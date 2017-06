El director del CNI dice que en España las cifras de yihadistas son "muy manejables"

Etiquetas

El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, ha asegurado este jueves que en España hay "cifras muy manejables" de yihadistas y que además se controla todo el ciclo de la radicalización. "Desde la radicalización, el reclutamiento, lo que hacen cuando están haciendo la yihad y el regreso a España", ha señalado.

Según Sanz Roldán, el único modo de controlar el yihadismo es seguir controlando "el camino de entrada y salida". "Hay que tener controlado al completo el llamado ciclo yihadista. En el momento que no sea así, te falta un dato y ya el control no puede ser absoluto", ha advertido el general, que ha subrayado que ningún país está exento de sufrir un ataque terrorista.

"No nos podemos poner la medalla, porque se puede producir en cualquier momento y lugar", ha avisado el responsable del CNI durante su participación en la segunda sesión del el XXIX Seminario Internacional de Seguridad y Defensa, que se celebra en Toledo.

Según Sanz Roldán, a esas cifras "muy manejables" de yihadistas que hay en España --"frente a países como Túnez donde puede haber cerca de 3.000 retornados"-- se une el hecho de que el control de armas y explosivos en España sea "mejor que en otros países". También influye la experiencia vivida en la lucha contra la banda terrorista ETA.

"Llevamos 60 años diciendo a los terroristas: no vas a interrumpir mi vida, voy a ser libre", ha precisado el responsable del CNI, que también ha destacado que en España, frente a otros países, existe una capacidad superior de generar empatía con los inmigrantes, pues se hacen "más esfuerzos por la integración".

Flujos migratorios

En este sentido ha incidido en la necesidad de analizar si "verdaderamente los flujos migratorios traen inestabilidad y de qué tipo", censurando que la nueva Estrategia Europea de Política Exterior y Seguridad de 2016, en esta cuestión, sea "muy litgh", pues solo menciona el problema "pero no se va más lejos".

Y es que, a juicio del responsable del CNI, "inmigración y terrorismo" son conceptos que no tienen por qué estar relacionados, pues en el caso de España, "que no es un mal ejemplo de integración", no existen "guetos" de inmigrantes como se pueden dar en otros países europeos.

"Esto no evita que mañana un señor que se vuelva loco atropelle con un coche a un guardia civil que está haciendo un control de tráfico y diga Alá es grande", ha advertido el responsable del Centro Nacional de Inteligencia, que ha puesto en valor el trabajo coordinado que llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

De forma previa a su ponencia, a preguntas de los medios, ha recordado que la amenaza yihadista en España sigue siendo "realmente alta" pues se sitúa en el nivel 4 sobre 5. "Nos estamos protegiendo como mejor podemos", ha asegurado.

Sobre el Brexit y la seguridad en Europa

Por otra parte, Félix Sanz Roldán,ha defendido que la salida del Reino Unido de la Unión Europea -el llamado Brexit- no debe tener efecto ninguno sobre los servicios de seguridad de la Unión Europea.

"Las cuestiones de manejo del terrorismo y de la seguridad de los españoles y británicos son una cosa suficientemente seria como para que quede viciada en relaciones de otros ámbitos. Mi impresión es que no lo va a estar", ha dicho el responsable de la Inteligencia Nacional, al ser preguntado por esta cuestión concreta.

De forma previa a esa ponencia, a preguntas de los medios, Sanz Roldán ha dicho saber "lo que sabe todo el mundo y lo que se ha publicado" sobre Ignacio Echeverría, el español desaparecido en Londres tras los ataques terroristas del pasado sábado. Preguntado sobre si el CNI está llevando a cabo alguna tarea en esta cuestión, ha dicho que "específica no, pero como siempre que ocurre algo está en contacto con servicios secretos locales, viendo absolutamente todo, no solo la gestión de la identificación".

Estrategia europea de seguridad

En su charla, que ha pivotado sobre la versión actual de la Estrategia Europea de Seguridad, aunque ha admitido que "sin duda hay incertidumbres y riesgos", ha querido mandar un mensaje de tranquilidad, afirmando que "hay gente que se ocupa de que estas cosas se puedan manejar y de que haya soluciones".

"Europa ha pasado por momentos muy críticos, como ahora, pero de ahí a pensar que el mundo se ha acabado es otra cosa", ha señalado Sanz Roldán, que tras apuntar que lo difícil de la estrategia de seguridad es implantarla, ha defendido que los servicios secretos tienen que aportar un componente preventivo para que las autoridades tomen decisiones y eviten ulteriores hechos.

Luego de manifestar que el CNI comparte con sus homólogos las principales líneas de esta estrategia de seguridad, ha apuntado que la colaboración, en materia de seguridad, es clave. "En ningún oficio hacen más falta amigos y aliados que en el que yo tengo. Mi relación con los jefes de los servicios secretos es continua, siempre desde la complementariedad, la reciprocidad y confianza".

Aislamiento a Qatar

Sobre la ruptura de relaciones de varios países --entre ellos Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Egipto y Yemen-- con Qatar, por su presunto "apoyo a varios grupos terroristas", el responsable del Centro Nacional de Inteligencia ha dicho que es "consecuencia lógica de todo lo que está pasando en el Golfo", pues cree que "todo lo impregnan la lucha entre suníes y chiíes".

El CNI lo está haciendo bien

A preguntas de los medios, ha dicho que el CNI "lo está haciendo bien", pues la colaboración internacional es "muy estrecha" porque el resto de servicios "confían" en él. "Hay que ser eficaces y leales y cuando se es así se cuenta con amigos y aliados", ha defendido Sanz Roldán, que ha asegurado que el presupuesto del que dispone este centro "ha estado siempre bien dotado, incluso en los años más duros de la crisis, pues ha crecido en cantidades siempre de dos cifras".

En virtud de ese incremento de partidas, ha explicado, se ha podido dar luz verde a la contratación de 600 personas más, pues ha alegado que han sido capaces de presentar al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, un documento "lógico" de necesidades fundamentadas y sus causas y el Gobierno ha entendido que esas peticiones están justificadas.