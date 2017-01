Juan Garau: "Mi hermana es muy pudorosa y no ha podido hacer eso a Nadia"

Etiquetas

Juan Garau, tío de Nadiaha hablado para el programa Espejo Público de Antena 3.En declaraciones por teléfono dice que "a mi me gustaría ver esas imágenes porque no me lo creo. Yo respeto a la justicia", ha añadido. "He visto algunas fotografías", continúa declarando Juan Garau a Espejo Público, y eran de un seguimiento dermatológico". Juan Garau comentaba con rotundidad que "Yo conozco a mi hermana y es una muer muy pudorosa y sé que no puede hacer eso."

"Las fotos son explícitas" continúa el tía de Nadia, "porque eran partes específicas de su cuerpo. Esas fotos no son normales pero tenían un fin concreto, un fin médico".

Juan Garau comenta que "este caso está siendo horrible para todos. Se está haciendo mucho daño a todo el mundo, mucho daño a la niña, ella es a la que más le va a perjudicar esto."

Sobre su hermana Marga, Juan señala "Marga está bajo mínimos, demacrada, me da mucho miedo. Está mal, muy mal." y añade "Independientemente de lo que ha haya hecho, que eso lo determinará la justicia y tendrá que pagar si es culpable, pero otra es este linchamiento, esto no es normal". Concluye abatido.

Juan Garau continúa hablando de la situación de Nadia, de la que tiene la custodia hasta que se aclare el caso de la estafa y ahora de las fotos: "Ella está feliz, no se entera de lo que está pasando, pero llora cuando ve que no están sus padres y nos pregunta por ellos." y abatido, afirma: "Yo no me veo capaz de explicarle a un niño, a Nadia, lo que está pasando. Y nos dicen que deberíamos explicárselo, pero yo no me siento capaz. No me siento capaz."