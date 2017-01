Detenido en Sevilla a un “groomer” de 20 años por acosar a menores a través de Internet

Etiquetas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla a un hombre de 20 años de edad, como responsable de abusos sexuales y corrupción de menores a través de Internet, modalidad conocida como “grooming”. El arrestado captaba a sus víctimas a través de distintos perfiles en redes sociales y hasta simuló un concurso de dibujo cuyo premio era un teléfono móvil de alta gama para contactar con las menores, solicitándoles posteriormente a través de un chat privado fotos y vídeos de ellas desnudas para agilizar la entrega del premio. Cuando las víctimas se negaban a enviar más fotos, él las amenazaba con publicar las ya obtenidas.

La investigación se inició con una primera denuncia en la que el padre de una menor manifestó haber descubierto que su hija mantenía conversaciones subidas de tono con un hombre por teléfono móvil. El individuo a lo largo de dos años se ganó la confianza de la víctima, logrando que le mandara fotos desnuda, amenazándola con la publicación en Internet de las ya obtenidas si dejaba hacerlo, entrando la víctima en una espiral de la que no podía salir.

En la segunda denuncia una joven mayor de edad manifestaba que encontró una foto suya semidesnuda en una conocida red social. Las pesquisas relacionaron este hecho con la denuncia anterior y permitieron la identificación del presunto autor.

Fotos sexuales para obtener un teléfono móvil

Posteriormente, en una tercera denuncia una madre narraba cómo su hija había sido víctima de un engaño a través de Internet para que participara en un concurso de dibujo, cuyo supuesto premio era un teléfono móvil de alta gama.

Una vez hubo ganado el falso premio, el autor le pidió que le mandara fotos y vídeos de ella desnuda para agilizar la entrega del premio, a lo que la menor accedió, pensando que era la única forma de conseguirlo. Cuando la joven se negó a seguir enviando fotos, la amenazó con publicar las que ya le había enviado con anterioridad.

La investigación que ha sido llevada cabo por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla, ha culminado con la detención del presunto autor de los hechos, al que se le ha incautado material que se está analizando, por lo que no se descarta la existencia de más víctimas.

En el mundo virtual, no todo el mundo es quien dice ser

La Policía Nacional recuerda la importancia de educar a los niños y adolescentes en pautas seguras para navegar en la Red y evitar ser víctimas de “grooming” y otros delitos.

Entre esos consejos destaca el no proporcionar o compartir nunca imágenes privadas o comprometedoras a través de las redes sociales si no tenemos la total certeza de quién las va a recibir; desconfiar de desconocidos, -en el mundo virtual no todo el mundo es quien dice ser-; mantener los equipos actualizados y protegidos para evitar el robo de archivos; no ceder nunca al chantaje del acosador y solicitar la ayuda de un adulto o de la Policía en caso de estar siendo víctima de acoso o intimidación en Internet.

Los ciberagentes de la Policía Nacional ponen a disposición del ciudadano la siguiente dirección para comunicar este tipo de hechos.

¿Qué es un grooming?

El “grooming” consiste en el engaño de un adulto para obtener fotografías o vídeos eróticos de menores o incluso preparar un encuentro sexual.