Cifuentes comparecerá el 2 de junio para explicar las acusaciones de la UCO

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, comparecerá en la comisión de investigación por corrupción de la Asamblea el próximo 2 de junio para explicar la adjudicación de los contratos de la cafetería en el Parlamento regional en los años 2009 y 2011.Así lo ha confirmado el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, a los medios tras la reunión de la Mesa de esta comisión que se ha celebrado antes del Pleno, a raíz del informe de laUnidad Central Operativa (UCO) que vincula a Cifuentes con la financiación ilegal del PP de Madrid, pese a lo cual el juez Eloy Velasco no actuará por ahora contra ella al no encontrar pruebas de su participación en esas prácticas.La UCO de la Guardia Civil ve indicios de delitos de cohecho y prevaricación en su papel en la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, cuando era vicepresidenta primera y presidenta de la mesa de contratación.Aguado ha dicho que Cifuentes comparecerá en una sesión extraordinaria para que explique "si conocía o no la financiación irregular de su partido, si recibía instrucciones de algún dirigente del PP, y que por qué aparece su nombre reflejado en un informe de la Guardia Civil", que fue ratificado ayer en un segundo documento, ha señalado.

El PP lamenta que se actúe a golpe de titular

Sin embargo, el portavoz del PP, Enrique Ossorio ha precisado que la Mesa de la Asamblea tendrá que habilitar ese día, algo que decidirá el próximo lunes -que previsiblemente también lo ratificará por mayoría de los grupos (PSOE-M, Podemos y Ciudadanos)-, al tiempo que ha comentado que Cifuentes estará dispuesta a acudir al Parlamento regional.Ossorio ha lamentado que esta comisión de investigación actúe "a golpe de noticia y sin ninguna planificación", ya que el funcionamiento habitual es estudiar el asunto, que se solicite la información precisa, se analice y pedir que vengan otros comparecientes, "no precisamente la cabeza de la Comunidad". "Lo que no es razonable es proponer ahora que dentro de unos días, sin que la comisión haya hecho ningún trabajo", comparezca la presidenta, ha indicado.

Maillo: "Lo que valen son las decisiones judiciales"

El coordinador general del PP y vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este jueves que "lo que vale son las decisiones judiciales", tras los dos informes de la Unidad Operativa (UCO) de la Guardia Civil que piden investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, al vincularla con la presunta financiación irregular del PP madrileño.

El segundo informe de la UCO aportado al sumario del caso Púnica, que se conoció este miércoles, incide en la presunta comisión por Cifuentes una conducta prevaricadora como "directa partícipe y conocedora" de irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.

El vicesecretario de Organización del PP ha indicado que "son informes policiales que no tienen relevancia desde el punto de vista judicial, a la vista de las decisiones que han ido tomando los jueces".

"Cristina tiene todo nuestro apoyo"

"Nosotros respetamos todos los informes que se puedan elaborar, pero al final lo que vale son las decisiones judiciales", ha manifestado Maillo en declaraciones a Antena 3 en los pasillos del Congreso.

Dicho esto, el dirigente 'popular' ha expresado el apoyo de la dirección nacional a la presidenta madrileña. "Desde luego Cristina tiene todo el apoyo del PP, lo hemos demostrado y lo ha expresado así el presidente del Gobierno, la secretaria general y lo hemos expresado todos. Y sigue teniendo todo nuestro apoyo", ha manifestado.

Al ser preguntado si la dirección nacional del PP teme que con la salida de la cárcel del exconsejero madrileño Francisco Granados pueda hacer declaraciones que les perjudiquen, Maillo ha replicado que puede decir lo que estime oportuno.

"Llegado este momento, lo que le decimos a cualquiera es que si tiene algo que decir, que lo diga, en la cárcel, fuera de la cárcel", ha afirmado el coordinador general de los 'populares'. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha impuesto una fianza de 400.000 euros a Granados para salir de prisión, donde se encuentra desde el 31 de octubre de 2014 por su presunta implicación en la causa por la denominada "Operación Púnica".

Floriano dice que el fuego amigo es una anécdota

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Popular, Carlos Floriano, ha dicho desconocer las declaraciones de Cifuentes apuntando a que las informaciones que se están publicando podrían venir de "fuego amigo" y ha señalado que el PP está centrado en aplicar políticas para sacar adelante a los españoles. "Ésa es la gran preocupación del PP", ha enfatizado.

Preguntado después si cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene enemigos, Floriano no ha querido ahondar en ese asunto y ha reiterado que el PP está "preocupado" por sacar a los españoles adelante. "Y lo demás, son meras anécdotas", ha apostillado.

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo tampoco ha querido pronunciarse sobre esas manifestaciones de Cifuentes y ha dicho que, en todo caso, eso habría que preguntárselo a ella. Eso sí, ha añadido que él ve una "enorme paz" en el PP.

Casado niega que haya fuego amigo por parte del PP

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha recalcado este jueves que la dirección nacional del partido "está con Cristina Cifuentes" y ha negado que la filtración del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que pedía investigar a la presidenta madrileña por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho provenga de 'fuego amigo', es decir, de los propios 'populares'.

"En absoluto", ha sentenciado a este respecto el también diputado del PP en los pasillos del Congreso, donde ha recordado que desde que salió a la luz ese documento incluido en el sumario del 'caso Púnica' han sido muchos los dirigentes del partido que han salido públicamente a respaldar a la mandataria madrileña, encabezados por el presidente, Mariano Rajoy.

"El partido a nivel nacional esta con Cristina Cifuentes", ha remarcado, dando por hecho también que la presidenta tiene el respaldo de los madrileños y avisando de que la oposición "pincha en hueso" si "intenta poner un velo de sospecha sobre su gestión".

Y es que, según Casado, cuando Cifuentes dice que "no cree en las casualidades" al hablar de la filtración del informe de la UCO, su compañera no apunta al PP, sino a Podemos, al que ha acusado de "magnificar" las informaciones sobre la presidenta coincidiendo con su anuncio de presentar una moción de censura contra ella que, además no va a triunfar, porque Ciudadanos no piensa apoyarla.

Rivera pide a Cifuentes que explique su teoría de la conspiración

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha instado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a explicar su "teoría de la conspiración" y decir quién de sus compañeros del PP cree que sacó a la luz el informe en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pide que se la investigue por prevaricación y cohecho.

"La teoría de la conspiración que insinúa Cifuentes y el victimismo no me convence", ha declarado en una entrevista en RNE. De esta manera, Rivera ha rechazado que, ante ese informe que figura en el sumario del 'caso Púnica', la presidenta regional haya defendido su inocencia diciendo que en política no cree en las "casualidades".

A su juicio, "no vale hacerse la víctima, disparar y generar la sospecha sobre la Policía o la Guardia Civil y luego esconderse", y tampoco dar a entender que las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado "actúan al dictado de Ciudadanos, de Podemos o de otros partidos".

Por eso ha pedido a la presidenta autonómica que comparezca en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre la corrupción, como ha solicitado Cs, y aclare "quién está detrás de esto".

"¿Es la vicepresidenta? ¿El presidente del Gobierno? ¿El ministro del Interior? ¿María Dolores de Cospedal? Porque se refiere a sus compañeros de partido", ha señalado, sugiriendo que el PP, como no celebra primarias para elegir a sus líderes y candidatos electorales, al final "las hace en los juzgados".

C's pide respeto para la Guardia Civil

Por otro lado, el líder de Ciudadanos ha pedido respeto para los documentos de la UCO, que son "informes policiales, ni más ni menos", y el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En este sentido, ha indicado que cuando se conocían informes policiales sobre la familia Pujol "había mucha gente del PP que se acogía a ellos legítimamente y que nunca criticó a la Guardia Civil o a la Policía". Así que "estas defensas numantinas tanto de la Policía como contra la Policía me parecen impropias", ha concluido.

El pacto con el PP en Madrid no peligra

Rivera ha afirmado que ahora "la cosa está abierta y hay que ser prudentes", porque el juez "de momento" no ha decidido investigar a Cifuentes "pero tampoco archiva el caso".

En cuanto a las consecuencias políticas, ha dicho que el pacto de investidura del PP con Ciudadanos en la Comunidad de Madrid "estaría en riesgo" si la presidenta madrileña, alguno de sus consejeros o algún diputado del PP fueran imputados y se negaran a dejar su cargo, cosa que por ahora no ha sucedido.

No obstante, ha reconocido que la situación es "preocupante", que el PP de Madrid "está en descomposición por la corrupción" y que la situación en que se encuentra este partido "no da para poner la mano en el fuego por nadie".