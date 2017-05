El butano, la 'energía de los pobres' vuelve a subir por quinta vez consecutiva hasta los 14,18 euros

Etiquetas

Ocho millones de hogares españoles aún utilizan bombonas de butano y pese al desplome de la tradicional botella naranja durante muchos años, en los últimos tiempos la llamada 'energía de los pobres' ha experimentado un alza principalmente por las subidas de las tarifas de la luz y del gas natural. Muchas asociaciones llegaron a denunciar que el retorno del butano a los hogares con más dificultades, clases media-baja y baja, era un claro ejemplo de la pobreza energética que padecían muchos españoles.

Ahora el butano vuelve a subir y costará a partir de este martes hasta 14,18 euros, según Boletín Oficial del Estado (BOE). Esto supone una subida del 4,88%, desde los 13,52 euros actuales. De este modo, la bombona de butano de 12,5 kilogramos acumula ya cinco revisiones bimestrales al alza y cuesta un 26% más que el precio máximo fijado por el Gobierno en julio de 2016, de 11,25 euros. Ese mes la bombona tocó suelo tras una caída del 35% desde los niveles máximos registrados en 2015, cuando llegó a costar 17,5 euros en marzo.

Por su parte los operadores no comparten que la crisis haya hecho renacer la bombona, al contrario. Aseguran que han perdido el 40% de las ventas en una década. Desde el sector explican que la subida no será suficiente para cubrir todos los costes de comercialización de los operadores y que seguirá existiendo un déficit de ingresos que se tendrá en cuenta a la hora de revisar los precios en los siguientes bimestres. Ya en la revisión anterior, el aumento de costes habría obligado a incrementar mucho más el precio, un 14%, hasta 14,74 euros, de no existir topes para la revisiones.

El precio del butano se revisa bimestralmente. Así, el nuevo precio estará vigente hasta el tercer martes de julio, cuando el Ministerio de Energía revisará de nuevo el precio. Para el cálculo que aplica el Gobierno se tienen en cuenta las cotizaciones internacionales de la materia prima, el tipo de cambio o los costes de comercialización.

El uso del butano es más barato que el gas natural, pero sólo se utiliza para cocinar y agua caliente, mientras que donde más aumentan habitualmente las factura es en la calefacción y con el butano hay que volver a las estufas. Por ejemplo una familia de tres personas podría usar una bombona cada dos meses, pero haciendo la operación con una botella al mes supondría con el precio actual 170, 16 euros.

