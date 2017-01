El 50% de los casos de cáncer se curan

Etiquetas

La prevención es la mejor cura contra el cáncer. Una de cada dos personas nacidas actualmente en España será diagnosticada de cáncer a lo largo de su vida, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), que no obstante reconoce que los avances en el desarrollo de nuevos fármacos han permitido triplicar la supervivencia desde los años 70.

Los tumores más frecuentes en España son los colorrectales, que representan el 15 por ciento de todos los casos. No obstante, en mujeres el más común sigue siendo el de mama (29%) y en hombres el de próstata (21%).

Detectar un cáncer en una fase temprana multiplica las posibilidades de curación. A pesar de esto, hay varios tipos de cánceres que tienen una tasa de mortalidad más alta de la media. El cáncer de pulmón es el más mortífero ya que representa el 20% de las muertes por esta enfermedad. En 2011, el cáncer fue la causa de la muerte de 1,2 millones de personas en la UE, el 26,3% de todas las muertes. En los últimos 10 años, el número de muertes debidas al cáncer ha aumentado un 6,3%, pese a que el número total de muertes ha caído un 0,5%.

Los enfermos de cáncer de próstata son los que más probabilidades tienen de supervivencia, lo hace el 87,1%, aquellos con cáncer de pulmón superan la enfermedad en poco más de 1 de cada 10 casos. El índice de supervivencia está en el 12,6%.

En concreto, las tasas de supervivencia en los cánceres más comunes en nuestro país es el siguiente: estómago, 27,3%; colon, 59,%; recto, 57,6%; hígado, 15,8%; pulmón, 12,6%; mama, 83,7%; cérvix, 65,2%; ovarios, 38,4%; próstata 87,1%; leucemia en adultos, 52% y leucemia en niños, 83,3%.

Estos son los diez tipos de cáncer con la tasa de mortalidad más baja:

1-El Sarcoma de Kaposi 0,1%.

2-Testículos 0.1%,

3-Linfoma de Hodgkin 0,2%

4-Nasofarinje 0,2%

El cáncer de nasofaringe es un tipo de cáncer de cabeza y cuello. La nasofaringe es la porción superior de la faringe (garganta) situada detrás de la nariz.

5-Tiroides 0,3%

El cáncer de tiroides es un cáncer que se origina en la glándula tiroides. Para poder entender el cáncer de tiroides, resulta útil conocer sobre la estructura normal y el funcionamiento de esta glándula. En la glándula tiroides se pueden originar muchos tipos de crecimientos y tumores. La mayoría de estos son benignos (no cancerosos), pero otros son malignos (cancerosos), es decir, se pueden propagar a los tejidos cercanos y a otras partes del cuerpo.

6-Otros faríngeos 0,7%

Enfermedad en la cual las células malignas o cancerosas se localizan en los tejidos de la parte media de la garganta o faringe.

7-Cuello útero 0,8%

Cáncer que se forma en los tejidos del cuello uterino (el órgano que conecta el útero con la vagina). Por lo general, es un cáncer que crece lentamente, que puede no tener síntomas pero que puede encontrarse con un frotis de Papanicolaou común (un procedimiento en el que se raspan células del cuello uterino y se observan bajo un microscopio). La causa del cáncer de cuello uterino es casi siempre por infección con el virus del papiloma humano (VPH).

8-Melanoma 0.9%

El melanoma es un cáncer que se origina en cierto tipo de células en la piel. Para entender el melanoma, resulta útil conocer sobre la estructura normal y la función de la piel.

9-Labio y cavidad oral 1,1%

La mayoría de los cánceres de labio y de cavidad oral se originan en las células escamosas (células delgadas y planas que revisten los labios y la cavidad oral). Estos se llaman carcinomas de células escamosas. Las células cancerosas se pueden diseminar hacia el tejido más profundo a medida que el cáncer crece. Por lo común, el carcinoma de células escamosas se presenta en áreas de leucoplasia(parches blancos de células que no desaparecen al frotarlos).

10-Vesícula biliar 1,1%

Es un tumor maligno es una proliferación anómala de células neoplásicas que tienen la capacidad de dividirse y proliferar sin control. El tumor puede crecer hacia el interior de la vesícula biliar, pero también crecer hacia fuera, atravesando las capas más externas, muscular y serosa. El carcinoma de la vesícula biliar es un tumor relativamente raro, suponiendo el 5% de los tumores gastrointestinales.

Los diez cánceres con mayor tasa de supervivencia en las mujeres

1-Sarcoma de Kaposi 0,0%

2-Nasofaringe 0,1%

3-Otros faríngeos 0,2%

4-Laringe 0,2%

El cáncer de laringe es una enfermedad maligna en el órgano del tracto respiratorio conocido como laringe o "caja de la voz". La laringe se localiza en la parte central y anterior del cuello, es notorio en el varón la proyección externa de su cartílago mayor (cartílago tiroides) comúnmente llamada "manzana" o "manzana de Adán".

5-Linfoma de Hodgking 0,2%

6-Tiroides 0,5%

7-Esofago 0,7%

El esófago es el tubo hueco, muscular que transporta los alimentos y los líquidos desde la garganta al estómago. La pared del esófago comprende varias capas de tejido, incluyendo la membrana mucosa, músculo y tejido conjuntivo. El cáncer de esófago comienza en el revestimiento interior del esófago y se disemina hacia afuera hasta las otras capas a medida que crece.

8-Labio y cavidad oral 0,9%

9-Melanoma 1,1%

10-Vesícula biliar 1,8%

Los diez cánceres con mayor tasa de supervivencia en los hombres

1-Sarcoma de Kaposi 0,0%

2-Testiculos 0,1%

Consiste en un cáncer que se desarrolla en uno o ambos testículos. Más del 90 por ciento de los cánceres de testículo se desarrollan en las llamadas “células germinativas”. Dentro de este tipo de cánceres, existen 2 subtipos principales: seminomas y no seminomas. La mayoría de los cánceres de las células germinativas testiculares comienzan como una forma no invasiva (sólo afecta a la superficie del testículo en sí) llamada carcinoma in situ.

3-Tiroides 0,2%

4-Linfoma de Hodgkin 0,2%

5-Nasofaringe 0,2%

6-Vesícula Biliar 0,8%

7-Melanoma 0,8%

8-Otros faríngeos 1,1%

9-Labio y cavidad oral 1,2%

10-Mielanoma múltiple

El mieloma múltiple es cáncer que se forma debido a la presencia de células plasmáticas malignas. Las células plasmáticas normales se encuentran en la médula ósea y son un componente importante del sistema inmunológico. El sistema inmunológico se compone de varios tipos de células que funcionan juntas para combatir las infecciones y otras enfermedades. Los linfocitos (células linfáticas) son el tipo principal de células del sistema inmunológico. Existen dos tipos principales de linfocitos: las células T y las células B.