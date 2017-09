La Guardia Urbana cifra en "cerca de un millón" de asistentes a la manifestación

Etiquetas

19:10 Terminamos el directo

19:00 Alrededor de "un millón de personas" habría participado en el centro de Barcelona en la manifestación independentista convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) con motivo de la Diada del 11 de septiembre, según ha informado la Guardia Urbana a través de un mensaje en Twitter.

Por su parte, la Delegación del Gobierno en Cataluña ha cifrado en 350.000 el número de asistentes a la manifestación independentista de esta tarde en Barcelona con motivo de la Diada del 11 de septiembre.

Por su parte, la plataforma Societat Civil Catalana (SCC) ha rebajado a 225.000 las personas que han participado en el centro de Barcelona en la manifestación independentista convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

18.25: Puigdemont ha seguido la manifestación desde la plaza Cataluña, acompañado de su mujer, Marcela Topor -que ha sido de las primeras en pedirle una foto- y de un dispositivo de guardaespaldas que le han rodeado en todo momento.

18:13 Ambiente festivo en las calles. El independentismo completa su manifestación al grito de "Votaremos" el 1-O. A las simbólicas 17.14 horas, las pancartas gigantes desplegadas en cada uno de los cuatro extremos de la manifestación -con los lemas "Paz y libertad", "Referéndum es democracia", "Sí"- han empezado a avanzar hacia el punto de confluencia: el cruce entre Passeig de Gràcia y la calle Aragó.

En la plaza Catalunya, en uno de los extremos de la movilización, se encuentra la fila cero de autoridades, donde se ubican, entre otros, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y demás caras visibles del soberanismo. Justamente, en la plaza Catalunya, el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y otros máximos representantes de entidades soberanistas pronunciarán a continuación sus discursos para poner punto y final a la movilización

18:09 ¿Por qué se celebra la Diada? En este artículo Carla Salas nos explica que el 11 de septiembre de 1714 las tropas catalanas fueron derrotadas por el ejército del rey Felipe V. Sigue leyendo para saber más en este enlace.

17:56 Desde Barcelona, Jose González nos envía una impresionante imagen aérea sobre la manifestación independentista.

17:55 Además de las camisetas flúor, las esteladas son las protagonistas de la manifestación.

17:45 Al paso de estas pancartas los manifestantes se están cambiando de camiseta para ponerse la fluorescente. Barcelona es ahora una marea verde flúor.

17:40 Las pancartas, que han empezado a recorrer el Paseo de Gracias a las 17:14 desde los extremos, para formar una cruz humana, se mueven ahora hacia el vértice de esta cruz en la confluencia de Paseo de Gràcia y la calle Aragó. Son las cuatro pancartas inmensas que están recorriendo la manifestación, describe Diego Caldentey desde Barcelona.

17:25 Mucha gente mayor participa en el acto de la Diada. "Independencia, Independencia", se grita ahora, al paso de la bandera central. En estos momentos el ambiente es de locura en Plaza Cataluña, nos cuenta Diego Caldentey desde Barcelona. Nos dice que "uno de los momentos más emotivos fue el minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de Las Ramblas y Cambrils.

17:20 Hay merchandising independentista por doquier.

Y la gente porta pancartas con mensajes como el que mostramos a continuación. "La felicidad está en la libertad y la libertad en el coraje".

17:10 Desde Barcelona, Diego Caldentey nos cuenta que los niños son los auténticos protagonistas de la manifestación. También lo es la camiseta amarilla que visten los manifestantes y los castels humanos que se forman. La camiseta lleva impreso un ‘sí’ traducido en diferentes lenguas como inglés o francés. Sorprende el gran cantidad de extranjeros que participa vistiendo la camiseta de color amarillo flúor.

17:00 Las imágenes, difundidas por TV3, ya muestran las lonas con las palabras Si, Paz y Libertad que serán extendidas en solo unos minutos. En la fila cero de la Plaza de Catalunya están Puigdemont y Forcadell. Minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los atentados que acaba con un fuerte aplauso y Els Segadors

16:55 Comienza la cuenta atrás para la Diada. En cinco minutos empieza la manifestación organizada por la ANC.

16:45 La manifestación independentista de la ANC roza los 400.000 inscritos. Algunas de las estaciones de metro están cerradas dado el elevado número de personas que se están manifestados, informa TV3

16:30 Los actos comenzarán a las 17:00 con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils. Será presentado por los actores Marta Marco y Quim Masferrer.

16:25 El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado este lunes que no teme que le detengan antes del referéndum: "No tengo miedo porque esto no se va a producir". Lo ha dicho al preguntársele si esto puede pasar en los días previos al 1-O, durante una rueda de prensa con corresponsales por la Diada, según han explicado fuentes consultadas por Europa Press.

16:15 Las esteladas inundan las calles de Barcelona: "Hay de diversos tamaños, desde pequeñas banderolas hasta otras de grandes dimensiones para anudar al cuello y lucir a lo largo de la espalda", nos cuenta @FernandoHValls @DCaldentey.

16:00 Nuestros enviados especiales a Barcelona nos cuentan todos los detalles de la Diada. Una multitud ya inunda todo el centro de la Ciudad Condal. Han llegado casi dos mil autocares desde toda Cataluña y se observa un gran despliegue de las fuerzas de seguridad. Puedes leer la crónica de Fernando H Valls y Diego Caldentey: Diada 2017: la tensión y el clima festivo se mezclan en las calles de Barcelona

15:35 Recordamos los actos de esta tarde en Barcelona:

Bajo el nombre de 'La Diada del Sí', se formará un signo de suma en la confluencia de Passeig de Gràcia con la calle Aragó, que se extenderá hasta la calle Casanova, els Jardinets de Gràcia, el Passeig de Sant Joan y la plaza Catalunya.

En las lonas aparecerán mensajes a favor del 'sí' a la independencia, el lema de 'Referéndum es democracia' y en una estará inscrita la frase 'paz y libertad', junto a una paloma de la paz como símbolo del rechazo a la violencia y en recuerdo a las víctimas de los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils.

14:00 El Ayuntamiento de Sabadell retira banderas española y europea del consistorio. Se trata de una decisión que ha tomado el equipo de gobierno local, y que ha conllevado que en estos momentos sólo ondeen la bandera catalana y el emblema de la ciudad, junto a dos 'Senyeres' más, una en el balcón del alcalde, Maties Serracant, y otra en el edificio de Cultura.

L'Ajuntament de Sabadell ha despenjat de la seu consistorial les banderes d'Espanya i de la Unió Europea https://t.co/i1rC6O8T9F — Cristian Segura (@CristianSeguraA) 11 de septiembre de 2017

13:56 Según publica EFE, el Ayuntamiento de Palau-Solità i Plegamans (Barcelona) ha amanecido hoy con pintadas en la fachada contra la alcaldesa, Teresa Padrós (PSC), en las que se compara a la edil con Adolf Hitler y el régimen nazi y se le exige que "saque las urnas" para la celebración del referéndum independentista del 1-O.

13:30 Interviene Pablo Casado desde la sede del PP en Madrid. "No hay nada más anticatalán que dividir a los catalanes", ha dicho antes de dirigirse a la alcaldesa de Barcelona: "Estoy convencido de que la alcaldesa de Barcelona va a estar a lado de los que cumplen la ley"

Se ha referido al hecho de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, apareciera hace unos días con la estelada. Ha hecho un paralelismo entre lo que pasó en la Asamblea Constituyente venezolana y lo ocurrido en la semana pasada en el Parlament. "El señor Puigdemont como no le gustaba lo que veía en el Parlament aplastó cualquier intento de oposición". De hecho, ha acusado al presidente del Govern de haberse convertido en un "gobernante absolutista", que "dice hablar en nombre del pueblo pero aniquilando todas las libertades del pueblo".

Posteriormente ha enviado un mensaje de apoyo a todos los constitucionalistas: "A todos los catalanes, no están solos. Tendrán de su lado la justicia, la democracia y el legistaltivo". Se ha referido a la manifestación de esta tarde: "Hoy veremos mucha foto, pero lo positivo es que hay gente que no quiere ni la ruptura ni la ruina a la que conduciría este proceso, queremos tender la mano", ha dicho. Asimismo, ha repetido que el Gobierno no participa porque la manifestación se ha convertido "en un acto a favor de la ilegalidad y la independencia".

Durante su intervención, ha confirmado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, viajará este fin de semana a Cataluña y se ha referido a la ley de Transitoriedad: "lo primero que hace la Ley de transitoriedad es cargarse la autonomía, el autogobierno y el estatut". Ha lanzado un mensaje al líder de Podemos, Plablo Iglesias: "le pedimos que se una a los que cumplimos la ley".

13:10ACTO DE ADA COLAU EN COMÚ Ada Colau abre el turno de discursos en la Diada de los comuns en Can Zam con un recuerdo a las víctimas del atentado y a la solidaridad catalana. Ha vuelto a repetir que hará lo posible para facilitar la consulta. Asimismo se ha referido al registro en Valls: "Es una vergüenza, vergüenza e indigno de un Estado que se llame democrático". La alcaldesa de Barcelona ha subrayado que el referéndum "deja fuera la mitad del pueblo de Catalunya y esto no nos lo podemos permitir". De hecho, ha indicado que "queremos un referéndum pero que interpele a la mayoría de Cataluña. Tenemos que defender la diversidad de Cataluña como una de sus características".

En el acto con motivo de la festividad catalana, ha explicado que "necesitamos más diálogo que nunca. Basta de amenazas, basta del lenguaje del miedo. Nos negamos a entrar en el lenguaje belicista" ha subrayado la alcaldesa de Barcelona, que está acompaña por el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Colau sale en defensa de la equidistancia: "Nos llaman cobardes? No aceptaremos lecciones de nadie y menos de Convergencia, que son desobedientes desde hace dos días y que votaban junto al PP las leyes que nos reprimían". Fuerte ovación de los asistentes.

Fermina su discurso: “la Catalunya del futuro nos juzgará pero valoraran la valentía y la capacidad para tejer puentes donde nos quieren divididos” y agradeciendo a Pablo Iglesias su participación en la Diada: "Gracias por tanto y por como estáis resistiendo en todo el Estado”. Gritos de “Sí se puede”.

13:10 Tras las declaraciones del presidente de LaLiga, Javier Tebas, en las que ponía en duda la participación del Barça en la LaLiga si se consuma la independencia de Cataluña, el vicepresidente del Área de Relaciones Internacionales e Institucionales del FC Barcelona, Carles Vilarrubí, ha reaccionado, evitando posicionarse claramente sobre una hipotética independencia de Cataluña y se ha limitado a sugerir que el club azulgrana "jugará donde jueguen Espanyol y Girona".

13:00 Mientras Cataluña celebra su día grande, la agencia Moody's ha expresado su visión sobre el referéndum en el boletín informativo que remite a los inversores dos veces por semana. Moody's no entra a valorar si tendrá consecuencias positivas o negativas, pero sugiere que la reforma deberá transitar el camino de incrementar la capacidad de Cataluña de gestionar sus ingresos. Te lo cuenta Bruno Pérez: Moody's augura que el 'procés' se saldará con más autonomía fiscal para Cataluña.

12:51 Otra de las valoraciones políticas en este día de la Diada es la del presidente del PPC, Xavier Garcia Albiol, que ha denunciado que Cataluña vive una "situación de alta tensión política" provocada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a quien ha acusado de "calentar el ambiente en la calle", lo que podría derivar en "un conflicto en la calle".

12:41 La CUP ha desplegado una pancarta delante del Ayuntamiento de Barcelona: “Colau, votarem amb tu o sense tu" (Colau, votaremos contigo o sin ti). La formación independentista, a través de su cuenta de Twitter, ha mostrado un vídeo y una fotografía sobre esta acción en el ayuntamiento barcelonés.

Despleguem pancarta a l'Ajuntament: Clau votarem amb tu o sense tu.#11sPrenPartitpic.twitter.com/u8GV6GoMvy — CUP Capgirem BCN ♀ (@CUPBarcelona) 11 de septiembre de 2017

12:15 ACTO MULTITUDINARIO DE CIUDADANOS EN BARCELONA.

El líder de la formación naranja ha vuelto a cargar contra los organizadores del referéndum ilegal con el que quieren tapar los casos de corrupción y los problemas de la comunidad catalana. "Esto es un referéndum de Ikea", ha dicho en referencia a la petición de que los votantes impriman sus papeletas en casa. "Los democráticos no participamos en estos esperpentos", ha dicho Albert Rivera. "El problema del nacionalismo es que va en contra de la democracia porque o estás con ellos o contra ellos". Rivera se refiere al trabajo de los jueces, fiscales y policías que necesitan el apoyo del legislativo. Dice que van a presentar una resolución para que todos quienes la firmen apoyen las resoluciones del poder judicial antes de que se celebre el referéndum. El objetivo es "retratar" y que el resto de las formaciones tengan que "decidir".

🍊@Albert_Rivera "Hemos registrado una propuesta para apoyar al Gobierno y al poder judicial en la defensa de la democracia" #CaminemosJuntospic.twitter.com/8fzON51pbz — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 11 de septiembre de 2017

"Vamos a evitar que se gasten nuestro dinero en la independencia", ha dicho el líder de Ciudadanos. Albert Rivera ha destacado el difícil papel que tiene por delante Inés Arrimadas el 2 de octubre: "te va a tocar unir Barcelona, unir y coser la fractura social que han creado los independentistas. Vas a tener todos el apoyo de Ciudadanos en toda España. Necesitamos un proyecto común que los separatistas no puedan derrumbar y del que España se pueda sentir orgulloso", ha subrayado. "Visca Catalunya i Visca Espanya!", así ha terminado Rivera.

12:13 El Govern llama a no caer en "provocaciones" que intenten "estropear" la Diada. "La gente es consciente de que no hay que estropear esto, después de tantos años de haberlo hecho tan bien", ha afirmado el conseller de la Presidencia, Jordi Turul que está "seguro" de que la Diada de este año "aún será más cívica", aunque "haya provocaciones". Sobre el temor expresado por el Gobierno del Estado a que haya violencia, Turull ha asegurado que tiene un problema de percepción de la realidad, porque todas las manifestaciones por la independencia que se han hecho por la Diada "han sido muy numerosas, como no se ha visto en Europa, y sin ningún cristal roto".

12:11 El líder de los socialista, Pedro Sánchez, también ha felicidado a través de twitter a los catalanes en el día de la Diada.

Per la via del diàleg, la convivència i el respecte; un nou acord per Catalunya és possible. Bona Diada a tothom! pic.twitter.com/t2GIKnCqYl — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 11 de septiembre de 2017

12:00 La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha descartado que pueda haber altercados durante la Diada de este lunes ni en el camino hasta el referéndum del 1 de octubre: "Por mucho que lo piensen, no habrá crispación ni tensión porque el pueblo catalán es pacífico y democrático".

11:45 El Constitucional suspenderá mañana la Ley de Transitoriedad catalana, una resolución que se producirá probablemente mañana, dado que los magistrados evitarán abordar hoy el asunto por ser la Diada, día festivo en Cataluña. Puedes leer la noticia ampliada en este enlace.

11:40 Desde Ciudadanos reclaman la celebración de unas nuevas elecciones. Este es el tweet que ha subido la formación naranja. En el acto de Ciudadanos, la portavoz Inés Arrimadas ha subrayado que “en Catalunya, la mayoría social que no somos independentistas está expulsada de la fiesta que debería ser de todos”.

11:35 Enric Millo, delegado del Gobierno en Cataluña: "Los catalanes defendemos los valores de la convivencia, la libertad, el respeto y el sentido común.

FELIZ DIADA !!Los catalanes defendemos los valores de la convivencia, la libertad, el respeto y el sentido común.La Democracia nos une. — Enric Millo (@EnricMillo) 11 de septiembre de 2017

11:30 El coordinador general de CatComú, Xavier Domènech, ha dicho que, si los catalanes pueden imprimirse la papeleta del referéndum, "eso confirmaría que es una movilización de afirmación de derechos más que la celebración de un referéndum", después de que el conseller Jordi Turull dijera en twitter que el material sobre el referéndum se puede imprimir en el Diari Oficial de la Generalitat.

11:15 Los máximos dirigentes de los sindicatos CCOO y UGT en Cataluña han emplazado hoy al gobierno de la Generalitat a celebrar una reunión urgente para tratar la protección de los funcionarios ante el referéndum de independencia del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional. Puedes leer la noticia aquí.

11:00 El lider del PSC, Miquel Iceta, ha publicado un tweet en el que felicita la Diada a todos los catalanes Asimismo, ha colgado la declaración institucional del partido con motivo de la fiesta. En el comunicado insiste en que "es posible defender los derechos de Cataluña en una España democrática y respetuosa con la diversidad nacional".

10:48 El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, en declaraciones a los medios de comunicación tras la ofrenda floral ha dicho que "estamos en el sprint final (...) estamos apunto de cruzar la meta con éxito". Tras encabezar la delegación del PdCAT acompañado por Neus Munté y el PNV ha subrayado que "hay mucho ánimo, mucho compromiso y mucha ilusión".

10:47 Además de los actos previstos por la Diada, hoy es un día de jornada de puertas abiertas en el Parlamento catalán.

Comença la jornada de portes obertes al #Parlament, que es podrà visitar de les 10h fins a les 19h pic.twitter.com/h5EjXQoZTP — Parlament Catalunya (@parlament_cat) 11 de septiembre de 2017

10:35

10:33 Esta tarde, a las 17:15 se iniciará la manifestación de la Diada. Se espera que sea una jornada tranquila, pero Policía y Guardia Civil estarán velando por la Seguridad de todos. Te contamos aquí las medidas que se adoptarán de cara al 1-O.

10:30 Los sindicatos también se mojan. El líder de CC.OO. de Cataluña, Javier Pacheco, y el de UGT de Cataluña, Camil Ros, han pedido a la Generalitat que proteja a los funcionarios de cara al referéndum del 1 de octubre y que les den "todas las órdenes por escrito". En La Información ya lo adelantamos.

10:27 La indecisión de Colau y su afán por contentar a todos vuelve a saltar a los titulares. Ahora, vuelve a rectificarse y dice que hará todo lo posible para facilitar el 1-O. Te lo contamos aquí.

10:21 Quedan menos de tres semanas para el 1 de octubre y la relación entre el Gobierno de Rajoy y los grandes empresarios catalanes ha estallado. Ambas partes se entrecruzan, en privado, duras críticas por el papel que han jugado a lo largo de todo el 'procés' y se culpan de manera mutua de haber llegado hasta esta situación sin una solución a la vista. Te lo cuenta Fernando H. Valls aquí.

10:15 El portavoz de Demòcrates, Antoni Castellà, quiere que la Diada se el impulso para la celebración el referéndum del 1 de octubre, con el objetivo de que haya una participación masiva y gane el 'sí'. "Es el mensaje más importante que podemos dar al mundo: que lo que se perdió con violencia se recupere con democracia y votos", ha subrayado en declaraciones tras la ofrenda al monumento de Rafael Casanova en Barcelona.

10:12 El conseller de la Presidencia, Jordi Turull,ha hecho hoy un llamamiento a las personas que acudan a las movilizaciones independentistas de no caer en "provocaciones" que pretendan "estropear" la Diada del 11 de septiembre. Tras la ofrenda, Turull ha descartado que esta Diada sea más crispada que las anteriores, y se ha mostrado convencido de que en la manifestación de esta tarde en Barcelona "habrá mucha gente, pero su actitud ya se ve, porque vienen con alegría e ilusión, consciente del momento en el que nos encontramos".

10:00 Carles Puigdemont ha conversado hoy unos minutos cara a cara con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (BComú), y la de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín (PSC), quien le ha pedido que "deje tranquilos a los alcaldes", en alusión al referéndum del 1 de octubre. Tras la ofrenda floral del presidente al monumento de Rafael Casanova, en Barcelona, junto a los consellers de su Govern, Puigdemont ha coincidido a pie de calle a pocos metros del monumento con las alcaldesas de las dos principales ciudades catalanas. La charla ha sido aparentemente en un tono distendido... pero a pesar de las sonrisas de los tres dirigentes, la alcaldesa socialista de L'Hospitalet ha advertido personalmente al president sobre el 1-0, después de que su consistorio haya rechazado ceder espacios municipales para el referéndum.

9:50 El independentismo quiere evitar que el miedo a saltarse la ley (justamente lo que se hará el próximo 1 de octubre, como ya han expresado juristas de todos los ámbitos) se convierta en un problema. Así, al intento de frenar la idea de que se está cometiendo un delito ha 'respondido' la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), que enviaba este domingo a los alcaldes de los 787 municipios adheridos un informe sobre la ley del referéndum y de las posibles consecuencias.

9:40 Pero ¿qué hay de las consecuencias económicas de este anuncio de ruptura con España? El crédito en Cataluña ha caído el doble que en todo el país desde que se anunció el 9-N. La financiación a familias y empresas colapsa un 21,35% en la comunidad desde finales del año 2013 frente al 11,7% de contracción de la cartera en el conjunto del país. Así, la región ha pasado de copar el 20,25% del negocio crediticio nacional a solamente un 18%. Este retroceso coincide con una migración de empresas a otras comunidades.

9:27 La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha felicitado a todos los catalanes la Diada. "Es una jornada alegre pero reivindicativa para recordar la libertad que tanto ha costado encontrar en Cataluña". "Hoy veremos a catalanes reivindicando que se escuche al pueblo de Cataluña, que se le deje expresar en libertad y respeto", ha señalado tras la ofrenda floral. Colau ha aprovechado su intervención ante los medios para enviar un mensaje a Rajoy: "Pido una vez más que escuche al pueblo de Cataluña; son ya miles y miles de personas las que se manifiestan de forma pacífica para pedir un referéndum. No se puede seguir escondiendo bajo jueces y fiscales".

9:19 La secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, ha considerado esta madrugada que el referéndum del 1 de octubre "no va sólo de independencia, sino que nos jugamos (los catalanes) también la democracia y las libertades públicas". Durante el acto de la Vetlla de la Diada, Rovira ha sostenido, según un comunicado de ERC, que el pasado miércoles en el Parlament "ejercimos nuestro derecho a la autodeterminación, un derecho que nos es inherente como pueblo".

9:13 "Os animo a vivir la Diada, pero sobre todo a vivirla con la esperanza de un futuro mejor". "No importa la lengua que se hable, el origen... solo importa que todos juntos construyamos un futuro mejor". Estas han sido las palabras de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell,tras la ofrenda floral.

9:11 La ofrenda floral ha comenzado minutos después de las 9:00 horas bajo la melodía de 'Els Segadors'. Los representantes de Ciudadanos y Partido Popular han decidido no participar en este acto institucional.

9:05 ¿Cómo se ha planteado la manifestación independentista de la Diada? Desde la ANC, Ómium Cultural y la AMI se pretende que la concentración de este año vuelva a ser una demostración multitudinaria en favor del derecho a la autodeterminación y la plantean como la "primera parte" del 1-O para visualizar el compromiso de los ciudadanos con la consulta soberanista. Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha escrito este mensaje en Twitter:

Por una Diada de libertad, convivencia y respeto para todos los catalanes. Feliz día. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 11 de septiembre de 2017

8.55 El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirmaba en su mensaje institucional con motivo de la Diada que "solo" el Parlament puede inhabilitar al Govern que preside. Puigdemont, desafiando de nuevo al Tribunal Constitucional, ha reafirmado el camino emprendido, a pesar de la supresión por parte del TC de la ley del referéndum.

8.45 El vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, se ha declarado convencido de que la consulta soberanista del 1-O se desarrollará "como cualquier proceso electoral habitual", con urnas "habituales" y "papeletas" y "en todas las ciudades". En una entrevista en laSexta, Junqueras ha afirmado que el Govern sigue trabajando para que abran los colegios "con toda la normalidad".

8.35 La defensa del referéndum y del derecho de autodeterminación marcaban este domingo el acto institucional de Generalitat y Parlament con motivo de la Diada de Cataluña, una cita que ha tenido como eje los Derechos Humanos y la lucha por la "libertad", con homenajes a Rosa Parks y diversos colectivos.

El número de inscritos en la manifestación independentista de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) de este lunes, coincidiendo con la Diada del 11 de septiembre, roza los 400.000, ha informado este domingo la entidad soberanista, que organiza la movilización con el apoyo de Òmnium y de la Associació de Municipis per la Independència (AMI).