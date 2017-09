En directo: Hacienda asumirá el control del presupuesto del Govern ante el 1-O

Etiquetas

14:04 Concluye la rueda de prensa del Consejo de Ministros

14:02 "El Gobierno no descarta nada. Ya lo hemos dicho muchas veces", dice Méndez de Vigo en referencia al artículo 155. "Me pregunta si se van a aplicar más mecanismos novedosos. Si se los cuento a usted no serán novedosos, así que esperemos a ver qué pasa los próximos días".

14:00 Méndez de Vigo: "El Gobierno de España está para defender los derechos de todos los catalanes. Confianza y tranquilidad porque el Gobierno sabe lo que hace".

13:58 "El presidente del Gobierno no puede convertir algo ilegal en algo legal. No le corresponde. El derecho de secesión no está contemplado en la Constitución española", dice Méndez de Vigo e insiste en que no ha recibido ninguna carta del Govern.

13:55 Méndez de Vigo: "Las políticas de hechos consumados suelen convertirse en políticas de hechos consumidos".

13:53 Méndez de Vigo critica que la moción de censura de Podemos solo fue apoyada con ERC y Bildu, lo que dice mucho sobre la postura que está adoptando Iglesias en el tema catalán.

13:51 "En política y en la vida cada uno es responsable de sus actos. He leído que la alcaldesa de Barcelona ha llegado a un acuerdo con la Generalitat. Y en estos casos, o se está con la ley, o se está en contra de la ley. No se dejan las llaves y yo no quiero saber nada. Y enlaza esto con lo que estamos viendo en los últimos meses en general en Podemos", dice Méndez de Vigo.

13:50 Montoro: "Si una actividad es ilegal, ningún euro público puede ir a financiarla, pero tampoco privado. En el sentido que no puede haber ningún privado que diga, 'no te preocupes, que yo te lo hago'. Por lo tanto, un referéndum ilegal no puede tener ninguna financiación, sea pública o privada".

13:49 Montoro explica que el FLA lo que hace es pagar directamente a proveedores. No solo en Cataluña, sino en todas las comunidades autónomas que se acogen al programa.

13:48 Montoro: ""Cada mes Cataluña está recibiendo 1.400 millones de euros por el tamaño de su presupuesto. Pero la condicionalidad es la misma, un control de legalidad. ¿A quién molesta el control de legalidad? ¿Qué cosa tan rara quiere hacer que no quiere informar? ¿Qué está pensando pagar con el dinero de sanidad, educación...? Estamos intentando evitar las malas ideas".

13:46 Montoro explica que el Gobierno solo estaba pidiendo una información de control de legalidad. "¿Esto es un inconveniente en un dirigente político responsable del manejo de recursos públicos? Las medidas que tomamos en julio eran una prolongación de las de noviembre del 2015", dice.

13:44 Montoro: "Yo lo he llamado control de pagos, si usted lo califica de intervención, yo no lo voy a calificar, porque la prensa ya lo irá definiendo en diferentes ámbitos. A partir de ahí, lo que establecimos en el mes de julio era una ampliación de las condiciones de información que ya habíamos establecido en el mes de noviembre de 2015, y lo hicimos en el mes de julio acogiéndonos a la legislación de los mecanismos de financiación del Gobierno"

13:42 "El Estado pasa a pagar buena parte de las nóminas de los funcionarios catalanes durante el tiempo que dure esta situación de excepcionalidad y los dirigentes de la Generalitat se niegan a cumplir la ley. Son ellos los que ponen en riesgo la prestación de los servicios públicos", dice.

13:40 Toma la palabra Montoro: "Estamos aplicando la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es la que faculta al Gobierno a tomar medidas excepcionales, y respecto a ello, es imposible que la Generalitat no cumpla. Porque la responsabilidad cuál es, ¿que por no cumplir nos van a decir que no paguemos los servicios públicos? Estamos convencidos de que van a cumplir".

13:39 Méndez de Vigo: "Este Gobierno ha sido siempre coherente en su línea de actuación. Diálogo, sí, pero diálogo dentro de la ley".

13:37 "Este Gobierno no puede modificar la Constitución. Por eso se invitó al señor Puigdemont a venir al Senado a hablar de temas que importan, pero el señor Puigdemont dejó la silla de Cataluña vacía. Tampoco acudió al Congreso", continúa el portavoz del Gobierno, a lo que añade que el Gobierno no puede hablar de la independencia porque no entra dentro de sus competencias.

13:35 Méndez de Vigo asegura que no han recibido ninguna carta del Govern. "Siempre que la vicepresidenta ha intentado hablar con los responsables políticos catalanes sobre los 45 temas que son importantes para la vida de los catalanes, se ha encontrado con desinterés. Porque lo único que les interesaba es referéndum, sí o sí", defiende.

13:34 "El Gobierno no impide actos, son las autoridades judiciales las que lo hacen. Muchas veces lo que hacen es decir que un acto es ilegal y eso tiene unos procedimientos y formas. Porque vivimos en un Estado de Derecho y hay que garantizar los derechos de todos los ciudadanos", responde Méndez de Vigo a la pregunta de que por qué no se impidió el acto de ayer de Tarragona.

13:33 El ministro explica que se ha procedido a enviar a la Fiscalía esta situación.

13:31 "Lo que ha ocurrido es que, como saben, el vicepresidente de la Generalitat se dirige al ministro para decirle que no van a presentar la información a la que están obligados, y esto me parece que se califica solo", explica Montoro.

13:30 Montoro: "Tengan en cuenta que en un mes ordinario, una comunidad autónoma como Catalña tiene unos recursos de 240 millones de euros, y lo que estamos estimando en el orden de financiación está en 1.400 millones de euros, pero con los certificados de pago correspondientes".

13:29 "En primer lugar, decirles que voy a comparecer en el Congreso de los Diputados la semana próxima para explicarles el contenido y alcance de estas medidas, como corresponde en una democracia", arranca Montoro en la ronda de preguntas.

13:27 Montoro: "Estamos garantizando que ningún pago de esa administración va a actividad ilegal. No estamos sustituyendo competencias"

13:26 Montoro: "No podemos confiar con unas autoridades que dicen que están comprometidas con los objetivos del control de déficit, pero a su aire. Esto no es admisible, ni legítimo, ni fiable".

13:25 "Todas las facturas de los proveedores de los servicios públicos de la comunidad autónoma deberán presentarse ante la dirección general del Estado. Son unas acciones que lo que hacen es garantizar el servicio público al máximo y están hechas a favor de los ciudadanos catalanes", dice Montoro.

13:22 La comunidad autónoma deberá comunicar al Estado todos los préstamos pendientes. La Generalitat no podrá liberar ningún tipo de pago que no esté lo suficientemente justificado. "Trabajaremos para que no se pueda materializar ningún pago de este tipo", asegura Montoro.

13:21 Montoro explica que es un sistema por el cual el Estado sustituye al gobierno autónomo en la mayoría de los pagos.

13:20 "Está en juego la propia defensa de la ley, y ante ello, lo que hemos hecho es tomar una serie de acuerdos que establecen un novedoso sistema de control de gastos", continúa Montoro.

13:19 Montoro: "Ante la manifiesta ilegalidad de Cataluña, el ministerio ha establecido un sistema de control de pagos para garantizar la prestación de servicios para todos los catalanes. Queremos garantizar que ningún euro irá a financiar ninguna actividad ilegal".

13:18 El Consejo de Ministros ha escuchado un informe del ministerio de Hacienda. Montoro lo explica.

13:17 "Asimismo el Consejo de Ministros ha escuchado un informe del ministro de Exteriores sobre las negociaciones del Brexit", continúa Méndez de Vigo. Las negociaciones van con retraso respecto al calendario previsto, pero la posición Española está alineada con el resto de socios europeos.

13:16 El portavoz del Gobierno expone ahora un acuerdo para que haya banda ancha en los centros educativos.

13:15 Méndez de Vigo anuncia 30 millones de euros para distintas infraestructuras en Teruel. La vicepresidenta del Gobierno y el presidente de la comunidad de Aragón firmarán próximamente este acuerdo

13:14 Méndez de Vigo: "Quiero pedir a los españoles que tengan confianza en la fuerza de la democracia".

13:12 Méndez de Vigo recuerda que el TC suspendió las leyes de ruptura, por lo que los funcionarios no están obligados a cumplirarlas. "Recibirán amparo en los tribunales españoles", asegura.

13:11 Méndez de Vigo: "El Gobierno va a preservar la concordia porque es el Gobierno de todos. Estamos viendo como el estado democrático funciona con presión y cómo se han producido llamamientos a respetar la Constitución".

13:10 Méndez de Vigo: "Todos pudimos ver en el Parlament como a media tarde se pegó un golpe a la Constitución y a 500 años de Historia. Se privó de los derechos más elementales de representación política a quienes no comparten la vía secesionista".

13:09 El portavoz del Gobierno critica el papel prioritario que se dio a Otegi durante la Diada.

13:08 Méndez de Vigo: "La Diada es una prueba de la división de Cataluña. No se vio ni una senyera, que es la bandera de todos".

13:06 Recuerda que el Gobierno planteó en el último Consejo de Ministros que la Abogacía del Estado planeara un recurso de inconstitucional contra la Ley del Referéndum. El TC finalmente señaló que la ley era ilegal. Aquí toda la información.

13:05 Méndez de Vigo expresa su condena por el atentado de Londres.

13:04 Comienza la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Comparecen Méndez de Vigo y Montoro.