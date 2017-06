Los comercios se forran con el Orgullo pero Carmena paga parte de la fiesta

Etiquetas

Llevan meses preparando la cita y no es para menos: en tan solo una semana, los comercios harán su particular 'agosto'. Se prevé que las fiestas de Orgullo Gay dejen en la capital más de 300millones para la hostelería. Y por si no fuera suficiente, el Ayuntamiento también quiere sumarse a la fiesta. De hecho, solo en subvenciones el Consistorio va a dejarse 780.000 euros. El gasto total se irá a 3,5 millones.

Según los cálculos que maneja La Viña (Asociación de Empresarios de Hostelería de la Comunidad de Madrid), esta fiesta movilizará a cerca de tres millones de personas, de las cuáles el 60% serán madrileñas, el 2% procederá de otras regiones españolas y otro 20% llegará desde el extranjero. Todo ello supondrá un beneficio para los comerciantes superior a 300 millones de euros.

Por su parte, aunque el Ayuntamiento no lidera la organización de este evento sí colabora con él a través tanto de aportaciones a los organizadores como en el despliegue y refuerzo de los diferentes servicios necesarios para el buen desarrollo del mismo.Así, a la Asociación de Empresas y Profesionales para Gays y Lesbianas de Madrid y su Comunidad (AEGAL), el Consistorio ha destinado una partida, con cargo al presupuesto de la Coordinación General de la Alcaldía, de 700.000 euros y al resto de organizaciones les dotará con 80.000 euros. El importe total de los gastos se estima que alcance los 3,5 millones de euros.

Una de las iniciativas que más ha llamado la atención ha sido la instalación de semáforos "gay friendly" en 72 cruces de Madrid. El presupuesto ha sido de 21.747 euros.

54 euros por día

Los hosteleros han calculado en 54 euros por jornada el gasto de los españoles y en 72 euros el de extranjeros, y se espera que los "días fuertes" a nivel de consumo lleguen el último fin de semana con la celebración de la gran manifestación del "World Pride Madrid".

La Confederación de Comercio de Madrid (COCEM) coincide con estos datos y asegura que el impacto económico del evento será de 200 millones de euros y el retorno para la ciudad podría superar los 300 millones.

Con muchos hoteles con el cartel de 'completo' colgado desde hace semanas, las cifras de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid de los dos últimos años confirmaron que la ocupación de la almendra madrileña (Atocha, Cibeles, Gran Vía, Chamberí y Chueca) durante el evento superó el 95%, y en el resto de alojamientos del extrarradio y la Comunidad fue superior al 70%, en unos días que las tarifas se suelen incrementar cerca del 50%.

Para Madrid es una "oportunidad única" en una época en la que la "actividad habitual ya es más baja", ha señalado el secretario general de la Federación Española de Hostelería (FEHR), Emilio Gallego.

"Los hoteles van a estar más que llenos" y aunque es "difícil" calcular una cifra total, Gallego ha subrayado que "incluso las expectativas menos optimistas hacen pensar en un impacto muy positivo para el sector".

Un Orgullo marcado por la seguridad

Sin duda, el principal gasto será la seguridad: la amenaza yihadista lo requiere. Así, se movilizarán 1.200 agentes de Policía Municipal, 125 de seguridad privada, 300 voluntarios de protección civil, cien sanitarios del Samur y seis retenes de bomberos, hasta superar los 2.000 agentes. La Jefatura Superior de Policía de Madrid, en la que trabajan 12.000 policías, estará en alerta máxima y se contará con la presencia cientos de agentes de Seguridad Ciudadana y con los 600 efectivos de la Unidad de Intervención Policial de Madrid, aunque serán reforzados por grupos de otras UIP.

También se desplegarán varias unidades de Subsuelo y de helicópteros, así como de Guías Caninos y Caballería. Agentes de la Brigada Provincial de Información estarán trabajando de paisano para detectar posibles vulnerabilidades, y el GEO, que están especializados en operaciones de alto riesgo, estará en alerta para actuar si fuera preciso.