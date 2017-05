El 'cártel' de camiones se pasó de frenada y los transportistas exigen 2.500 millones

Etiquetas

"Si en todas las fruterías del barrio las cerezas cuestan lo mismo, no te das cuenta de que te están engañando. Como la fruta vale igual en todos los sitios, no te imaginas que los fruteros han pactado de antemano el precio. Pagas lo que te piden y ya está". Francisco Sánchez Díaz, transportista madrileño, no fue a la frutería a por cerezas en la primavera del 2001. Se acercó a un concesionario de Mercedes y compró una cabeza tractora Mercedes Actros. "No me acuerdo lo que pagué", alrededor de 80.000 euros valía un camión de este tipo en aquella época. Un precio... inflado.

Entre 1997 y 2011, los camiones tenían precios similares en toda Europa. Precios pactados por los principales fabricantes, que -según dispone una sentencia de la UE- crearon "un cártel en el que acordaron aumentos de precios de sus productos y establecieron acuerdos para retrasar la introducción de las tecnologías anticontaminación para cumplir con las normativas europeas. Determinaron, de forma ilícita, los tiempos para la introducción de estas tecnologías y acordaron repercutir estos incrementos de gasto sobre los clientes".

En toda Europa, MAN, Volvo-Renault, Daimler-Mercedes, Iveco y DAF vendieron 10 millones de camiones con sobreprecio en esos 14 años. Unos 200.000 en España, comprados por 150.000 transportistas. Las asociaciones de camioneros y transportistas de nuestro país sitúan el sobrecoste por cada camión comprado en esas fechas entre 10.000 y 15.000 euros". Estamos hablando pues de una cifra global, solo en España, que marea: 2.500 millones de euros.

Cantidad que miles de camioneros, agrupados ya en diversas plataformas, reclamarán judicialmente. Probablemente las reclamaciones se presentarán antes del 30 de junio. Por ejemplo, Fenadismer y Fetransa, dos de las principales asociaciones de transportistas, pusieron en marcha la Plataforma de Afectados por el Cartel de Fabricantes de Camiones, www.afectadoscartelcamiones.es, en colaboración con un pool (NLD) de prestigiosos despachos jurídicos europeos especializados en este tipo de reclamaciones, poniendo a disposición de todos los transportistas afectados la posibilidad de reclamar colectivamente todos los perjuicios económicos ocasionados por esta actuación de los fabricantes de vehículos industriales.

"La clave es realizar correctamente la prueba pericial de cada caso y cada demandante, camión por camión, que es necesaria para presentar después la demanda acumulada. En nuestra plataforma ya están inscritos 3.000 transportistas que quieren reclamar por los perjuicios causados y cada día se suman aproximadamente 100 más", explica el abogado Emilio Domínguez.

Esteban & Lozano Abogados, un despacho con sede en Zamora (y en una secuencia que se repite en el resto de regiones españolas), ya ha logrado aglutinar 200 afectados para iniciar reclamaciones judiciales. Víctor Lozano Gago, socio del despacho que ha firmado un convenio con la consultora Siete60, admite que serán muchos los demandantes en toda España y que probablemente en las próximas semanas el número que se baraja ahora aumente, "ya que muchos afectados todavía no saben que pueden emprender acciones legales, incluso cuando ya han vendido su camión".También señala que los que asumieron préstamos para comprar su camión y no han podido afrontarlos pueden seguir reclamando el sobrecoste si se ha formalizado un contrato de compraventa o leasing. Hablamos de muchos millones de euros...

Multa de 3.000 millones

Y es que la pasada de frenada de los fabricantes les puede costar cara. Porque a esta multimillonaria demanda judicial, se une la multa de 2.926 millones de euros que la Comisión Europea anunció el pasado 19 de julio de 2016 e hiciera oficial este mes de abril de 2017.

Una multa y una resolución complejas para el despacho Life Abogados, que lleva trabajando en este "complejo caso" desde que estallara. Un caso sobre el que se ciernen varias incógnitas: "¿Cuál será el impacto de la decisión comunitaria en las fórmulas de alquiler de vehículos (renting/leasing)? ¿Deberán tributar las cuantías devueltas? ¿Cabe alguna vía extrajudicial amistosa para resolver el conflicto?"

Lo cierto es que se trata de la multa más importante impuesta por Bruselas a un cartel hasta la fecha, después de la sanción de 1.470 millones dictada en 2012 contra el pacto entre siete fabricantes de televisores para bajar los precios.

Los cinco fabricantes de camiones sancionados reconocieron su implicación en el cartel, que duró catorce años, entre 1997 y 2011, por lo que el Ejecutivo comunitario aceptó reducir en un 10% las multas e incluso perdonó totalmente la impuesta a MAN, por ser la empresa que confesó la existencia del pacto. Scania no reconoció su implicación en el pacto y sigue, investigada, bajo la lupa de las autoridades de la competencia de Bruselas.

Así, DAF deberá pagar 752.679.000 euros, Volvo-Renault tendrá que hacer frente a una multa de 670.488.000 euros, Iveco una de 494.606.000 euros y Daimler, a quien se impone la cantidad más importante, 1.008.766.000 euros. "Una multa récord para una infracción muy grave", reconoció en su día la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.

Y es que las irregularidades más graves detectadas por Bruselas en su investigación se refieren al acuerdo entre los participantes del cartel para fijar un "baremo de precios en bruto" para los vehículos de peso medio —entre 6 y 16 toneladas— y pesados —más de 16 toneladas—. Se trata de los precios de salida de fábrica que luego condicionaban los precios en el sector.

También, las empresas pactaron el calendario para retrasar la introducción de la tecnología necesaria en sus vehículos para cumplir las normas comunitarias en materia de emisiones contaminantes.

"No es aceptable" que un grupo de empresas que, en conjunto, fabrican nueve de cada diez camiones de peso medio y pesado en Europa, se una para acordar los precios de venta "en lugar de hacerse la competencia", sentenció Vestager.

Ahora, con la sentencia ya publicada de manera oficial hace unos días, los transportistas comienzan a presentar sus reclamaciones por el sobrecoste que tuvieron que pagar por sus camiones medios y pesados.

La fijación de cuánto puede reclamar cada transportista "no es lineal ni automática", afirman desde el pool de abogados NLD . Depende de lo que cada transportista pagó por su vehículo afectado. En principio, el despacho estima un sobrecoste de entre el 15% y el 20% sobre el precio del camión. El sobreprecio debe ser calculado por un perito caso por caso. Es fundamental que el informe pericial sea preciso y razonable a la hora de interponer la demanda, explican desde los despachos de abogados.

Unos departamentos jurídicos que estiman que las reclamaciones españolas podrían alcanzar los 2.500 millones de euros solo por el sobreprecio, sin sumar los intereses de demora derivados, que podrían elevar estas cantidades.

Francisco Sánchez Díaz, junto a su pequeña flota de camiones en la terminal de contenedores del puerto seco de Coslada (Madrid), pone cifras a su demanda por el Mercedes que compró en 2001: "Espero lograr una indemnización de 12.000 a 15.000 euros". Los fabricantes, mientras, callan. "No tenemos más información de este asunto que lo que ha salido en la prensa y lo publicado en los boletines oficiales. Es un tema del pasado", asegura un portavoz oficial de Iveco España a www.lainformacion.com. Eso sí, las marcas se rascan el bolsillo. De momento, para pagar la multa, cuya notificación oficial por parte de Bruselas dan a entender que aún no les ha llegado. La demanda de los miles de camioneros españoles y europeos vendrá después, pero vendrá porque, como dice Sánchez a punto de ponerse al volante de uno de sus camiones: "Nos tendrán que devolver lo que nos cobraron de más".