos de los delincuentes: "Cuando me detuvieron en Vitoria me acusaron de 23 atracos y no se equivocaron en ninguno".

Ha estado 10 años en la cárcel y los ha aprovechado para estudiar Derecho porque reconoce que su vida anterior no le llenaba. Ahora quiere a ayudar a otros a abandonar la delincuencia.