El boom del PACMA: récord de afiliación y de ingresos sin recibir un euro público

El Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) cerró el año 2016 como el mejor de su historia. El partido Animalista está a punto de remitir su cuenta de resultados correspondiente a este año al Tribunal de Cuentas. Lainformacion.com ha tenido acceso a estos resultados y no pueden ser mejores para los intereses del partido. Las cuentas de los años pasados se pueden observar y analizar en su página web.

Lo hace además sin recibir ni un solo euro de financiación pública. Según datos facilitados por el partido, el PACMA se financia única y exclusivamente a través de las cuotas de afiliados y de donaciones privadas. Insisten en que no tienen ni han tenido créditos, no deben nada a los bancos y no tienen ninguna deuda contraída con ninguna entidad. Tan solo alguna ayuda de alguna asociación en momentos puntuales. El cambio de la ley de financiación de partidos políticos obliga también a aquellos que no hayan obtenido representación en el parlamento a presentar sus resultados.

Precisamente porque no logró escaño no recibe ni un solo euro público aunque se quedó a las puertas en las pasadas elecciones del 26 de junio con un aumento espectacular en el número de votos. Más de 60.000 respecto al 20 D y 100.000 más que en las elecciones Europeas. En las últimas elecciones obtuvo 286.702 votos, algo más del 1,12% y se convirtió en la primera fuerza extraparlamentaria. La injusticia del sistema electoral español se refleja en que el PNV, con sólo 312 votos más, obtuvo cinco escaños. Si todos los votos valieran igual habría logrado 4 escaños.

A pesar de esto, el partido ha podido mantenerse a flote gracias al aumento de la afiliación. En cuatro años ha multiplicado por cuatro el número de personas que aportan mensualmente dinero al partido. A cierre de 2016 tenía 3.378 afiliados, lo que supuso un aumento del 25% respecto a 2015. En el año 2013 tan solo tenían 953.

La cuota mínima, y la estándar, es de 80 euros anuales que es por la que optan la gran mayoría de los que confía en PACMA. Así en las cuentas del año 2016 el partido batió su récord de ingresos a través de las cuotas con 278.660 euros. Son casi 100.000 euros más que el año pasado. Es un aumento del 55% respecto a 2015. El aumento de la recaudación es mayor que el aumento del número de afiliados por la subida de la cuota mínima que en 2015 estaba en torno a los 70 euros.

Las donaciones, a la baja

La nueva ley de financiación de partidos políticos impide las donaciones de empresas a partidos políticos. El PACMA recibe donaciones de personas anónimas aunque representa tan solo el 8% de su financiación. Además, repasando la evolución de las cuentas desde 2014, se advierte una bajada en la cuantía que el partido recibe por donaciones. Hace tres años el partido recibió 43.467 euros en este concepto lo que suponía casi el 28% de su financiación. Ahora ha bajado hasta los 27.967 euros.

El aumento exponencial de sus ingresos, aunque modestos, ha permitido al partido animalista poder gastarse dinero en publicidad y en hacer campaña electoral. Hay un dato que llama la atención: gastó más dinero en 2014 que en 2015 y 2016, años en los que se celebraron Elecciones Generales. Fuentes del partido explican que el gasto fue superior en 2014 porque había elecciones Europeas y la circunscripción única les favorece para lograr ese escaño tan anhelado.

El aumento de ingresos también les ha permitido contratar a personal. Actualmente la plantilla de PACMA la forman ocho personas. El gasto en personal ha aumentado en 35.000 euros del 2015 al 2016 (de 71.423 a 105.432 euros). Lejos queda el año 2014 cuando tan solo gastaron 27.673 euros en este concepto.

El partido animalista ha gozado de buena salud financiera desde el principio y desde el año 2013 ha cerrado ejercicio siempre con beneficios, entre los 21.000 y los 27.000 euros. En el año 2016 han batido todos los registros triplicando el beneficio del año 2015 hasta los 62.430 euros.